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Взрыв прогремел в районе Карамышевской набережной в Москве - РИА Новости, 11.08.2023
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11:06 11.08.2023 (обновлено: 11:45 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/moskva-1889477433.html
Взрыв прогремел в районе Карамышевской набережной в Москве
Взрыв прогремел в районе Карамышевской набережной в Москве - РИА Новости, 11.08.2023
Взрыв прогремел в районе Карамышевской набережной в Москве
Звук, похожий на взрыв, прозвучал на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:06
2023-08-11T11:45
происшествия
москва
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Звук, похожий на взрыв, прозвучал на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости очевидец.&quot;Сильный хлопок произошел в районе Карамышевской набережной. Виден дым&quot;, — сказал он.По словам собеседника агентства, в окрестных зданиях затряслись окна, у машин сработали сигнализации.На место приехали спасатели и скорая помощь.Как рассказала РИА Новости жительница района Хорошево-Мневники, в ее квартире был слышен сильный хлопок, из окна видно облако белого дыма.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Взрыв прогремел в районе Карамышевской набережной в Москве

На северо-западе Москвы прогремел взрыв после сообщений о БПЛА

© Кадр видео очевидцаДым в районе Карамышевской набережной в Москве
Дым в районе Карамышевской набережной в Москве
© Кадр видео очевидца
Дым в районе Карамышевской набережной в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Звук, похожий на взрыв, прозвучал на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости очевидец.
«

"Сильный хлопок произошел в районе Карамышевской набережной. Виден дым", — сказал он.

По словам собеседника агентства, в окрестных зданиях затряслись окна, у машин сработали сигнализации.
На место приехали спасатели и скорая помощь.
Как рассказала РИА Новости жительница района Хорошево-Мневники, в ее квартире был слышен сильный хлопок, из окна видно облако белого дыма.
 
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