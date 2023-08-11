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В России один из штрафов вырос в 15 раз - РИА Новости, 11.08.2023
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14:09 11.08.2023 (обновлено: 15:39 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/shtraf-1889549656.html
В России один из штрафов вырос в 15 раз
В России один из штрафов вырос в 15 раз - РИА Новости, 11.08.2023
В России один из штрафов вырос в 15 раз
В России в пять раз увеличили штраф за пересечение железнодорожных путей в неположенном месте, а также в пятнадцать раз, если это произошло в Москве и... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T14:09
2023-08-11T15:39
россия
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В России в пять раз увеличили штраф за пересечение железнодорожных путей в неположенном месте, а также в пятнадцать раз, если это произошло в Москве и Санкт-Петербурге, пишет "Парламентская газета".Сейчас он составляет 100 рублей."Нарушение, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области, влечет наложение административного штрафа в размере 1,5 тысячи рублей", — сказано в тексте документа.Наказывать будут в случае, если в пределах километра от места, где задержали человека, есть оборудованный переход через пути.
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россия, москва, санкт-петербург
Россия, Москва, Санкт-Петербург
В России один из штрафов вырос в 15 раз

В Москве и Подмосковье штраф за переход железнодорожных путей вырос в 15 раз

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкРоссийские бумажные деньги и монеты разного достоинства
Российские бумажные деньги и монеты разного достоинства - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Российские бумажные деньги и монеты разного достоинства. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В России в пять раз увеличили штраф за пересечение железнодорожных путей в неположенном месте, а также в пятнадцать раз, если это произошло в Москве и Санкт-Петербурге, пишет "Парламентская газета".
Сейчас он составляет 100 рублей.
"Нарушение, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области, влечет наложение административного штрафа в размере 1,5 тысячи рублей", — сказано в тексте документа.
Наказывать будут в случае, если в пределах километра от места, где задержали человека, есть оборудованный переход через пути.
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