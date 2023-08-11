https://ria.ru/20230811/shtraf-1889549656.html

В России один из штрафов вырос в 15 раз

В России один из штрафов вырос в 15 раз - РИА Новости, 11.08.2023

В России один из штрафов вырос в 15 раз

В России в пять раз увеличили штраф за пересечение железнодорожных путей в неположенном месте, а также в пятнадцать раз, если это произошло в Москве и... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T14:09

2023-08-11T14:09

2023-08-11T15:39

россия

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В России в пять раз увеличили штраф за пересечение железнодорожных путей в неположенном месте, а также в пятнадцать раз, если это произошло в Москве и Санкт-Петербурге, пишет "Парламентская газета".Сейчас он составляет 100 рублей."Нарушение, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области, влечет наложение административного штрафа в размере 1,5 тысячи рублей", — сказано в тексте документа.Наказывать будут в случае, если в пределах километра от места, где задержали человека, есть оборудованный переход через пути.

https://ria.ru/20230804/putin-1888277420.html

россия

москва

санкт-петербург

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россия, москва, санкт-петербург