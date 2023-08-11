Балицкий заявил о безопасности сухопутного маршрута по Запорожской области
Балицкий: сухопутный маршрут в Крым через Запорожскую область безопасен
Сотрудники полиции в Мелитополе. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сухопутный маршрут в Крым через Запорожскую область абсолютно безопасен для туристов, как и многие города региона - например, Мелитополь, Бердянск и Приморск, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
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"Это абсолютно безопасный участок дороги, стоят у нас через каждые семь километров или блокпосты, или посты с волонтерами, которые оказывают помощь. На основных развилках, поворотах, направлениях не только указатели, но стоят и полицейские машины, которые подсказывают и следят за безопасностью", - рассказал Балицкий.
Кроме того, сообщил он, на пути следования по сухопутному маршруту МЧС развернуты несколько пунктов временного размещения, где гражданам предложат все необходимое, в том числе там может быть оказана необходимая медпомощь.
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"Чтобы люди не въезжали вглубь области и не искали себе приключений. Бывают случаи, когда машины идут по навигаторам, а у кого стоит европейский навигатор, они ведут, скажем, в Воронеж через Харьков, и машины выезжают под Пологи, в непосредственную близость к боестолкновениям. Такие случаи были, сейчас таких случаев почти нет, единичные бывают, но полиция такие машины разворачивает и перенаправляет", - объяснил врио главы региона.
Сам сухопутный коридор абсолютно безопасный, заверил Балицкий.
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"Приезжайте в Запорожскую область: города Мелитополь, Бердянск, Приморск, которые стоят практически на трассе, они абсолютно безопасны для жизни… Если говорить о том, что сегодня дроны долетают даже до Москвы, то вот этой степени уровня безопасности мы, конечно, не гарантируем. Но по всем остальным уровням защиты мы сегодня чувствуем себя абсолютно безопасно. Поэтому, если вы хотите заехать в город Мелитополь, желательно это делать не в комендантский час. Используйте курорты Азовского моря - Кирилловку, Приморскую косу, Бердянскую косу - там достаточно безопасно", - отметил он.
Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.