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Трехдневный фестиваль красок откроется в Москве в рамках "Дня Индии" - РИА Новости, 11.08.2023
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Культура
 
14:47 11.08.2023 (обновлено: 14:48 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/indiya-1889564657.html
Трехдневный фестиваль красок откроется в Москве в рамках "Дня Индии"
Трехдневный фестиваль красок откроется в Москве в рамках "Дня Индии" - РИА Новости, 11.08.2023
Трехдневный фестиваль красок откроется в Москве в рамках "Дня Индии"
Национальный индийский праздник Холи стартует в московском парке "Остров мечты" в пятницу и продлится до 13 августа, сообщили организаторы фестиваля "День... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T14:47
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культура
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Национальный индийский праздник Холи стартует в московском парке "Остров мечты" в пятницу и продлится до 13 августа, сообщили организаторы фестиваля "День Индии". Праздник пройдет в рамках восьмого фестиваля "День Индии" с 11 по 13 августа в Москве. Посещение мероприятия бесплатное, все желающие смогут раскрасить себя и окружающих разноцветными красками. "Холи — один из старейших праздников Индии, символизирующий победу добра над злом, радость и любовь. Во время фестиваля "День Индии" 2022 года более 2 тысяч человек приняли участие в ярком торжестве", - рассказали организаторы фестиваля. В этом году на празднике представлено 20 зон: свадьба, Холи, танцы, йога, Болливуд, мехенди, астрология и другие. На фестиваль приехали более 70 школ йоги, 200 российских и индийских танцоров, 120 магазинов и ресторанов индийской кухни.
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Культура, Москва, Индия, Новости культуры
Трехдневный фестиваль красок откроется в Москве в рамках "Дня Индии"

Трехдневный фестиваль красок откроется в Москве в пятницу в рамках "Дня Индии"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники фестиваля Холи в Москве
Участники фестиваля Холи в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники фестиваля Холи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Национальный индийский праздник Холи стартует в московском парке "Остров мечты" в пятницу и продлится до 13 августа, сообщили организаторы фестиваля "День Индии".
Праздник пройдет в рамках восьмого фестиваля "День Индии" с 11 по 13 августа в Москве. Посещение мероприятия бесплатное, все желающие смогут раскрасить себя и окружающих разноцветными красками.
«
"Холи — один из старейших праздников Индии, символизирующий победу добра над злом, радость и любовь. Во время фестиваля "День Индии" 2022 года более 2 тысяч человек приняли участие в ярком торжестве", - рассказали организаторы фестиваля.
В этом году на празднике представлено 20 зон: свадьба, Холи, танцы, йога, Болливуд, мехенди, астрология и другие. На фестиваль приехали более 70 школ йоги, 200 российских и индийских танцоров, 120 магазинов и ресторанов индийской кухни.
Океан красок и никаких забот: фестиваль "День Индии" в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Восьмой ежегодный фестиваль "День Индии" проходит в парке "Остров мечты" с 10 по 13 августа.

Участница церемонии открытия фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Восьмой ежегодный фестиваль "День Индии" проходит в парке "Остров мечты" с 10 по 13 августа.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В этом году на празднике представлено 20 зон.

Участники и посетители на открытия фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

В этом году на празднике представлено 20 зон.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Среди них: свадьба, Холи, танцы, йога, Болливуд, мехенди, астрология и многое другое.

Участники и посетители на открытии фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Среди них: свадьба, Холи, танцы, йога, Болливуд, мехенди, астрология и многое другое.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фестиваль приехали более 70 школ йоги, 200 российских и индийских танцоров, 120 магазинов и ресторанов аутентичной индийской кухни.

Выступление музыканта на церемония открытия фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

На фестиваль приехали более 70 школ йоги, 200 российских и индийских танцоров, 120 магазинов и ресторанов аутентичной индийской кухни.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Гостей ждут музыкальные и танцевальные представления.

Посетители на открытии фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Гостей ждут музыкальные и танцевальные представления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Организатором фестиваля выступает Индийский культурно-национальный центр "Сита".

Выступление артистов на праздничном концерте открытия фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Организатором фестиваля выступает Индийский культурно-национальный центр "Сита".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Посетители смогут отдохнуть, перезагрузиться, послушать мантры, почитать книги, поучаствовать в мастер-классах.

Посетители на открытии фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Посетители смогут отдохнуть, перезагрузиться, послушать мантры, почитать книги, поучаствовать в мастер-классах.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Каждый день вечером гостей ждет индийская дискотека, а также болливудское кино.

Мастер наносит рисунок хной на руку на открытии фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Каждый день вечером гостей ждет индийская дискотека, а также болливудское кино.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Вход на фестиваль бесплатный, но на кинопоказы под открытым небом нужно приобретать билеты.

Участники и посетители на открытии фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Вход на фестиваль бесплатный, но на кинопоказы под открытым небом нужно приобретать билеты.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

"Окунитесь в океан красок и забудьте обо всех заботах!" – советуют организаторы.

Флаг Индии на церемония открытия фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

"Окунитесь в океан красок и забудьте обо всех заботах!" – советуют организаторы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10

Восьмой ежегодный фестиваль "День Индии" проходит в парке "Остров мечты" с 10 по 13 августа.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году на празднике представлено 20 зон.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

Среди них: свадьба, Холи, танцы, йога, Болливуд, мехенди, астрология и многое другое.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 10

На фестиваль приехали более 70 школ йоги, 200 российских и индийских танцоров, 120 магазинов и ресторанов аутентичной индийской кухни.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

Гостей ждут музыкальные и танцевальные представления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

Организатором фестиваля выступает Индийский культурно-национальный центр "Сита".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

Посетители смогут отдохнуть, перезагрузиться, послушать мантры, почитать книги, поучаствовать в мастер-классах.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 10

Каждый день вечером гостей ждет индийская дискотека, а также болливудское кино.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

Вход на фестиваль бесплатный, но на кинопоказы под открытым небом нужно приобретать билеты.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 10

"Окунитесь в океан красок и забудьте обо всех заботах!" – советуют организаторы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
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