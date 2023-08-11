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Рыбак на Алтае помогает плести маскировочные сети для участников СВО - РИА Новости, 11.08.2023
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12:53 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/seti-1889529429.html
Рыбак на Алтае помогает плести маскировочные сети для участников СВО
Рыбак на Алтае помогает плести маскировочные сети для участников СВО - РИА Новости, 11.08.2023
Рыбак на Алтае помогает плести маскировочные сети для участников СВО
Семидесятивосьмилетний рыбак из Алтайского края помогает плести маскировочные сети для участников спецоперации, сообщают в министерстве соцзащиты региона. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:53
2023-08-11T12:53
надежные люди
алтайский край
каменский район
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БАРНАУЛ, 11 авг - РИА Новости. Семидесятивосьмилетний рыбак из Алтайского края помогает плести маскировочные сети для участников спецоперации, сообщают в министерстве соцзащиты региона. "В УСЗН (управление службы занятости населения - ред) Каменского района обратился 78-летний житель Камня-на-Оби Иванов Анатолий Васильевич, который предложил свои услуги по плетению рыболовных сетей, как основание для маскировочных сетей, которые так активно плетет коллектив соцзащиты. Заядлый рыбак Анатолий Васильевич за несколько дней подготовил для сотрудников УСЗН сеть размером 3 на 7 метров и безвозмездно отдал её", - говорится в сообщении. Отмечается, что коллектив управления примется за работу по плетению новой маскировочной сети для участников СВО на основе переданной рыбаком.
https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888201031.html
алтайский край
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алтайский край, каменский район
Надежные люди, Алтайский край, Каменский район
Рыбак на Алтае помогает плести маскировочные сети для участников СВО

Пожилой рыбак на Алтае помогает плести маскировочные сети для участников СВО

© Фото : Минсоцзащиты Алтайского краяПожилой рыбак на Алтае помогает плести маскировочные сети для участников спецоперации
Пожилой рыбак на Алтае помогает плести маскировочные сети для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : Минсоцзащиты Алтайского края
Пожилой рыбак на Алтае помогает плести маскировочные сети для участников спецоперации
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 11 авг - РИА Новости. Семидесятивосьмилетний рыбак из Алтайского края помогает плести маскировочные сети для участников спецоперации, сообщают в министерстве соцзащиты региона.
«
"В УСЗН (управление службы занятости населения - ред) Каменского района обратился 78-летний житель Камня-на-Оби Иванов Анатолий Васильевич, который предложил свои услуги по плетению рыболовных сетей, как основание для маскировочных сетей, которые так активно плетет коллектив соцзащиты. Заядлый рыбак Анатолий Васильевич за несколько дней подготовил для сотрудников УСЗН сеть размером 3 на 7 метров и безвозмездно отдал её", - говорится в сообщении.
Отмечается, что коллектив управления примется за работу по плетению новой маскировочной сети для участников СВО на основе переданной рыбаком.
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Надежные людиАлтайский крайКаменский район
 
 
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