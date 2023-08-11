https://ria.ru/20230811/gripp-1889572666.html
На крупной птицефабрике в Башкирии обнаружили птичий грипп
На крупной птицефабрике в Башкирии обнаружили птичий грипп - РИА Новости, 11.08.2023
На крупной птицефабрике в Башкирии обнаружили птичий грипп
Птичий грипп обнаружили в крупной птицефабрике под Уфой, сообщили на сайте госкомитета Башкирии по ветеринарии. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:19
2023-08-11T15:19
2023-08-11T15:19
россия
владимир
уфа
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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УФА, 11 авг - РИА Новости. Птичий грипп обнаружили в крупной птицефабрике под Уфой, сообщили на сайте госкомитета Башкирии по ветеринарии. "Вечером 9 августа в Уфимскую районную ветеринарную станцию поступила информация от собственника АО "Птицефабрика "Башкирская" об увеличении падежа птиц с клинической картиной схожей с высокопатогенным гриппом птиц в одном из помещений села Авдон", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории продолжают исследования доставленных проб из птицефабрики, также для установления диагноза также материал направлен в госучреждение "ВНИИЗЖ" в город Владимир. По данным госкомитета, АО "Птицефабрика "Башкирская" занимает лидирующие позиции среди крупнейших производителей яиц и яйцепродуктов в РФ. Предприятие было основано в 1978 году. На сегодняшний день объем производства куриных яиц на птицефабрике "Башкирская" с начала года составляет свыше 440 миллион штук. Поголовье птиц составляет более 2,6 миллион голов. В управлении Роспотребнадзора по Башкирии сообщают, что на птицефабрике зарегистрирован очаг гриппа птиц. "В очаге организованы и проводятся все необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленные на снижение рисков инфицирования людей", - добавили в управлении. Организованы подворные обходы в ближайших к птицефабрике населенных пунктах, установлено ежедневное медицинское наблюдение за контактными с птицей лицами, проводятся лабораторные исследования материала от работников птицефабрики, разъяснительная работа с населением по правилам содержания домашней птицы, установлен контроль за реализацией сельхозпродукции, за уничтожением всей павшей птицы, проведением дезинфекционных мероприятий, информирует Роспотребнадзор.
https://ria.ru/20230807/eksport-1888673932.html
https://ria.ru/20230803/gripp-1888038522.html
https://ria.ru/20230804/gripp-1888162454.html
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россия, владимир, уфа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Владимир, Уфа, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
На крупной птицефабрике в Башкирии обнаружили птичий грипп
На одной из передовых в России башкирской птицефабрике обнаружили птичий грипп
УФА, 11 авг - РИА Новости.
Птичий грипп обнаружили в крупной птицефабрике под Уфой, сообщили на сайте
госкомитета Башкирии по ветеринарии.
"Вечером 9 августа в Уфимскую районную ветеринарную станцию поступила информация от собственника АО "Птицефабрика "Башкирская" об увеличении падежа птиц с клинической картиной схожей с высокопатогенным гриппом птиц в одном из помещений села Авдон", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что специалисты Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории продолжают исследования доставленных проб из птицефабрики, также для установления диагноза также материал направлен в госучреждение "ВНИИЗЖ" в город Владимир
.
По данным госкомитета, АО "Птицефабрика "Башкирская" занимает лидирующие позиции среди крупнейших производителей яиц и яйцепродуктов в РФ. Предприятие было основано в 1978 году. На сегодняшний день объем производства куриных яиц на птицефабрике "Башкирская" с начала года составляет свыше 440 миллион штук. Поголовье птиц составляет более 2,6 миллион голов.
В управлении Роспотребнадзора
по Башкирии сообщают, что на птицефабрике зарегистрирован очаг гриппа птиц.
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"В очаге организованы и проводятся все необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленные на снижение рисков инфицирования людей", - добавили в управлении.
Организованы подворные обходы в ближайших к птицефабрике населенных пунктах, установлено ежедневное медицинское наблюдение за контактными с птицей лицами, проводятся лабораторные исследования материала от работников птицефабрики, разъяснительная работа с населением по правилам содержания домашней птицы, установлен контроль за реализацией сельхозпродукции, за уничтожением всей павшей птицы, проведением дезинфекционных мероприятий, информирует Роспотребнадзор.
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