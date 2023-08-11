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ПВО нейтрализовала беспилотник на северо-западе Москвы
ПВО нейтрализовала беспилотник на северо-западе Москвы - РИА Новости, 11.08.2023
ПВО нейтрализовала беспилотник на северо-западе Москвы
Система ПВО уничтожила беспилотник на северо-западе Москвы, обломки упали в районе Карамышевской набережной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:28
2023-08-11T11:28
2023-08-11T20:53
безопасность
москва
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Система ПВО уничтожила беспилотник на северо-западе Москвы, обломки упали в районе Карамышевской набережной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал", — говорится в публикации.ЧП не привело к серьезным разрушениям, на месте работают экстренные службы, добавил мэр.В свою очередь, в Минобороны уточнили, что произошедшее — это попытка киевского режима атаковать беспилотником объект на территории Москвы. Дрон удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он потерпел крушение в лесном массиве.Ранее о том, что в районе Карамышевской набережной прогремел взрыв, сообщили очевидцы. Они отмечали, что в домах затряслись стекла, у машин сработали сигнализации. Жители выложили в соцсетях фото и видео с облаком белого дыма, а также с машинами специальных служб и спасателей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, москва
ПВО нейтрализовала беспилотник на северо-западе Москвы
Мэр Москвы Собянин сообщил о ликвидации беспилотника 11 августа
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Система ПВО уничтожила беспилотник на северо-западе Москвы, обломки упали в районе Карамышевской набережной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале
.
"Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал", — говорится в публикации.
ЧП не привело к серьезным разрушениям, на месте работают экстренные службы, добавил мэр.
В свою очередь, в Минобороны уточнили, что произошедшее — это попытка киевского режима атаковать беспилотником объект на территории Москвы. Дрон удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он потерпел крушение в лесном массиве.
Ранее о том, что в районе Карамышевской набережной прогремел взрыв, сообщили очевидцы
. Они отмечали, что в домах затряслись стекла, у машин сработали сигнализации. Жители выложили в соцсетях фото и видео с облаком белого дыма, а также с машинами специальных служб и спасателей.
Аэропорт Внуково временно закрыли, предположительно, из-за беспилотника