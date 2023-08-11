https://ria.ru/20230811/festival-1889426667.html

Океан красок и никаких забот: фестиваль "День Индии" в Москве

Океан красок и никаких забот: фестиваль "День Индии" в Москве - РИА Новости, 11.08.2023

Океан красок и никаких забот: фестиваль "День Индии" в Москве

В Москве проходит фестиваль "День Индии". Яркое и красочное мероприятие — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T09:52

2023-08-11T09:52

2023-08-11T09:52

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В Москве проходит фестиваль "День Индии". Яркое и красочное мероприятие — в фотоленте Ria.ru.

москва

индия

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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