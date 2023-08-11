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На Гавайях из-за природных пожаров погибли 53 человека
На Гавайях из-за природных пожаров погибли 53 человека - РИА Новости, 11.08.2023
На Гавайях из-за природных пожаров погибли 53 человека
Число жертв природных пожаров в американском штате Гавайи возросло до 53 человек, сообщили власти округа Мауи. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T02:39
2023-08-11T02:39
2023-08-11T07:58
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Число жертв природных пожаров в американском штате Гавайи возросло до 53 человек, сообщили власти округа Мауи.Ранее сообщалось о 36 жертвах."Сегодня была подтверждена гибель еще 17 человек в результате пожара в районе города Лахайна. Таким образом, число погибших достигло 53", — говорится в заявлении властей.Губернатор штата Джош Грин в интервью телеканалу CNN заявил, что окончательное число жертв может оказаться значительно больше 60. Он ориентировался на трагедию 1960 года, когда обрушившееся на Гавайи цунами унесло жизни 61 человека.
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в мире, гавайи, сша
На Гавайях из-за природных пожаров погибли 53 человека
Власти Мауи: число погибших на Гавайях из-за природных пожаров возросло до 53
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Число жертв природных пожаров в американском штате Гавайи возросло до 53 человек, сообщили власти округа Мауи.
Ранее сообщалось о 36 жертвах.
"Сегодня была подтверждена гибель еще 17 человек в результате пожара в районе города Лахайна. Таким образом, число погибших достигло 53", — говорится в заявлении властей.
Губернатор штата Джош Грин в интервью телеканалу CNN заявил, что окончательное число жертв может оказаться значительно больше 60. Он ориентировался на трагедию 1960 года, когда обрушившееся на Гавайи цунами унесло жизни 61 человека.
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