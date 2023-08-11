https://ria.ru/20230811/moskva-1889477433.html

Взрыв прогремел в районе Карамышевской набережной в Москве

Взрыв прогремел в районе Карамышевской набережной в Москве - РИА Новости, 11.08.2023

Взрыв прогремел в районе Карамышевской набережной в Москве

Звук, похожий на взрыв, прозвучал на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T11:06

2023-08-11T11:06

2023-08-11T11:45

происшествия

москва

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Звук, похожий на взрыв, прозвучал на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости очевидец."Сильный хлопок произошел в районе Карамышевской набережной. Виден дым", — сказал он.По словам собеседника агентства, в окрестных зданиях затряслись окна, у машин сработали сигнализации.На место приехали спасатели и скорая помощь.Как рассказала РИА Новости жительница района Хорошево-Мневники, в ее квартире был слышен сильный хлопок, из окна видно облако белого дыма.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва