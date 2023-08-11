Девочка, мечтавшая увидеть Восточный, посетила космодром
Девочка-победительница технологической олимпиады посетила космодром Восточный
Космодром Восточный . Архивное фото
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 11 авг - РИА Новости. Победительница технологической олимпиады Дарья Арсеньева, попросившая президента РФ Владимира Путина посетить космодром Восточный, прилетела в Амурскую область на запуск автономной станции "Луна-25", передаёт корреспондент РИА Новости.
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"Непередаваемые ощущения, незабываемые эмоции… Космодром Восточный очень большой и современный. Я даже не думала, что смогу здесь побывать", - сказала Дарья журналистам.
Арсеньева - двукратная победительница Национальной технологической олимпиады Junior: в 2021 году – в сфере "Технологии для космоса", в 2022 году – в сфере "Технологии и космос". В июле на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" она рассказала президенту РФ Владимиру Путину, как благодаря победе в этой олимпиаде ее включили в состав делегации от Новгородской области, посетившей космодром "Байконур" в Казахстане. Там она получила возможность встретиться с российскими космонавтами Дмитрием Петелиным и Сергеем Прокопьевым, а также увидеть запуск ракеты "Союз МС-22". Эта делегация передала космонавтам копию берестяной грамоты, которую затем отправили на МКС. Также Дарья передала президенту в подарок книгу о своём родном городе - Старой Руссе.
Пуск ракеты "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный запланирован на 02:11 мск. Спустя 1 час 20 минут после старта "Луна-25" будет выведена на траекторию полета к спутнику Земли.
"Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности.