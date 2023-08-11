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Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 11.08.2023
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14:22 11.08.2023 (обновлено: 20:27 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/sovbez-1889553959.html
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 11.08.2023
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности России предложил обсудить информационную безопасность, сообщили на сайте Кремля. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T14:22
2023-08-11T20:27
владимир путин
россия
технологии
безопасность
информационная безопасность
александр бортников
совет федерации рф
николай патрушев
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности России предложил обсудить информационную безопасность, сообщили на сайте Кремля."Обсудим с вами сегодня вопрос работы в сфере информационного пространства — применительно к обеспечению безопасности российского государства в современных условиях", — отметил глава государства.Президент обратил внимание собравшихся на мероприятии коллег на важность этой темы в нынешних реалиях.В совещании с российским лидером также приняли участие секретарь Совбеза Николай Патрушев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев. Кроме того, встреча прошла с участием зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, главы администрации Кремля Антона Вайно и спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.
https://ria.ru/20230810/informbezopasnost-1889323152.html
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владимир путин, россия, технологии, безопасность, информационная безопасность, александр бортников, совет федерации рф, николай патрушев, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Владимир Путин, Россия, Технологии, Безопасность, Информационная безопасность, Александр Бортников, Совет Федерации РФ, Николай Патрушев, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Путин провел совещание с Совбезом по информационной безопасности в России

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности России предложил обсудить информационную безопасность, сообщили на сайте Кремля.
«
"Обсудим с вами сегодня вопрос работы в сфере информационного пространства — применительно к обеспечению безопасности российского государства в современных условиях", — отметил глава государства.
Президент обратил внимание собравшихся на мероприятии коллег на важность этой темы в нынешних реалиях.
В совещании с российским лидером также приняли участие секретарь Совбеза Николай Патрушев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев. Кроме того, встреча прошла с участием зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, главы администрации Кремля Антона Вайно и спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
В России создадут центр информационной безопасности цифровой экономики
10 августа, 16:22
 
Владимир ПутинРоссияТехнологииБезопасностьИнформационная безопасностьАлександр БортниковСовет Федерации РФНиколай ПатрушевГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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