https://ria.ru/20230811/kharkov-1889418374.html
В ЛНР рассказали об использовании ВСУ гражданской инфраструктуры
В ЛНР рассказали об использовании ВСУ гражданской инфраструктуры - РИА Новости, 11.08.2023
В ЛНР рассказали об использовании ВСУ гражданской инфраструктуры
Украинские военнослужащие переоборудуют в Харькове гражданские складские помещения под склады боеприпасов и место хранения техники, заселяют личный состав в... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T08:16
2023-08-11T08:16
2023-08-11T08:16
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие переоборудуют в Харькове гражданские складские помещения под склады боеприпасов и место хранения техники, заселяют личный состав в образовательные учреждения и общежития, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В населенном пункте Харьков украинские боевики переоборудуют гражданские складские помещения для хранения боеприпасов и военной техники. Также в общежития многих образовательных учреждений заселяются военнослужащие, по сути, из общежития делаются казармы", - заявил эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что вышки сотовой связи там используются как ретрансляторы, а в местах скопления мирных граждан размещаются зенитно-ракетные комплексы и системы ПВО.
https://ria.ru/20230809/goroda-1889163107.html
харьков
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР рассказали об использовании ВСУ гражданской инфраструктуры
Марочко: ВСУ в Харькове используют гражданскую инфраструктуру в военных целях