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В Дагестане произошел конфликт с участием около ста человек - РИА Новости, 12.08.2023
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22:23 11.08.2023 (обновлено: 06:22 12.08.2023)
https://ria.ru/20230811/konflikt-1889644806.html
В Дагестане произошел конфликт с участием около ста человек
В Дагестане произошел конфликт с участием около ста человек - РИА Новости, 12.08.2023
В Дагестане произошел конфликт с участием около ста человек
В Ногайском районе Дагестана около ста человек подрались из-за музыки, сообщило главное управление МВД по республике в Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-11T22:23
2023-08-12T06:22
происшествия
республика дагестан
ногайский район
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МАХАЧКАЛА, 11 авг — РИА Новости. В Ногайском районе Дагестана около ста человек подрались из-за музыки, сообщило главное управление МВД по республике в Telegram-канале.По словам руководителя пресс-службы ведомства Гаяны Гариевой, конфликт между жителями сел Шумелик и Батыр-Мурза произошел накануне вечером.&quot;Не то одних возмутил репертуар, не то громкость прослушивания, но слово за слово и произошел конфликт. Разбираться стали уже сегодня, во второй половине дня, и каждый — с привлечением сторонников из числа жителей своего села&quot;, — пояснила она.Уточняется, что в районе 18:30 мск на пустыре на территории Ногайского района собралось около ста человек.На место выехали сотрудники полиции, а также руководство республиканского МВД и представители администрации района.
https://ria.ru/20230811/draka-1889592416.html
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происшествия, республика дагестан, ногайский район
Происшествия, Республика Дагестан, Ногайский район
В Дагестане произошел конфликт с участием около ста человек

В Дагестане произошел конфликт двух сел почти на 100 человек

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 11 авг — РИА Новости. В Ногайском районе Дагестана около ста человек подрались из-за музыки, сообщило главное управление МВД по республике в Telegram-канале.
По словам руководителя пресс-службы ведомства Гаяны Гариевой, конфликт между жителями сел Шумелик и Батыр-Мурза произошел накануне вечером.
«

"Не то одних возмутил репертуар, не то громкость прослушивания, но слово за слово и произошел конфликт. Разбираться стали уже сегодня, во второй половине дня, и каждый — с привлечением сторонников из числа жителей своего села", — пояснила она.

Уточняется, что в районе 18:30 мск на пустыре на территории Ногайского района собралось около ста человек.
На место выехали сотрудники полиции, а также руководство республиканского МВД и представители администрации района.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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ПроисшествияРеспублика ДагестанНогайский район
 
 
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