https://ria.ru/20230811/moskva-1889492361.html

ПВО нейтрализовала беспилотник на северо-западе Москвы

ПВО нейтрализовала беспилотник на северо-западе Москвы - РИА Новости, 11.08.2023

ПВО нейтрализовала беспилотник на северо-западе Москвы

Система ПВО уничтожила беспилотник на северо-западе Москвы, обломки упали в районе Карамышевской набережной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T11:28

2023-08-11T11:28

2023-08-11T20:53

безопасность

москва

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Система ПВО уничтожила беспилотник на северо-западе Москвы, обломки упали в районе Карамышевской набережной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал", — говорится в публикации.ЧП не привело к серьезным разрушениям, на месте работают экстренные службы, добавил мэр.В свою очередь, в Минобороны уточнили, что произошедшее — это попытка киевского режима атаковать беспилотником объект на территории Москвы. Дрон удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он потерпел крушение в лесном массиве.Ранее о том, что в районе Карамышевской набережной прогремел взрыв, сообщили очевидцы. Они отмечали, что в домах затряслись стекла, у машин сработали сигнализации. Жители выложили в соцсетях фото и видео с облаком белого дыма, а также с машинами специальных служб и спасателей.

https://ria.ru/20230811/vnukovo-1889448953.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, москва