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В России прогнозируют создание платежных систем, не зависящих от Запада - РИА Новости, 11.08.2023
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10:41 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/sistemy-1889460251.html
В России прогнозируют создание платежных систем, не зависящих от Запада
В России прогнозируют создание платежных систем, не зависящих от Запада - РИА Новости, 11.08.2023
В России прогнозируют создание платежных систем, не зависящих от Запада
Москва прогнозирует создание новых платежных карточных систем, которые не будут зависеть от финансовой архитектуры западных стран, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:41
2023-08-11T10:41
дмитрий биричевский
экономика
россия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Москва прогнозирует создание новых платежных карточных систем, которые не будут зависеть от финансовой архитектуры западных стран, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. "Одновременно развиваем сотрудничество с дружественными странами в сфере платежных систем. Подчеркну, что на данном этапе взаимодействуем с партнерами по линии национальных финансовых регуляторов. Считаем безальтернативным создание независимой от Запада финархитектуры, частью которой будут и новые платежные карточные системы. Только таким образом сможем обеспечить бесперебойность глобальных экономических связей и дополнительные возможности для расчетов физлиц", - сказал он в интервью агентству. По словам Биричевского, эта работа ведется планомерно, многие технические вопросы требуют решения. "Кроме того, работаем над установлением прямых корреспондентских отношений между российскими и зарубежными кредитными учреждениями, а также формированием необходимого объема денежной ликвидности в соответствующих валютных парах. С прошлого года на Московской бирже осуществляются торги национальными валютами всех государств-членов ЕАЭС, причем объемы их купли-продажи планомерно растут", - добавил он. Ряд российских крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, попали под блокирующие санкции некоторых западных стран. Такие ограничения предполагают блокировку активов банков в этих странах и запрет резидентам этих государств вести с ними бизнес. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского &gt;&gt;
https://ria.ru/20230614/konkurent-1877952818.html
https://ria.ru/20230428/sistema-1868615063.html
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дмитрий биричевский, экономика, россия, евразийский экономический союз
Дмитрий Биричевский, Экономика, Россия, Евразийский экономический союз
В России прогнозируют создание платежных систем, не зависящих от Запада

Биричевский: в России создадут новые платежные системы, не зависящие от Запада

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Москва прогнозирует создание новых платежных карточных систем, которые не будут зависеть от финансовой архитектуры западных стран, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
«
"Одновременно развиваем сотрудничество с дружественными странами в сфере платежных систем. Подчеркну, что на данном этапе взаимодействуем с партнерами по линии национальных финансовых регуляторов. Считаем безальтернативным создание независимой от Запада финархитектуры, частью которой будут и новые платежные карточные системы. Только таким образом сможем обеспечить бесперебойность глобальных экономических связей и дополнительные возможности для расчетов физлиц", - сказал он в интервью агентству.
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По словам Биричевского, эта работа ведется планомерно, многие технические вопросы требуют решения.
«
"Кроме того, работаем над установлением прямых корреспондентских отношений между российскими и зарубежными кредитными учреждениями, а также формированием необходимого объема денежной ликвидности в соответствующих валютных парах. С прошлого года на Московской бирже осуществляются торги национальными валютами всех государств-членов ЕАЭС, причем объемы их купли-продажи планомерно растут", - добавил он.
Ряд российских крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, попали под блокирующие санкции некоторых западных стран. Такие ограничения предполагают блокировку активов банков в этих странах и запрет резидентам этих государств вести с ними бизнес.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>
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