https://ria.ru/20230811/seti-1889529429.html

Рыбак на Алтае помогает плести маскировочные сети для участников СВО

Рыбак на Алтае помогает плести маскировочные сети для участников СВО - РИА Новости, 11.08.2023

Рыбак на Алтае помогает плести маскировочные сети для участников СВО

Семидесятивосьмилетний рыбак из Алтайского края помогает плести маскировочные сети для участников спецоперации, сообщают в министерстве соцзащиты региона. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T12:53

2023-08-11T12:53

2023-08-11T12:53

надежные люди

алтайский край

каменский район

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БАРНАУЛ, 11 авг - РИА Новости. Семидесятивосьмилетний рыбак из Алтайского края помогает плести маскировочные сети для участников спецоперации, сообщают в министерстве соцзащиты региона. "В УСЗН (управление службы занятости населения - ред) Каменского района обратился 78-летний житель Камня-на-Оби Иванов Анатолий Васильевич, который предложил свои услуги по плетению рыболовных сетей, как основание для маскировочных сетей, которые так активно плетет коллектив соцзащиты. Заядлый рыбак Анатолий Васильевич за несколько дней подготовил для сотрудников УСЗН сеть размером 3 на 7 метров и безвозмездно отдал её", - говорится в сообщении. Отмечается, что коллектив управления примется за работу по плетению новой маскировочной сети для участников СВО на основе переданной рыбаком.

https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888201031.html

алтайский край

каменский район

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алтайский край, каменский район