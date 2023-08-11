https://ria.ru/20230811/spears-1889614126.html

Стало известно о состоянии сыновей Бритни Спирс после пожаров на Гавайях

Стало известно о состоянии сыновей Бритни Спирс после пожаров на Гавайях - РИА Новости, 11.08.2023

Стало известно о состоянии сыновей Бритни Спирс после пожаров на Гавайях

Сыновья певицы Бритни Спирс Джейден Джеймс и Шон Престон не пострадали во время разрушительных пожаров на гавайском острове Мауи, сообщает TMZ. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T18:44

2023-08-11T18:44

2023-08-11T18:49

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Сыновья певицы Бритни Спирс Джейден Джеймс и Шон Престон не пострадали во время разрушительных пожаров на гавайском острове Мауи, сообщает TMZ. По информации издания, наследники поп-звезды разместились на одном из соседних с Мауи островов вместе со своим отцом Кевином Федерлайном и мачехой Викторией. Как рассказал источник изданию, несмотря на то, что все обошлось произошедшее привело молодых людей к сильному стрессу. Ведь ужасающие кадры с лесными пожарами и погибшими опубликованы почти во всех новостных ресурсах, в том числе на местных телеканалах. Ранее власти округа Мауи сообщили, что число жертв природных пожаров в американском штате Гавайи возросло до 53 человек. Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.

https://ria.ru/20230401/spirs-1862264537.html

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Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, бритни спирс, гавайи, знаменитости