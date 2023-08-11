Рейтинг@Mail.ru
Балицкий заявил о безопасности сухопутного маршрута по Запорожской области - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:39 11.08.2023 (обновлено: 15:23 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/marshrut-1889433143.html
Балицкий заявил о безопасности сухопутного маршрута по Запорожской области
Балицкий заявил о безопасности сухопутного маршрута по Запорожской области - РИА Новости, 11.08.2023
Балицкий заявил о безопасности сухопутного маршрута по Запорожской области
Сухопутный маршрут в Крым через Запорожскую область абсолютно безопасен для туристов, как и многие города региона - например, Мелитополь, Бердянск и Приморск,... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T09:39
2023-08-11T15:23
запорожская область
евгений балицкий
бердянск
мелитополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817723730_0:178:3062:1900_1920x0_80_0_0_cfae0de0e202fc820d47d9e6a5b3109e.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сухопутный маршрут в Крым через Запорожскую область абсолютно безопасен для туристов, как и многие города региона - например, Мелитополь, Бердянск и Приморск, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Это абсолютно безопасный участок дороги, стоят у нас через каждые семь километров или блокпосты, или посты с волонтерами, которые оказывают помощь. На основных развилках, поворотах, направлениях не только указатели, но стоят и полицейские машины, которые подсказывают и следят за безопасностью", - рассказал Балицкий. Кроме того, сообщил он, на пути следования по сухопутному маршруту МЧС развернуты несколько пунктов временного размещения, где гражданам предложат все необходимое, в том числе там может быть оказана необходимая медпомощь. "Чтобы люди не въезжали вглубь области и не искали себе приключений. Бывают случаи, когда машины идут по навигаторам, а у кого стоит европейский навигатор, они ведут, скажем, в Воронеж через Харьков, и машины выезжают под Пологи, в непосредственную близость к боестолкновениям. Такие случаи были, сейчас таких случаев почти нет, единичные бывают, но полиция такие машины разворачивает и перенаправляет", - объяснил врио главы региона. Сам сухопутный коридор абсолютно безопасный, заверил Балицкий. &quot;Приезжайте в Запорожскую область: города Мелитополь, Бердянск, Приморск, которые стоят практически на трассе, они абсолютно безопасны для жизни… Если говорить о том, что сегодня дроны долетают даже до Москвы, то вот этой степени уровня безопасности мы, конечно, не гарантируем. Но по всем остальным уровням защиты мы сегодня чувствуем себя абсолютно безопасно. Поэтому, если вы хотите заехать в город Мелитополь, желательно это делать не в комендантский час. Используйте курорты Азовского моря - Кирилловку, Приморскую косу, Бердянскую косу - там достаточно безопасно&quot;, - отметил он.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.Читайте полный текст интервью Евгения Балицкого &gt;&gt;
https://ria.ru/20230811/zaporozhe-1889410152.html
https://ria.ru/20230811/balitskiy-1889408932.html
запорожская область
бердянск
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817723730_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_70cf50f60746269573190ebb0b0065e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, евгений балицкий, бердянск, мелитополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Запорожская область, Евгений Балицкий, Бердянск, Мелитополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
Балицкий заявил о безопасности сухопутного маршрута по Запорожской области

Балицкий: сухопутный маршрут в Крым через Запорожскую область безопасен

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Мелитополе
Сотрудники полиции в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сухопутный маршрут в Крым через Запорожскую область абсолютно безопасен для туристов, как и многие города региона - например, Мелитополь, Бердянск и Приморск, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«
"Это абсолютно безопасный участок дороги, стоят у нас через каждые семь километров или блокпосты, или посты с волонтерами, которые оказывают помощь. На основных развилках, поворотах, направлениях не только указатели, но стоят и полицейские машины, которые подсказывают и следят за безопасностью", - рассказал Балицкий.
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Балицкий рассказал о ситуации с водой в Запорожской области
Вчера, 05:08
Кроме того, сообщил он, на пути следования по сухопутному маршруту МЧС развернуты несколько пунктов временного размещения, где гражданам предложат все необходимое, в том числе там может быть оказана необходимая медпомощь.
«
"Чтобы люди не въезжали вглубь области и не искали себе приключений. Бывают случаи, когда машины идут по навигаторам, а у кого стоит европейский навигатор, они ведут, скажем, в Воронеж через Харьков, и машины выезжают под Пологи, в непосредственную близость к боестолкновениям. Такие случаи были, сейчас таких случаев почти нет, единичные бывают, но полиция такие машины разворачивает и перенаправляет", - объяснил врио главы региона.
Сам сухопутный коридор абсолютно безопасный, заверил Балицкий.
«

"Приезжайте в Запорожскую область: города Мелитополь, Бердянск, Приморск, которые стоят практически на трассе, они абсолютно безопасны для жизни… Если говорить о том, что сегодня дроны долетают даже до Москвы, то вот этой степени уровня безопасности мы, конечно, не гарантируем. Но по всем остальным уровням защиты мы сегодня чувствуем себя абсолютно безопасно. Поэтому, если вы хотите заехать в город Мелитополь, желательно это делать не в комендантский час. Используйте курорты Азовского моря - Кирилловку, Приморскую косу, Бердянскую косу - там достаточно безопасно", - отметил он.

Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
Читайте полный текст интервью Евгения Балицкого >>
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
В Запорожской области снизилось количество терактов, заявил Балицкий
Вчера, 04:32
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийБердянскМелитопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала