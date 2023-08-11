Рейтинг@Mail.ru
ПВО нейтрализовала беспилотник на северо-западе Москвы - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 11.08.2023 (обновлено: 20:53 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/moskva-1889492361.html
ПВО нейтрализовала беспилотник на северо-западе Москвы
ПВО нейтрализовала беспилотник на северо-западе Москвы - РИА Новости, 11.08.2023
ПВО нейтрализовала беспилотник на северо-западе Москвы
Система ПВО уничтожила беспилотник на северо-западе Москвы, обломки упали в районе Карамышевской набережной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:28
2023-08-11T20:53
безопасность
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889523596_0:306:3096:2048_1920x0_80_0_0_28fc08deea812f9a0ec64e26caec2e84.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Система ПВО уничтожила беспилотник на северо-западе Москвы, обломки упали в районе Карамышевской набережной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал", — говорится в публикации.ЧП не привело к серьезным разрушениям, на месте работают экстренные службы, добавил мэр.В свою очередь, в Минобороны уточнили, что произошедшее — это попытка киевского режима атаковать беспилотником объект на территории Москвы. Дрон удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он потерпел крушение в лесном массиве.Ранее о том, что в районе Карамышевской набережной прогремел взрыв, сообщили очевидцы. Они отмечали, что в домах затряслись стекла, у машин сработали сигнализации. Жители выложили в соцсетях фото и видео с облаком белого дыма, а также с машинами специальных служб и спасателей.
https://ria.ru/20230811/vnukovo-1889448953.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889523596_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_bed505eeb74702866205b06beb2b47b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, москва
Безопасность, Москва
ПВО нейтрализовала беспилотник на северо-западе Москвы

Мэр Москвы Собянин сообщил о ликвидации беспилотника 11 августа

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАвтомобили МЧС России и полиции на месте падения беспилотного летательного аппарата в районе Карамышевской набережной в Москве
Автомобили МЧС России и полиции на месте падения беспилотного летательного аппарата в районе Карамышевской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Автомобили МЧС России и полиции на месте падения беспилотного летательного аппарата в районе Карамышевской набережной в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Система ПВО уничтожила беспилотник на северо-западе Москвы, обломки упали в районе Карамышевской набережной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
"Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал", — говорится в публикации.
ЧП не привело к серьезным разрушениям, на месте работают экстренные службы, добавил мэр.
В свою очередь, в Минобороны уточнили, что произошедшее — это попытка киевского режима атаковать беспилотником объект на территории Москвы. Дрон удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он потерпел крушение в лесном массиве.
© Кадр видео очевидцаДым в районе Карамышевской набережной в Москве
Дым в районе Карамышевской набережной в Москве
© Кадр видео очевидца
Дым в районе Карамышевской набережной в Москве
Ранее о том, что в районе Карамышевской набережной прогремел взрыв, сообщили очевидцы. Они отмечали, что в домах затряслись стекла, у машин сработали сигнализации. Жители выложили в соцсетях фото и видео с облаком белого дыма, а также с машинами специальных служб и спасателей.
Здание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Аэропорт Внуково временно закрыли, предположительно, из-за беспилотника
Вчера, 10:24
 
БезопасностьМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала