Трехдневный фестиваль красок откроется в Москве в рамках "Дня Индии"

Трехдневный фестиваль красок откроется в Москве в пятницу в рамках "Дня Индии"
Восьмой ежегодный фестиваль "День Индии" проходит в парке "Остров мечты" с 10 по 13 августа.
Восьмой ежегодный фестиваль "День Индии" проходит в парке "Остров мечты" с 10 по 13 августа.
В этом году на празднике представлено 20 зон.
В этом году на празднике представлено 20 зон.
Среди них: свадьба, Холи, танцы, йога, Болливуд, мехенди, астрология и многое другое.
Среди них: свадьба, Холи, танцы, йога, Болливуд, мехенди, астрология и многое другое.
На фестиваль приехали более 70 школ йоги, 200 российских и индийских танцоров, 120 магазинов и ресторанов аутентичной индийской кухни.
На фестиваль приехали более 70 школ йоги, 200 российских и индийских танцоров, 120 магазинов и ресторанов аутентичной индийской кухни.
Гостей ждут музыкальные и танцевальные представления.
Гостей ждут музыкальные и танцевальные представления.
Организатором фестиваля выступает Индийский культурно-национальный центр "Сита".
Организатором фестиваля выступает Индийский культурно-национальный центр "Сита".
Посетители смогут отдохнуть, перезагрузиться, послушать мантры, почитать книги, поучаствовать в мастер-классах.
Посетители смогут отдохнуть, перезагрузиться, послушать мантры, почитать книги, поучаствовать в мастер-классах.
Каждый день вечером гостей ждет индийская дискотека, а также болливудское кино.
Каждый день вечером гостей ждет индийская дискотека, а также болливудское кино.
Вход на фестиваль бесплатный, но на кинопоказы под открытым небом нужно приобретать билеты.
Вход на фестиваль бесплатный, но на кинопоказы под открытым небом нужно приобретать билеты.
"Окунитесь в океан красок и забудьте обо всех заботах!" – советуют организаторы.
"Окунитесь в океан красок и забудьте обо всех заботах!" – советуют организаторы.
Восьмой ежегодный фестиваль "День Индии" проходит в парке "Остров мечты" с 10 по 13 августа.
В этом году на празднике представлено 20 зон.
Среди них: свадьба, Холи, танцы, йога, Болливуд, мехенди, астрология и многое другое.
На фестиваль приехали более 70 школ йоги, 200 российских и индийских танцоров, 120 магазинов и ресторанов аутентичной индийской кухни.
Гостей ждут музыкальные и танцевальные представления.
Организатором фестиваля выступает Индийский культурно-национальный центр "Сита".
Посетители смогут отдохнуть, перезагрузиться, послушать мантры, почитать книги, поучаствовать в мастер-классах.
Каждый день вечером гостей ждет индийская дискотека, а также болливудское кино.
Вход на фестиваль бесплатный, но на кинопоказы под открытым небом нужно приобретать билеты.
"Окунитесь в океан красок и забудьте обо всех заботах!" – советуют организаторы.