https://ria.ru/20230811/gavayi-1889404257.html

На Гавайях из-за природных пожаров погибли 53 человека

На Гавайях из-за природных пожаров погибли 53 человека - РИА Новости, 11.08.2023

На Гавайях из-за природных пожаров погибли 53 человека

Число жертв природных пожаров в американском штате Гавайи возросло до 53 человек, сообщили власти округа Мауи. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T02:39

2023-08-11T02:39

2023-08-11T07:58

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Число жертв природных пожаров в американском штате Гавайи возросло до 53 человек, сообщили власти округа Мауи.Ранее сообщалось о 36 жертвах."Сегодня была подтверждена гибель еще 17 человек в результате пожара в районе города Лахайна. Таким образом, число погибших достигло 53", — говорится в заявлении властей.Губернатор штата Джош Грин в интервью телеканалу CNN заявил, что окончательное число жертв может оказаться значительно больше 60. Он ориентировался на трагедию 1960 года, когда обрушившееся на Гавайи цунами унесло жизни 61 человека.

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в мире, гавайи, сша