Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР рассказали об использовании ВСУ гражданской инфраструктуры - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:16 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/kharkov-1889418374.html
В ЛНР рассказали об использовании ВСУ гражданской инфраструктуры
В ЛНР рассказали об использовании ВСУ гражданской инфраструктуры - РИА Новости, 11.08.2023
В ЛНР рассказали об использовании ВСУ гражданской инфраструктуры
Украинские военнослужащие переоборудуют в Харькове гражданские складские помещения под склады боеприпасов и место хранения техники, заселяют личный состав в... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T08:16
2023-08-11T08:16
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800093993_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ef84022fcf6d7cbcef8bbf2e34c0d1b8.jpg
ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие переоборудуют в Харькове гражданские складские помещения под склады боеприпасов и место хранения техники, заселяют личный состав в образовательные учреждения и общежития, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В населенном пункте Харьков украинские боевики переоборудуют гражданские складские помещения для хранения боеприпасов и военной техники. Также в общежития многих образовательных учреждений заселяются военнослужащие, по сути, из общежития делаются казармы", - заявил эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что вышки сотовой связи там используются как ретрансляторы, а в местах скопления мирных граждан размещаются зенитно-ракетные комплексы и системы ПВО.
https://ria.ru/20230809/goroda-1889163107.html
харьков
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800093993_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_a3d6df36418381a84e53ab314c81e018.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР рассказали об использовании ВСУ гражданской инфраструктуры

Марочко: ВСУ в Харькове используют гражданскую инфраструктуру в военных целях

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие переоборудуют в Харькове гражданские складские помещения под склады боеприпасов и место хранения техники, заселяют личный состав в образовательные учреждения и общежития, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В населенном пункте Харьков украинские боевики переоборудуют гражданские складские помещения для хранения боеприпасов и военной техники. Также в общежития многих образовательных учреждений заселяются военнослужащие, по сути, из общежития делаются казармы", - заявил эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко отметил, что вышки сотовой связи там используются как ретрансляторы, а в местах скопления мирных граждан размещаются зенитно-ракетные комплексы и системы ПВО.
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
В Италии назвали города, которые Украина потеряет по вине НАТО
9 августа, 20:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала