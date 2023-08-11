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Взрыв прогремел в районе Карамышевской набережной в Москве
Взрыв прогремел в районе Карамышевской набережной в Москве - РИА Новости, 11.08.2023
Взрыв прогремел в районе Карамышевской набережной в Москве
Звук, похожий на взрыв, прозвучал на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:06
2023-08-11T11:06
2023-08-11T11:45
происшествия
москва
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Звук, похожий на взрыв, прозвучал на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости очевидец."Сильный хлопок произошел в районе Карамышевской набережной. Виден дым", — сказал он.По словам собеседника агентства, в окрестных зданиях затряслись окна, у машин сработали сигнализации.На место приехали спасатели и скорая помощь.Как рассказала РИА Новости жительница района Хорошево-Мневники, в ее квартире был слышен сильный хлопок, из окна видно облако белого дыма.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Взрыв прогремел в районе Карамышевской набережной в Москве
На северо-западе Москвы прогремел взрыв после сообщений о БПЛА
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Звук, похожий на взрыв, прозвучал на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости очевидец.
«
"Сильный хлопок произошел в районе Карамышевской набережной. Виден дым", — сказал он.
По словам собеседника агентства, в окрестных зданиях затряслись окна, у машин сработали сигнализации.
На место приехали спасатели и скорая помощь.
Как рассказала РИА Новости жительница района Хорошево-Мневники, в ее квартире был слышен сильный хлопок, из окна видно облако белого дыма.