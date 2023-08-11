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Океан красок и никаких забот: фестиваль "День Индии" в Москве - РИА Новости, 11.08.2023
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Туризм
 
09:52 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/festival-1889426667.html
Океан красок и никаких забот: фестиваль "День Индии" в Москве
Океан красок и никаких забот: фестиваль "День Индии" в Москве - РИА Новости, 11.08.2023
Океан красок и никаких забот: фестиваль "День Индии" в Москве
В Москве проходит фестиваль "День Индии". Яркое и красочное мероприятие — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T09:52
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В Москве проходит фестиваль "День Индии". Яркое и красочное мероприятие — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Туризм, Москва, Индия, Новости - Туризм, Туризм

Океан красок и никаких забот: фестиваль "День Индии" в Москве

Читать ria.ru в
В Москве проходит фестиваль "День Индии". Яркое и красочное мероприятие — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Восьмой ежегодный фестиваль "День Индии" проходит в парке "Остров мечты" с 10 по 13 августа.

Участница церемонии открытия фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Восьмой ежегодный фестиваль "День Индии" проходит в парке "Остров мечты" с 10 по 13 августа.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В этом году на празднике представлено 20 зон.

Участники и посетители на открытия фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

В этом году на празднике представлено 20 зон.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Среди них: свадьба, Холи, танцы, йога, Болливуд, мехенди, астрология и многое другое.

Участники и посетители на открытии фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Среди них: свадьба, Холи, танцы, йога, Болливуд, мехенди, астрология и многое другое.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фестиваль приехали более 70 школ йоги, 200 российских и индийских танцоров, 120 магазинов и ресторанов аутентичной индийской кухни.

Выступление музыканта на церемония открытия фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

На фестиваль приехали более 70 школ йоги, 200 российских и индийских танцоров, 120 магазинов и ресторанов аутентичной индийской кухни.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Гостей ждут музыкальные и танцевальные представления.

Посетители на открытии фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Гостей ждут музыкальные и танцевальные представления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Организатором фестиваля выступает Индийский культурно-национальный центр "Сита".

Выступление артистов на праздничном концерте открытия фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Организатором фестиваля выступает Индийский культурно-национальный центр "Сита".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Посетители смогут отдохнуть, перезагрузиться, послушать мантры, почитать книги, поучаствовать в мастер-классах.

Посетители на открытии фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Посетители смогут отдохнуть, перезагрузиться, послушать мантры, почитать книги, поучаствовать в мастер-классах.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Каждый день вечером гостей ждет индийская дискотека, а также болливудское кино.

Мастер наносит рисунок хной на руку на открытии фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Каждый день вечером гостей ждет индийская дискотека, а также болливудское кино.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Вход на фестиваль бесплатный, но на кинопоказы под открытым небом нужно приобретать билеты.

Участники и посетители на открытии фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

Вход на фестиваль бесплатный, но на кинопоказы под открытым небом нужно приобретать билеты.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

"Окунитесь в океан красок и забудьте обо всех заботах!" – советуют организаторы.

Флаг Индии на церемония открытия фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве

"Окунитесь в океан красок и забудьте обо всех заботах!" – советуют организаторы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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