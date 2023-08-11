https://ria.ru/20230811/konflikt-1889644806.html

В Дагестане произошел конфликт с участием около ста человек

В Дагестане произошел конфликт с участием около ста человек - РИА Новости, 12.08.2023

В Дагестане произошел конфликт с участием около ста человек

В Ногайском районе Дагестана около ста человек подрались из-за музыки, сообщило главное управление МВД по республике в Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-11T22:23

2023-08-11T22:23

2023-08-12T06:22

происшествия

республика дагестан

ногайский район

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МАХАЧКАЛА, 11 авг — РИА Новости. В Ногайском районе Дагестана около ста человек подрались из-за музыки, сообщило главное управление МВД по республике в Telegram-канале.По словам руководителя пресс-службы ведомства Гаяны Гариевой, конфликт между жителями сел Шумелик и Батыр-Мурза произошел накануне вечером."Не то одних возмутил репертуар, не то громкость прослушивания, но слово за слово и произошел конфликт. Разбираться стали уже сегодня, во второй половине дня, и каждый — с привлечением сторонников из числа жителей своего села", — пояснила она.Уточняется, что в районе 18:30 мск на пустыре на территории Ногайского района собралось около ста человек.На место выехали сотрудники полиции, а также руководство республиканского МВД и представители администрации района.

https://ria.ru/20230811/draka-1889592416.html

ногайский район

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происшествия, республика дагестан, ногайский район