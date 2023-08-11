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Стало известно о состоянии сыновей Бритни Спирс после пожаров на Гавайях
Стало известно о состоянии сыновей Бритни Спирс после пожаров на Гавайях - РИА Новости, 11.08.2023
Стало известно о состоянии сыновей Бритни Спирс после пожаров на Гавайях
Сыновья певицы Бритни Спирс Джейден Джеймс и Шон Престон не пострадали во время разрушительных пожаров на гавайском острове Мауи, сообщает TMZ. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T18:44
2023-08-11T18:44
2023-08-11T18:49
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Сыновья певицы Бритни Спирс Джейден Джеймс и Шон Престон не пострадали во время разрушительных пожаров на гавайском острове Мауи, сообщает TMZ. По информации издания, наследники поп-звезды разместились на одном из соседних с Мауи островов вместе со своим отцом Кевином Федерлайном и мачехой Викторией. Как рассказал источник изданию, несмотря на то, что все обошлось произошедшее привело молодых людей к сильному стрессу. Ведь ужасающие кадры с лесными пожарами и погибшими опубликованы почти во всех новостных ресурсах, в том числе на местных телеканалах. Ранее власти округа Мауи сообщили, что число жертв природных пожаров в американском штате Гавайи возросло до 53 человек. Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, бритни спирс, гавайи, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Бритни Спирс, Гавайи, Знаменитости
Стало известно о состоянии сыновей Бритни Спирс после пожаров на Гавайях
Сыновья Бритни Спирс не пострадали во время разрушительных пожаров на Гавайях
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Сыновья певицы Бритни Спирс Джейден Джеймс и Шон Престон не пострадали во время разрушительных пожаров на гавайском острове Мауи, сообщает
TMZ.
По информации издания, наследники поп-звезды разместились на одном из соседних с Мауи островов вместе со своим отцом Кевином Федерлайном и мачехой Викторией.
Как рассказал источник изданию, несмотря на то, что все обошлось произошедшее привело молодых людей к сильному стрессу. Ведь ужасающие кадры с лесными пожарами и погибшими опубликованы почти во всех новостных ресурсах, в том числе на местных телеканалах.
Ранее власти округа Мауи сообщили
, что число жертв природных пожаров в американском штате Гавайи возросло до 53 человек.
Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров.
Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.
Растрепанная и без обручального кольца: Бритни Спирс сбежала на Гавайи