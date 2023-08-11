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Эксперт считает, что США посредством пакетов помощи контролируют Украину - РИА Новости, 11.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:55 11.08.2023 (обновлено: 15:31 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/kontrol-1889566519.html
Эксперт считает, что США посредством пакетов помощи контролируют Украину
Эксперт считает, что США посредством пакетов помощи контролируют Украину - РИА Новости, 11.08.2023
Эксперт считает, что США посредством пакетов помощи контролируют Украину
Пакеты помощи США Украине - форма управления киевским режимом, а их размер зависит от того, насколько Киев выполняет установки Вашингтона, заявил главный... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T14:55
2023-08-11T15:31
специальная военная операция на украине
владимир василев
митч макконнелл
нато
украина
киев
сша
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пакеты помощи США Украине - форма управления киевским режимом, а их размер зависит от того, насколько Киев выполняет установки Вашингтона, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Ранее президент США направил запрос в конгресс о новых ассигнованиях для помощи Украине. В опубликованном запросе офиса президента промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года отдельным пунктом указана "Украина и международные нужды", на военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву Байден просит порядка 24 миллиардов долларов. "Эти пакеты являются формой управления киевским режимом. Если сегодня Киев не будет выполнять установки Вашингтона… размеры этих пакетов будут варьироваться: их частота, их объемы", - сказал Васильев. Эксперт отметил, что администрация Байдена выбрала курс на военную эскалацию ситуации вокруг Украины стратегическим направлением своей политики. "Пока Байден будет находиться у руля США, помощь будет оказана. Администрация будет проводить ее любой ценой. Это ее принципиальная политика, смысл которой состоит в нанесении России стратегического поражения", - считает Васильев. По его словам, в Соединенных Штатах растет сомнение касательно необходимости оказывать помощь Киеву. "Есть опросы общественного мнения, большая часть опрошенных выступает против дополнительных пакетов", - подчеркнул эксперт. Он выразил мнение, что шансы на дальнейшее оказания поддержки Киеву есть. "Это связано с тем, что Сенат США контролируется демократами", - сказал Васильев. Эксперт указал на то, что около 20 представителей Республиканской партии США во главе с Митчем Макконнеллом выступают за безусловную поддержку военной помощи Украине, поэтому они смогут компенсировать позицию некоторых сенаторов вроде Уоррен и Сандерса, если они проголосуют "против". По словам Васильева, в Палате представителей "тон задают республиканцы", а демократы вероятнее проголосуют за очередной пакет помощи Киеву. "Даже если левое крыло демократической партии будет против, которое насчитывает не более 15 человек, то до 50 республиканцев будет достаточно, чтобы эту помощь провести", - отметил Васильев. Эксперт счел возможным, что пакет помощи Киеву в 24 миллиарда долларов – это много, но администрация Байдена "заранее знает, что эти средства она не получит". "Это чисто американские уловки: чтобы получить помощь в 20 миллиардов, просите 25. Заложив эту сумму, может быть, исходят из того, что Конгресс несколько урежет эту сумму", - резюмировал Васильев. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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владимир василев, митч макконнелл, нато, украина, киев, сша
Специальная военная операция на Украине, Владимир Василев, Митч Макконнелл, НАТО, Украина, Киев, США
Эксперт считает, что США посредством пакетов помощи контролируют Украину

Эксперт Васильев навал пакеты помощи США формой управления киевским режимом

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пакеты помощи США Украине - форма управления киевским режимом, а их размер зависит от того, насколько Киев выполняет установки Вашингтона, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.
Ранее президент США направил запрос в конгресс о новых ассигнованиях для помощи Украине. В опубликованном запросе офиса президента промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года отдельным пунктом указана "Украина и международные нужды", на военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву Байден просит порядка 24 миллиардов долларов.
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"Эти пакеты являются формой управления киевским режимом. Если сегодня Киев не будет выполнять установки Вашингтона… размеры этих пакетов будут варьироваться: их частота, их объемы", - сказал Васильев.
Эксперт отметил, что администрация Байдена выбрала курс на военную эскалацию ситуации вокруг Украины стратегическим направлением своей политики. "Пока Байден будет находиться у руля США, помощь будет оказана. Администрация будет проводить ее любой ценой. Это ее принципиальная политика, смысл которой состоит в нанесении России стратегического поражения", - считает Васильев.
По его словам, в Соединенных Штатах растет сомнение касательно необходимости оказывать помощь Киеву. "Есть опросы общественного мнения, большая часть опрошенных выступает против дополнительных пакетов", - подчеркнул эксперт.
Он выразил мнение, что шансы на дальнейшее оказания поддержки Киеву есть. "Это связано с тем, что Сенат США контролируется демократами", - сказал Васильев.
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Эксперт указал на то, что около 20 представителей Республиканской партии США во главе с Митчем Макконнеллом выступают за безусловную поддержку военной помощи Украине, поэтому они смогут компенсировать позицию некоторых сенаторов вроде Уоррен и Сандерса, если они проголосуют "против".
По словам Васильева, в Палате представителей "тон задают республиканцы", а демократы вероятнее проголосуют за очередной пакет помощи Киеву. "Даже если левое крыло демократической партии будет против, которое насчитывает не более 15 человек, то до 50 республиканцев будет достаточно, чтобы эту помощь провести", - отметил Васильев.
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Эксперт счел возможным, что пакет помощи Киеву в 24 миллиарда долларов – это много, но администрация Байдена "заранее знает, что эти средства она не получит". "Это чисто американские уловки: чтобы получить помощь в 20 миллиардов, просите 25. Заложив эту сумму, может быть, исходят из того, что Конгресс несколько урежет эту сумму", - резюмировал Васильев.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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