https://ria.ru/20230811/shkola-1889412911.html

В честь погибшего военкора РИА Новости Журавлева назовут школу в Мелитополе

В честь погибшего военкора РИА Новости Журавлева назовут школу в Мелитополе - РИА Новости, 11.08.2023

В честь погибшего военкора РИА Новости Журавлева назовут школу в Мелитополе

Одну из школ в Мелитополе назовут в честь погибшего на территории Запорожской области военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил в... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T07:04

2023-08-11T07:04

2023-08-11T07:09

запорожская область

мелитополь

ростислав журавлев

евгений балицкий

россия

общество

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Одну из школ в Мелитополе назовут в честь погибшего на территории Запорожской области военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Евгений Балицкий."Выполняя свой профессиональный долг, погиб журналист Ростислав Журавлев. Он тоже для нас Герой. И после войны мы обязательно его именем назовем школу как минимум", — рассказал Балицкий.По его словам, все бойцы, которые сегодня стоят на защите страны, — герои. Балицкий напомнил, что в честь погибшей Дарьи Дугиной в Мелитополе назвали улицу, также планируется увековечить и память 58-й армии, бойцы которой освобождали этот город и Запорожскую область. "Должное будет отдано всем ребятам, которые проявили себя, с честью выполняли свои обязанности, свой долг. Они в трудную минуту стали на защиту своей Родины, своей земли. Хочу провести параллель между героями, которые защищали эту землю тогда, в годы Великой Отечественной войны, и ребятами, которые совершают подвиги сейчас - при проведении СВО. Но фамилии их не все известны, потому что все подвиги будут описаны позже", — подчеркнул Балицкий. Двадцать второго июля ВСУ целенаправленно обстреляли группу российских журналистов в Запорожской области. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны России, удар нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева.Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html

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запорожская область, мелитополь, ростислав журавлев, евгений балицкий, россия, общество