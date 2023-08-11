Рейтинг@Mail.ru
Посадочная станция "Луна-25" успешно стартовала. Впереди самое сложное - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
02:22 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/luna-25-1889352331.html
Посадочная станция "Луна-25" успешно стартовала. Впереди самое сложное
Посадочная станция "Луна-25" успешно стартовала. Впереди самое сложное - РИА Новости, 11.08.2023
Посадочная станция "Луна-25" успешно стартовала. Впереди самое сложное
Запущенная с космодрома Восточный ракета "Союз-2.1б" вывела автоматическую межпланетную станцию "Луна-25" на суборбитальную траекторию. Разгонный блок "Фрегат"... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T02:22
2023-08-11T02:22
наука
астрономия
космос - риа наука
луна-25
институт космических исследований
нпо имени с. а. лавочкина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888710396_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3ba137de1340c18746ef29c16b2e1509.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Запущенная с космодрома Восточный ракета "Союз-2.1б" вывела автоматическую межпланетную станцию "Луна-25" на суборбитальную траекторию. Разгонный блок "Фрегат" отделился штатно, аппарат летит к Луне. Через несколько дней — предварительно, 20 августа — предстоит мягкая посадка в районе Южного полюса.Вперед, на орбиту ЛуныНа пути к нашему спутнику посадочная станция "Луна-25" дважды скорректирует траекторию. Примерно через пять дней выйдет на лунную орбиту высотой сто километров и проведет там еще несколько суток, тормозя и снижаясь, пока не окажется на посадочной орбите высотой 18 километров. Оттуда аппарат начнет прилунение. Такую схему отработали еще в 1970-е.Для посадки выбрали район Южного полюса, где обнаружены признаки водяного льда. В этом месте еще никто успешно не прилунялся. Российский посадочный модуль совершит такую посадку впервые в истории.Кто еще на ЛунеНа орбите спутника Земли сейчас действуют две космические станции. С 2009-го работает аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter. На его борту — исследовательский нейтронный детектор LEND, созданный в ИКИ РАН. Именно этот прибор обнаружил на Южном полюсе аномальную концентрацию молекул водорода, что косвенно указывает на наличие водяного льда. Ударный эксперимент в кратер Кабеус подтвердил эти данные.На лунной орбите также находится индийская станция "Чандраян-2", запущенная в 2019-м. На пути к Луне сейчас "Чандраян-3" с посадочным модулем на борту. Аппарат должен прилуниться также вблизи Южного полюса через несколько дней после российского.Лунный аэродромПосадочная площадка — это вытянутый по меридиану эллипс размерами 30х15 километров. В его пределы "Луна-25" спустится вертикально с работающими двигателями. Главная опасность — уклон поверхности. Если он будет больше 15 градусов, станция может опрокинуться или сползти и закопаться в рыхлый грунт. Такое случилось в 1973-м с "Луноходом-2" — аппарат сполз в пятиметровый кратер и забуксовал.В качестве приоритетного места посадки выбран район к северу от кратера Богуславский на видимой стороне Луны. Оптимальный по всем параметрам: удобная баллистика, надежная радиосвязь с Землей, достаточная для научных исследований длина светового дня и главное — относительно плоский малокаменистый рельеф. Риск попасть на площадку с большим уклоном — всего четыре процента.Для научных задач важно обилие в этом месте признаков воды, разнообразие геологических пород. По оценкам, в метровом слое грунта — 0,1 процента воды. Если по каким-то причинам сесть туда не получится, есть два резервных "аэродрома" — к юго-западу от кратера Манцини или к югу от кратера Пентланд-А.С "Луной-25" будут держать связь в Центре космической связи "Медвежьи озера" с помощью антенны ТНА-1500.Что умеет "Луна-25"Станцию создали в НПО имени Лавочкина. Там проектировали все автоматические космические аппараты в Советском Союзе, затем в России. "Луна-25" с оборудованием весит 1750 килограммов. У нее есть двигатели, антенны, солнечные батареи, аккумуляторы, радиоизотопный термоэлектрический генератор, блоки управления, различные датчики. Обзорные камеры отснимут процесс посадки. Практически все на борту — отечественное и новое. На этом этапе необходимо отработать двигатели, аппаратуру, тепловой режим, системы безопасности.За научное оборудование отвечает ИКИ РАН. На борту посадочного модуля установлено несколько приборов. Гордость разработчиков — лунный манипуляторный комплекс (ЛМК). Это робот-рука с ковшом и устройством для забора грунта. Его задача — отбирать пробы и отправлять их на анализ в лазерный ионизационный масс-спектрометр (ЛАЗМА-ЛР). Для того достаточно кубического сантиметра лунной земли. Самое интересное, что лед может лежать не только в теневых местах, куда не доходят солнечные лучи, но и на освещенных участках. Роботу предстоит копать траншею глубиной несколько десятков сантиметров, чтобы добраться до слоя рыхлого грунта с вкраплениями льда.Искать воду будет "Адрон-ЛР" — он стреляет пучком нейронов, проникающих на глубину до одного метра, и по вторичному излучению анализирует состав грунта, определяет массовую долю химических элементов. Еще один прибор для поиска — инфракрасный спектрометр (ЛИС-ТВ-РПМ), созданный для измерения линий поглощения химических элементов в вырытой траншее. Полученные данные уйдут на Землю. Если вода есть, ее обнаружат.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Татьяна Пичугина
Татьяна Пичугина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888710396_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c3b14201aa5ef7ab1d42d4015de0c6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астрономия, космос - риа наука, луна-25, институт космических исследований, нпо имени с. а. лавочкина
Наука, Астрономия, Космос - РИА Наука, Луна-25, Институт космических исследований, НПО имени С. А. Лавочкина

Посадочная станция "Луна-25" успешно стартовала. Впереди самое сложное

© Роскосмос | Перейти в медиабанкПуск ракеты "Союз-2" с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный
Пуск ракеты Союз-2 с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный
© Роскосмос
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Запущенная с космодрома Восточный ракета "Союз-2.1б" вывела автоматическую межпланетную станцию "Луна-25" на суборбитальную траекторию. Разгонный блок "Фрегат" отделился штатно, аппарат летит к Луне. Через несколько дней — предварительно, 20 августа — предстоит мягкая посадка в районе Южного полюса.

Вперед, на орбиту Луны

На пути к нашему спутнику посадочная станция "Луна-25" дважды скорректирует траекторию. Примерно через пять дней выйдет на лунную орбиту высотой сто километров и проведет там еще несколько суток, тормозя и снижаясь, пока не окажется на посадочной орбите высотой 18 километров. Оттуда аппарат начнет прилунение. Такую схему отработали еще в 1970-е.
Для посадки выбрали район Южного полюса, где обнаружены признаки водяного льда. В этом месте еще никто успешно не прилунялся. Российский посадочный модуль совершит такую посадку впервые в истории.
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанк

Автоматическая станция "Луна-25" научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина на космодроме Восточный. Станция "Луна-25" создана с использованием полностью российской элементной базы и последних достижений в области космического приборостроения. Главная задача миссии — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований Южного полюса Луны.

Автоматическая станция Луна-25 доставлена на космодром Восточный

Автоматическая станция "Луна-25" научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина на космодроме Восточный. Станция "Луна-25" создана с использованием полностью российской элементной базы и последних достижений в области космического приборостроения. Главная задача миссии — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований Южного полюса Луны.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
Перейти в медиабанк
1 из 3
© Роскосмос / НПО Лавочкина Схема полета автоматической станции "Луна-25"
 Схема полета автоматической станции Луна-25
Схема полета автоматической станции "Луна-25"
© Роскосмос / НПО Лавочкина
2 из 3
© Роскосмос / НПО ЛавочкинаСхема посадки автоматической станции "Луна-25"
Схема посадки автоматической станции Луна-25
Схема посадки автоматической станции "Луна-25"
© Роскосмос / НПО Лавочкина
3 из 3

Автоматическая станция "Луна-25" научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина на космодроме Восточный. Станция "Луна-25" создана с использованием полностью российской элементной базы и последних достижений в области космического приборостроения. Главная задача миссии — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований Южного полюса Луны.

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
Перейти в медиабанк
1 из 3
Схема полета автоматической станции "Луна-25"
© Роскосмос / НПО Лавочкина
2 из 3
Схема посадки автоматической станции "Луна-25"
© Роскосмос / НПО Лавочкина
3 из 3

Кто еще на Луне

На орбите спутника Земли сейчас действуют две космические станции. С 2009-го работает аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter. На его борту — исследовательский нейтронный детектор LEND, созданный в ИКИ РАН. Именно этот прибор обнаружил на Южном полюсе аномальную концентрацию молекул водорода, что косвенно указывает на наличие водяного льда. Ударный эксперимент в кратер Кабеус подтвердил эти данные.
На лунной орбите также находится индийская станция "Чандраян-2", запущенная в 2019-м. На пути к Луне сейчас "Чандраян-3" с посадочным модулем на борту. Аппарат должен прилуниться также вблизи Южного полюса через несколько дней после российского.
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкУстановка ракеты "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на стартовый комплекс космодрома Восточный
Установка ракеты Союз-2.1б с автоматической станцией Луна-25 на стартовый комплекс космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
Перейти в медиабанк
Установка ракеты "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на стартовый комплекс космодрома Восточный

Лунный аэродром

Посадочная площадка — это вытянутый по меридиану эллипс размерами 30х15 километров. В его пределы "Луна-25" спустится вертикально с работающими двигателями. Главная опасность — уклон поверхности. Если он будет больше 15 градусов, станция может опрокинуться или сползти и закопаться в рыхлый грунт. Такое случилось в 1973-м с "Луноходом-2" — аппарат сполз в пятиметровый кратер и забуксовал.
В качестве приоритетного места посадки выбран район к северу от кратера Богуславский на видимой стороне Луны. Оптимальный по всем параметрам: удобная баллистика, надежная радиосвязь с Землей, достаточная для научных исследований длина светового дня и главное — относительно плоский малокаменистый рельеф. Риск попасть на площадку с большим уклоном — всего четыре процента.
Для научных задач важно обилие в этом месте признаков воды, разнообразие геологических пород. По оценкам, в метровом слое грунта — 0,1 процента воды. Если по каким-то причинам сесть туда не получится, есть два резервных "аэродрома" — к юго-западу от кратера Манцини или к югу от кратера Пентланд-А.
С "Луной-25" будут держать связь в Центре космической связи "Медвежьи озера" с помощью антенны ТНА-1500.
© Николай Вдовин / РоскосмосПриоритетный для посадки станции "Луна-25" район расположен к северу от кратера Богуславский, на Южном полюсе, на видимой стороне Луны. Два резервных "аэродрома" — к юго-западу от кратера Манцини и югу от кратера Пентланд-А.
Районы для посадки станции Луна-25
© Николай Вдовин / Роскосмос
Приоритетный для посадки станции "Луна-25" район расположен к северу от кратера Богуславский, на Южном полюсе, на видимой стороне Луны. Два резервных "аэродрома" — к юго-западу от кратера Манцини и югу от кратера Пентланд-А.

Что умеет "Луна-25"

Станцию создали в НПО имени Лавочкина. Там проектировали все автоматические космические аппараты в Советском Союзе, затем в России. "Луна-25" с оборудованием весит 1750 килограммов. У нее есть двигатели, антенны, солнечные батареи, аккумуляторы, радиоизотопный термоэлектрический генератор, блоки управления, различные датчики. Обзорные камеры отснимут процесс посадки. Практически все на борту — отечественное и новое. На этом этапе необходимо отработать двигатели, аппаратуру, тепловой режим, системы безопасности.
За научное оборудование отвечает ИКИ РАН. На борту посадочного модуля установлено несколько приборов. Гордость разработчиков — лунный манипуляторный комплекс (ЛМК). Это робот-рука с ковшом и устройством для забора грунта. Его задача — отбирать пробы и отправлять их на анализ в лазерный ионизационный масс-спектрометр (ЛАЗМА-ЛР). Для того достаточно кубического сантиметра лунной земли. Самое интересное, что лед может лежать не только в теневых местах, куда не доходят солнечные лучи, но и на освещенных участках. Роботу предстоит копать траншею глубиной несколько десятков сантиметров, чтобы добраться до слоя рыхлого грунта с вкраплениями льда.
Искать воду будет "Адрон-ЛР" — он стреляет пучком нейронов, проникающих на глубину до одного метра, и по вторичному излучению анализирует состав грунта, определяет массовую долю химических элементов. Еще один прибор для поиска — инфракрасный спектрометр (ЛИС-ТВ-РПМ), созданный для измерения линий поглощения химических элементов в вырытой траншее. Полученные данные уйдут на Землю. Если вода есть, ее обнаружат.
© НПО им. С. А. ЛавочкинаНаучная аппаратура межпланетной станции "Луна-25"
Научная аппаратура межпланетной станции Луна-25
© НПО им. С. А. Лавочкина
Научная аппаратура межпланетной станции "Луна-25"
 
НаукаАстрономияКосмос - РИА НаукаЛуна-25Институт космических исследованийНПО имени С. А. Лавочкина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала