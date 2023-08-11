https://ria.ru/20230811/maraly-1889512045.html
В заказнике в Татарстане в стаде маралов появились детеныши
В заказнике в Татарстане в стаде маралов появились детеныши - РИА Новости, 11.08.2023
В заказнике в Татарстане в стаде маралов появились детеныши
Телята маралов появились на свет в заказнике "Лесной ключ" в Татарстане, посчитать новых обитателей сотрудники заказника планируют осенью, сообщает Госкомитет... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:01
2023-08-11T12:01
2023-08-11T12:01
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
камско-устьинский район
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КАЗАНЬ, 11 авг - РИА Новости. Телята маралов появились на свет в заказнике "Лесной ключ" в Татарстане, посчитать новых обитателей сотрудники заказника планируют осенью, сообщает Госкомитет Татарстана по биоресурсам. "В заказнике "Лесной ключ" пополнение. Молодые мамы выводят из лесной чащи телят. Первые месяцы сотрудники заказника не вмешиваются в процесс воспитания малышей и не тревожат мам излишним вниманием… Пересчитать детенышей можно будет осенью, когда копытные подрастут", - говорится в сообщении. Внешне телята заметно отличаются от родителей: шерсть взрослых животных серо-коричневая, а малыши - яркие и пятнистые. У телят пока нет рогов и они везде ходят "хвостиком" за мамами. Отмечается, что территория заказника безопасна для животных, здесь установлен режим особой охраны. В настоящее время на территории заказника по результатам зимнего маршрутного учета обитает 68 маралов. Маралы были завезены в Татарстан в рамках республиканской программы по восстановлению популяции благородного оленя в 2013 году. Ее поддержал глава Татарстана Рустам Минниханов. Первый выпуск маралов в естественную среду обитания в рамках программы состоялся в 2017 году. За 6 лет в заказнике на свет появилось более 30 маралят. Первые выращенные в Татарстане маралы были выпущены в Мамадышском, Алексеевском, Верхнеуслонском и Камско-Устьинском районах республики. Через год они уже обжились и дали первое потомство. Позднее животных выпускали в естественную среду также в Рыбно-Слободском и Алексеевском районах. На сегодняшний день стадо маралов в Татарстане насчитывает более 269 особей. Они встречаются в 200 километрах от места выпуска. Очередной выпуск в лесные угодья республики запланирован на 2024 год.
https://ria.ru/20230809/lisyata-1889162819.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230717/maral-1884665980.html
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, камско-устьинский район
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов, Камско-Устьинский район
КАЗАНЬ, 11 авг - РИА Новости. Телята маралов появились на свет в заказнике "Лесной ключ" в Татарстане, посчитать новых обитателей сотрудники заказника планируют осенью, сообщает Госкомитет Татарстана по биоресурсам.
«
"В заказнике "Лесной ключ" пополнение. Молодые мамы выводят из лесной чащи телят. Первые месяцы сотрудники заказника не вмешиваются в процесс воспитания малышей и не тревожат мам излишним вниманием… Пересчитать детенышей можно будет осенью, когда копытные подрастут", - говорится в сообщении.
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Внешне телята заметно отличаются от родителей: шерсть взрослых животных серо-коричневая, а малыши - яркие и пятнистые. У телят пока нет рогов и они везде ходят "хвостиком" за мамами. Отмечается, что территория заказника безопасна для животных, здесь установлен режим особой охраны. В настоящее время на территории заказника по результатам зимнего маршрутного учета обитает 68 маралов.
Маралы были завезены в Татарстан в рамках республиканской программы по восстановлению популяции благородного оленя в 2013 году. Ее поддержал глава Татарстана Рустам Минниханов. Первый выпуск маралов в естественную среду обитания в рамках программы состоялся в 2017 году. За 6 лет в заказнике на свет появилось более 30 маралят.
Первые выращенные в Татарстане маралы были выпущены в Мамадышском, Алексеевском, Верхнеуслонском и Камско-Устьинском районах республики. Через год они уже обжились и дали первое потомство. Позднее животных выпускали в естественную среду также в Рыбно-Слободском и Алексеевском районах.
На сегодняшний день стадо маралов в Татарстане насчитывает более 269 особей. Они встречаются в 200 километрах от места выпуска. Очередной выпуск в лесные угодья республики запланирован на 2024 год.
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