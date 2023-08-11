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В Ленинградской области извлекли из захоронения останки узников концлагеря
В Ленинградской области извлекли из захоронения останки узников концлагеря - РИА Новости, 11.08.2023
В Ленинградской области извлекли из захоронения останки узников концлагеря
Останки более 200 человек извлечены из массового захоронения, предположительно, расстрелянных узников концлагеря "Дулаг-102" в Волосовском районе Ленинградской... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:54
2023-08-11T13:54
2023-08-11T13:54
волосовский район
ленинградская область
россия
александр грин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Останки более 200 человек извлечены из массового захоронения, предположительно, расстрелянных узников концлагеря "Дулаг-102" в Волосовском районе Ленинградской области, сообщил командир поискового отряда "Зов партизан" Александр Гринев. СУСК РФ по Ленинградской области 7 августа сообщало об обнаружении в Волосовском районе массового захоронения времен Великой Отечественной войны, где, по предварительным данным, могут находиться останки около 2 тысяч расстрелянных заключенных концлагеря "Дулаг-102". На тот момент из захоронения были извлечены скелетированные останки "около сотни граждан", в том числе, предположительно, детей. Также обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды. По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста и пола погибших, а также причины их смерти. "На данный момент у нас подняты более 200 тел", - сказал Гринев журналистам. По оценке руководителя поискового отряда, для полной эксгумации массового захоронения потребуется привлечь дополнительные силы. "Впереди осень, впереди зима, консервировать данное захоронение мы бы не хотели", - отметил Гринев.
https://ria.ru/20230803/zakhoroneniya-1888024367.html
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волосовский район, ленинградская область, россия, александр грин
Волосовский район, Ленинградская область, Россия, Александр Грин
В Ленинградской области извлекли из захоронения останки узников концлагеря
В Ленинградской области эксгумировали останки более 200 узников концлагеря
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Останки более 200 человек извлечены из массового захоронения, предположительно, расстрелянных узников концлагеря "Дулаг-102" в Волосовском районе Ленинградской области, сообщил командир поискового отряда "Зов партизан" Александр Гринев.
СУСК РФ по Ленинградской области 7 августа сообщало об обнаружении в Волосовском районе массового захоронения времен Великой Отечественной войны, где, по предварительным данным, могут находиться останки около 2 тысяч расстрелянных заключенных концлагеря "Дулаг-102". На тот момент из захоронения были извлечены скелетированные останки "около сотни граждан", в том числе, предположительно, детей. Также обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды. По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста и пола погибших, а также причины их смерти.
«
"На данный момент у нас подняты более 200 тел", - сказал Гринев журналистам.
По оценке руководителя поискового отряда, для полной эксгумации массового захоронения потребуется привлечь дополнительные силы. "Впереди осень, впереди зима, консервировать данное захоронение мы бы не хотели", - отметил Гринев.
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