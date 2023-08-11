https://ria.ru/20230811/sovbez-1889553959.html

Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 11.08.2023

Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности России предложил обсудить информационную безопасность, сообщили на сайте Кремля. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T14:22

2023-08-11T14:22

2023-08-11T20:27

владимир путин

россия

технологии

безопасность

информационная безопасность

александр бортников

совет федерации рф

николай патрушев

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности России предложил обсудить информационную безопасность, сообщили на сайте Кремля."Обсудим с вами сегодня вопрос работы в сфере информационного пространства — применительно к обеспечению безопасности российского государства в современных условиях", — отметил глава государства.Президент обратил внимание собравшихся на мероприятии коллег на важность этой темы в нынешних реалиях.В совещании с российским лидером также приняли участие секретарь Совбеза Николай Патрушев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев. Кроме того, встреча прошла с участием зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, главы администрации Кремля Антона Вайно и спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

https://ria.ru/20230810/informbezopasnost-1889323152.html

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