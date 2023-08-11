Рейтинг@Mail.ru
Девочка, мечтавшая увидеть Восточный, посетила космодром - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
02:02 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/kosmodrom-1889402604.html
Девочка, мечтавшая увидеть Восточный, посетила космодром
Девочка, мечтавшая увидеть Восточный, посетила космодром - РИА Новости, 11.08.2023
Девочка, мечтавшая увидеть Восточный, посетила космодром
Победительница технологической олимпиады Дарья Арсеньева, попросившая президента РФ Владимира Путина посетить космодром Восточный, прилетела в Амурскую область... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T02:02
2023-08-11T02:02
хорошие новости
россия
владимир путин
общество
восточный (космодром)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738851520_0:211:2424:1575_1920x0_80_0_0_781a8ec6980163a13146af058fd5f125.jpg
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 11 авг - РИА Новости. Победительница технологической олимпиады Дарья Арсеньева, попросившая президента РФ Владимира Путина посетить космодром Восточный, прилетела в Амурскую область на запуск автономной станции "Луна-25", передаёт корреспондент РИА Новости. "Непередаваемые ощущения, незабываемые эмоции… Космодром Восточный очень большой и современный. Я даже не думала, что смогу здесь побывать", - сказала Дарья журналистам. Арсеньева - двукратная победительница Национальной технологической олимпиады Junior: в 2021 году – в сфере "Технологии для космоса", в 2022 году – в сфере "Технологии и космос". В июле на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" она рассказала президенту РФ Владимиру Путину, как благодаря победе в этой олимпиаде ее включили в состав делегации от Новгородской области, посетившей космодром "Байконур" в Казахстане. Там она получила возможность встретиться с российскими космонавтами Дмитрием Петелиным и Сергеем Прокопьевым, а также увидеть запуск ракеты "Союз МС-22". Эта делегация передала космонавтам копию берестяной грамоты, которую затем отправили на МКС. Также Дарья передала президенту в подарок книгу о своём родном городе - Старой Руссе. Пуск ракеты "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный запланирован на 02:11 мск. Спустя 1 час 20 минут после старта "Луна-25" будет выведена на траекторию полета к спутнику Земли. "Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности.
https://ria.ru/20230604/schenok-1876100844.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738851520_198:0:2298:1575_1920x0_80_0_0_2896f0d7578d8c946af21be8079adb72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество, восточный (космодром)
Хорошие новости, Россия, Владимир Путин, Общество, Восточный (космодром)
Девочка, мечтавшая увидеть Восточный, посетила космодром

Девочка-победительница технологической олимпиады посетила космодром Восточный

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса | Перейти в медиабанкКосмодром Восточный
Космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в медиабанк
Космодром Восточный . Архивное фото
Читать ria.ru в
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 11 авг - РИА Новости. Победительница технологической олимпиады Дарья Арсеньева, попросившая президента РФ Владимира Путина посетить космодром Восточный, прилетела в Амурскую область на запуск автономной станции "Луна-25", передаёт корреспондент РИА Новости.
«
"Непередаваемые ощущения, незабываемые эмоции… Космодром Восточный очень большой и современный. Я даже не думала, что смогу здесь побывать", - сказала Дарья журналистам.
Арсеньева - двукратная победительница Национальной технологической олимпиады Junior: в 2021 году – в сфере "Технологии для космоса", в 2022 году – в сфере "Технологии и космос". В июле на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" она рассказала президенту РФ Владимиру Путину, как благодаря победе в этой олимпиаде ее включили в состав делегации от Новгородской области, посетившей космодром "Байконур" в Казахстане. Там она получила возможность встретиться с российскими космонавтами Дмитрием Петелиным и Сергеем Прокопьевым, а также увидеть запуск ракеты "Союз МС-22". Эта делегация передала космонавтам копию берестяной грамоты, которую затем отправили на МКС. Также Дарья передала президенту в подарок книгу о своём родном городе - Старой Руссе.
Пуск ракеты "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный запланирован на 02:11 мск. Спустя 1 час 20 минут после старта "Луна-25" будет выведена на траекторию полета к спутнику Земли.
"Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности.
Щенок в подарок от президента девочке из Енакиево - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
Пушилин передал девочке из Енакиево щенка в подарок от Путина
4 июня, 17:42
 
Хорошие новостиРоссияВладимир ПутинОбществоВосточный (космодром)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала