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Стало известно о состоянии сыновей Бритни Спирс после пожаров на Гавайях - РИА Новости, 11.08.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:44 11.08.2023 (обновлено: 18:49 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/spears-1889614126.html
Стало известно о состоянии сыновей Бритни Спирс после пожаров на Гавайях
Стало известно о состоянии сыновей Бритни Спирс после пожаров на Гавайях - РИА Новости, 11.08.2023
Стало известно о состоянии сыновей Бритни Спирс после пожаров на Гавайях
Сыновья певицы Бритни Спирс Джейден Джеймс и Шон Престон не пострадали во время разрушительных пожаров на гавайском острове Мауи, сообщает TMZ. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T18:44
2023-08-11T18:49
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бритни спирс
гавайи
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Сыновья певицы Бритни Спирс Джейден Джеймс и Шон Престон не пострадали во время разрушительных пожаров на гавайском острове Мауи, сообщает TMZ. По информации издания, наследники поп-звезды разместились на одном из соседних с Мауи островов вместе со своим отцом Кевином Федерлайном и мачехой Викторией. Как рассказал источник изданию, несмотря на то, что все обошлось произошедшее привело молодых людей к сильному стрессу. Ведь ужасающие кадры с лесными пожарами и погибшими опубликованы почти во всех новостных ресурсах, в том числе на местных телеканалах. Ранее власти округа Мауи сообщили, что число жертв природных пожаров в американском штате Гавайи возросло до 53 человек. Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.
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новости шоу-бизнеса, бритни спирс, гавайи, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Бритни Спирс, Гавайи, Знаменитости
Стало известно о состоянии сыновей Бритни Спирс после пожаров на Гавайях

Сыновья Бритни Спирс не пострадали во время разрушительных пожаров на Гавайях

© AP Photo / Invision/Chris PizzelloБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Сыновья певицы Бритни Спирс Джейден Джеймс и Шон Престон не пострадали во время разрушительных пожаров на гавайском острове Мауи, сообщает TMZ.
По информации издания, наследники поп-звезды разместились на одном из соседних с Мауи островов вместе со своим отцом Кевином Федерлайном и мачехой Викторией.
Как рассказал источник изданию, несмотря на то, что все обошлось произошедшее привело молодых людей к сильному стрессу. Ведь ужасающие кадры с лесными пожарами и погибшими опубликованы почти во всех новостных ресурсах, в том числе на местных телеканалах.
Ранее власти округа Мауи сообщили, что число жертв природных пожаров в американском штате Гавайи возросло до 53 человек.
Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров.
Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
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ШоубизНовости шоу-бизнесаБритни СпирсГавайиЗнаменитости
 
 
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