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Минцифры предложило отсрочку от армии для IT-специалистов до 30 лет
Минцифры предложило отсрочку от армии для IT-специалистов до 30 лет - РИА Новости, 11.08.2023
Минцифры предложило отсрочку от армии для IT-специалистов до 30 лет
Минцифры предложило поднять возраст отсрочки от службы в армии для IT-специалистов до 30 лет, заявил глава ведомства Максут Шадаев на площадке форума "Цифровая... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T20:54
2023-08-11T20:54
2023-08-11T23:03
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
владимир путин
россия
общество
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КАЛУГА, 11 авг — РИА Новости. Минцифры предложило поднять возраст отсрочки от службы в армии для IT-специалистов до 30 лет, заявил глава ведомства Максут Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция"."Минцифры в связи повышением призывного возраста готовит предложение корректировки соответственного указа. Ну, на указ президента о поддержке IT-отрасли, там есть отдельный пункт, связанный с освобождением от призыва на военную службу до 27 лет", — сказал министр.В августе Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает призывной возраст с 18 до 30 лет. Таким образом верхний порог увеличивается на три года. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года, переходного периода не будет.В марте 2022-го глава государства подписал указ, согласно которому россияне, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях.Для получения отсрочки IT-специалист должен быть гражданином России, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Также сотруднику необходимо работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться в том, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.
https://ria.ru/20230801/otsrochka-1887538207.html
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максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), владимир путин, россия, общество
Максут Шадаев, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Владимир Путин, Россия, Общество
Минцифры предложило отсрочку от армии для IT-специалистов до 30 лет
Шадаев: Минцифры готовит отсрочку от армии для IT-специалистов до 30 лет