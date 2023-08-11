https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889411076.html
Балицкий рассказал, как ВСУ забрасывают взрывчатку через Днепр
Балицкий рассказал, как ВСУ забрасывают взрывчатку через Днепр - РИА Новости, 11.08.2023
Балицкий рассказал, как ВСУ забрасывают взрывчатку через Днепр
ВСУ используют дроны для переброски взрывчатки через Днепр на территорию Запорожской области, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T05:33
2023-08-11T05:33
2023-08-11T05:33
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821171319_0:97:2816:1681_1920x0_80_0_0_9dc0939e9455b9ccf725e1dbbc6a3cbe.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. ВСУ используют дроны для переброски взрывчатки через Днепр на территорию Запорожской области, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Противник вынужден сегодня забрасывать C4, а все взрывы происходили именно с C4, я с ответственностью говорю, никакого тратила не использовалось, всегда использовался C4 - это западная взрывчатка. Они сейчас забрасывают ее по 100-200 граммов дронами. Дроны через Днепр перевозят и деньги, которыми расплачиваются, 30 сребреников. Специальные службы ведут достаточно эффективную работу - и таких отлавливаем", - рассказал Балицкий. По его словам, в Запорожской области действует по отношению к диверсантам "негласное указание". "Те, кто пришел за нашими жизнями, должны быть готовы отдать свои. Противник знает, что у нас для тех, кто пришел убивать женщин, детей, стариков, - закона нет, эти люди будут ликвидированы", - подчеркнул он.
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821171319_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_447877ceb5cd8eca5b2b545504baa8ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
Балицкий рассказал, как ВСУ забрасывают взрывчатку через Днепр
Балицкий: ВСУ используют дроны для заброски взрывчатки на территорию Запорожья
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. ВСУ используют дроны для переброски взрывчатки через Днепр на территорию Запорожской области, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Противник вынужден сегодня забрасывать C4, а все взрывы происходили именно с C4, я с ответственностью говорю, никакого тратила не использовалось, всегда использовался C4 - это западная взрывчатка. Они сейчас забрасывают ее по 100-200 граммов дронами. Дроны через Днепр перевозят и деньги, которыми расплачиваются, 30 сребреников. Специальные службы ведут достаточно эффективную работу - и таких отлавливаем", - рассказал Балицкий.
По его словам, в Запорожской области действует по отношению к диверсантам "негласное указание". "Те, кто пришел за нашими жизнями, должны быть готовы отдать свои. Противник знает, что у нас для тех, кто пришел убивать женщин, детей, стариков, - закона нет, эти люди будут ликвидированы", - подчеркнул он.