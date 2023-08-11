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Балицкий рассказал, как ВСУ забрасывают взрывчатку через Днепр - РИА Новости, 11.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:33 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889411076.html
Балицкий рассказал, как ВСУ забрасывают взрывчатку через Днепр
Балицкий рассказал, как ВСУ забрасывают взрывчатку через Днепр - РИА Новости, 11.08.2023
Балицкий рассказал, как ВСУ забрасывают взрывчатку через Днепр
ВСУ используют дроны для переброски взрывчатки через Днепр на территорию Запорожской области, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T05:33
2023-08-11T05:33
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. ВСУ используют дроны для переброски взрывчатки через Днепр на территорию Запорожской области, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Противник вынужден сегодня забрасывать C4, а все взрывы происходили именно с C4, я с ответственностью говорю, никакого тратила не использовалось, всегда использовался C4 - это западная взрывчатка. Они сейчас забрасывают ее по 100-200 граммов дронами. Дроны через Днепр перевозят и деньги, которыми расплачиваются, 30 сребреников. Специальные службы ведут достаточно эффективную работу - и таких отлавливаем", - рассказал Балицкий. По его словам, в Запорожской области действует по отношению к диверсантам "негласное указание". "Те, кто пришел за нашими жизнями, должны быть готовы отдать свои. Противник знает, что у нас для тех, кто пришел убивать женщин, детей, стариков, - закона нет, эти люди будут ликвидированы", - подчеркнул он.
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
Балицкий рассказал, как ВСУ забрасывают взрывчатку через Днепр

Балицкий: ВСУ используют дроны для заброски взрывчатки на территорию Запорожья

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВрио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости
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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. ВСУ используют дроны для переброски взрывчатки через Днепр на территорию Запорожской области, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Противник вынужден сегодня забрасывать C4, а все взрывы происходили именно с C4, я с ответственностью говорю, никакого тратила не использовалось, всегда использовался C4 - это западная взрывчатка. Они сейчас забрасывают ее по 100-200 граммов дронами. Дроны через Днепр перевозят и деньги, которыми расплачиваются, 30 сребреников. Специальные службы ведут достаточно эффективную работу - и таких отлавливаем", - рассказал Балицкий.
По его словам, в Запорожской области действует по отношению к диверсантам "негласное указание". "Те, кто пришел за нашими жизнями, должны быть готовы отдать свои. Противник знает, что у нас для тех, кто пришел убивать женщин, детей, стариков, - закона нет, эти люди будут ликвидированы", - подчеркнул он.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
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