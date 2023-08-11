https://ria.ru/20230811/maraly-1889512045.html

В заказнике в Татарстане в стаде маралов появились детеныши

В заказнике в Татарстане в стаде маралов появились детеныши - РИА Новости, 11.08.2023

В заказнике в Татарстане в стаде маралов появились детеныши

Телята маралов появились на свет в заказнике "Лесной ключ" в Татарстане, посчитать новых обитателей сотрудники заказника планируют осенью, сообщает Госкомитет... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T12:01

2023-08-11T12:01

2023-08-11T12:01

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

камско-устьинский район

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КАЗАНЬ, 11 авг - РИА Новости. Телята маралов появились на свет в заказнике "Лесной ключ" в Татарстане, посчитать новых обитателей сотрудники заказника планируют осенью, сообщает Госкомитет Татарстана по биоресурсам. "В заказнике "Лесной ключ" пополнение. Молодые мамы выводят из лесной чащи телят. Первые месяцы сотрудники заказника не вмешиваются в процесс воспитания малышей и не тревожат мам излишним вниманием… Пересчитать детенышей можно будет осенью, когда копытные подрастут", - говорится в сообщении. Внешне телята заметно отличаются от родителей: шерсть взрослых животных серо-коричневая, а малыши - яркие и пятнистые. У телят пока нет рогов и они везде ходят "хвостиком" за мамами. Отмечается, что территория заказника безопасна для животных, здесь установлен режим особой охраны. В настоящее время на территории заказника по результатам зимнего маршрутного учета обитает 68 маралов. Маралы были завезены в Татарстан в рамках республиканской программы по восстановлению популяции благородного оленя в 2013 году. Ее поддержал глава Татарстана Рустам Минниханов. Первый выпуск маралов в естественную среду обитания в рамках программы состоялся в 2017 году. За 6 лет в заказнике на свет появилось более 30 маралят. Первые выращенные в Татарстане маралы были выпущены в Мамадышском, Алексеевском, Верхнеуслонском и Камско-Устьинском районах республики. Через год они уже обжились и дали первое потомство. Позднее животных выпускали в естественную среду также в Рыбно-Слободском и Алексеевском районах. На сегодняшний день стадо маралов в Татарстане насчитывает более 269 особей. Они встречаются в 200 километрах от места выпуска. Очередной выпуск в лесные угодья республики запланирован на 2024 год.

https://ria.ru/20230809/lisyata-1889162819.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230717/maral-1884665980.html

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, камско-устьинский район