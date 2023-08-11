https://ria.ru/20230811/kharkov-1889418374.html

В ЛНР рассказали об использовании ВСУ гражданской инфраструктуры

В ЛНР рассказали об использовании ВСУ гражданской инфраструктуры - РИА Новости, 11.08.2023

В ЛНР рассказали об использовании ВСУ гражданской инфраструктуры

Украинские военнослужащие переоборудуют в Харькове гражданские складские помещения под склады боеприпасов и место хранения техники, заселяют личный состав в... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T08:16

2023-08-11T08:16

2023-08-11T08:16

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие переоборудуют в Харькове гражданские складские помещения под склады боеприпасов и место хранения техники, заселяют личный состав в образовательные учреждения и общежития, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В населенном пункте Харьков украинские боевики переоборудуют гражданские складские помещения для хранения боеприпасов и военной техники. Также в общежития многих образовательных учреждений заселяются военнослужащие, по сути, из общежития делаются казармы", - заявил эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что вышки сотовой связи там используются как ретрансляторы, а в местах скопления мирных граждан размещаются зенитно-ракетные комплексы и системы ПВО.

https://ria.ru/20230809/goroda-1889163107.html

харьков

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, харьков, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины