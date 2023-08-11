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Трехдневный фестиваль красок откроется в Москве в рамках "Дня Индии"

Трехдневный фестиваль красок откроется в Москве в рамках "Дня Индии" - РИА Новости, 11.08.2023

Трехдневный фестиваль красок откроется в Москве в рамках "Дня Индии"

Национальный индийский праздник Холи стартует в московском парке "Остров мечты" в пятницу и продлится до 13 августа, сообщили организаторы фестиваля "День... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T14:47

2023-08-11T14:47

2023-08-11T14:48

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Национальный индийский праздник Холи стартует в московском парке "Остров мечты" в пятницу и продлится до 13 августа, сообщили организаторы фестиваля "День Индии". Праздник пройдет в рамках восьмого фестиваля "День Индии" с 11 по 13 августа в Москве. Посещение мероприятия бесплатное, все желающие смогут раскрасить себя и окружающих разноцветными красками. "Холи — один из старейших праздников Индии, символизирующий победу добра над злом, радость и любовь. Во время фестиваля "День Индии" 2022 года более 2 тысяч человек приняли участие в ярком торжестве", - рассказали организаторы фестиваля. В этом году на празднике представлено 20 зон: свадьба, Холи, танцы, йога, Болливуд, мехенди, астрология и другие. На фестиваль приехали более 70 школ йоги, 200 российских и индийских танцоров, 120 магазинов и ресторанов индийской кухни.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, индия, новости культуры