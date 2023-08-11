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Балицкий рассказал, как ВСУ забрасывают взрывчатку через Днепр

Балицкий рассказал, как ВСУ забрасывают взрывчатку через Днепр - РИА Новости, 11.08.2023

Балицкий рассказал, как ВСУ забрасывают взрывчатку через Днепр

ВСУ используют дроны для переброски взрывчатки через Днепр на территорию Запорожской области, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T05:33

2023-08-11T05:33

2023-08-11T05:33

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

происшествия

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. ВСУ используют дроны для переброски взрывчатки через Днепр на территорию Запорожской области, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Противник вынужден сегодня забрасывать C4, а все взрывы происходили именно с C4, я с ответственностью говорю, никакого тратила не использовалось, всегда использовался C4 - это западная взрывчатка. Они сейчас забрасывают ее по 100-200 граммов дронами. Дроны через Днепр перевозят и деньги, которыми расплачиваются, 30 сребреников. Специальные службы ведут достаточно эффективную работу - и таких отлавливаем", - рассказал Балицкий. По его словам, в Запорожской области действует по отношению к диверсантам "негласное указание". "Те, кто пришел за нашими жизнями, должны быть готовы отдать свои. Противник знает, что у нас для тех, кто пришел убивать женщин, детей, стариков, - закона нет, эти люди будут ликвидированы", - подчеркнул он.

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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия, россия