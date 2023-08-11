"В Турцию за копейки": как правильно выбрать бюджетный тур за границу
© iStock.com / KenanOlgunДевушка на лодке в Турции
© iStock.com / KenanOlgun
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Кристина Голубева. Среди самых популярных зарубежных направлений в этом году — Таиланд, ОАЭ, Египет, Мальдивы и, конечно, Турция, хотя там отдых ощутимо подорожал. Однако, несмотря на курсы валют, сэкономить можно. Как поймать "все включено" по допандемийным ценам, выбрать отель наудачу и даже бесплатно попасть в бизнес-класс — в материале РИА Новости.
Гибче даты — и в бизнес пересадят
Ищите напрямую на сайтах у российских туроператоров. Задавая параметры, выбирайте самый большой временной диапазон; у одних компаний это максимум две недели, у других — целый месяц.
Например, если поставить дату выезда не "07 сентября" и длительность — не жестко "7 ночей", а "выезд с 07 сентября по 01 октября" и " от пяти до одиннадцати ночей", то программа автоматически выдаст самые дешевые варианты в верхних строчках. В итоге можно найти тур с 14 сентября на десять дней в полтора раза дешевле.
© iStock.com / AnnaStillsДевушка собирает чемодан
© iStock.com / AnnaStills
Девушка собирает чемодан
Многие думают, что "самые бюджетные предложения — некачественные". Это не так. "Путевки резко дешевеют не из-за того, что чем-то плохи. Просто туроператору нужно срочно закрыть выкупленные блоки мест на авиарейсах”, — говорит Марина Петрова, менеджер аффилированного агентства Pegas Touristik.
Если самолет полупустой, его необходимо быстрее загрузить. А ведь авиабилет — самый дорогой компонент. Так что выезд в даты, нужные туроператору, будет однозначно выгоднее.
Более того: когда мест мало, уже купившего тур могут бесплатно пересадить в бизнес-класс, лишь бы побыстрее продать еще один-два билета в эконом на том же рейсе. “Так что, выбирая путевки со скидками, клиент не теряет в качестве, а вот неожиданные приятные сюрпризы вероятны”, — поясняет эксперт.
© iStock.com / DeagreezДевушка сидит на диване с чемоданом и билетом в руке
© iStock.com / Deagreez
Девушка сидит на диване с чемоданом и билетом в руке
Ассортимент предложений со скидками тем шире, чем крупнее компания. Из самых известных — Pegas Touristik, TEZ Tour, "Интурист", Coral Travel, Sunmar.
Можно зайти на сайт, выбрать страну, даты, тип номера и питания, количество отдыхающих и забронировать тур онлайн с помощью банковской карточки. Все документы и чеки придут на электронную почту.
Ловите удачу
На курортных направлениях встречается понятие "туры по фортуне", и они всегда дешевле других. Это своеобразная лотерея: выбираете и фиксируете при покупке путевки звездность и тип питания, но до момента заезда не знаете название и местоположение отеля. Тут уж как повезет.
© iStock.com / M_a_y_aДевушка в туристическом агентстве
© iStock.com / M_a_y_a
Девушка в туристическом агентстве
Если вы заплатили за “пять звезд” и "все включено" — они обязательно будут. А вот в центре или на отшибе, на первой линии или третьей, с хорошими ли завтраками — неизвестно.
Зато экономия при такой "игре на удачу" достигает 15-20 процентов от цены — за счет того, что туристов расселяют в те отели, где оказываются на этот момент свободные места. Дело в том, что принимающей стороне подобная схема крайне удобна, когда нужно срочно дозагрузить ту или иную гостиницу.
Выбираем несезон
Туры резко дешевеют в так называемый низкий сезон — который, правда, не везде наступает в одно время. Например, для традиционных пляжных направлений он начинается зимой, а также сразу после новогодних или майских праздников.
В Турцию намного выгоднее ехать в октябре-ноябре, в Египет — в феврале; купаться в это время можно и там, и там. В ОАЭ падают цены летом, когда особенно жарко.
“В 2022-м осенью в одном курортном поселке Турции было мало туристов. Самый конец сезона. В итоге небольшие дешевые гостиницы закрыли раньше срока, а всех "пакетников" свезли в один крупный отель. Причем уровня “пять звезд” и "ультра все включено". Жалоб по поводу "меня заселили не туда", по понятным причинам, не поступило ни одной”, — вспоминает Марина Петрова.
© iStock.com / KenanOlgunТуристка смотрит на ковры в магазине в Турции
© iStock.com / KenanOlgun
Туристка смотрит на ковры в магазине в Турции
Если план отпусков на работе не такой жесткий и уехать на каникулы можно спонтанно, стоит охотиться за скидками. Путешественник Михаил Логов рассказывает, что пляжный отдых устраивает не летом, как все, а зимой — обычно с середины февраля по март.
“Где-то за полтора месяца начинаю караулить скидки на туры. Если не попадает в нужный период, беру отгулы или несколько дней за свой счет. Пока мои коллеги тратят по сто с лишним тысяч на человека на отпуск кто в Сочи, кто в Турции, я езжу с женой и двумя детьми в зимний Египет в прекрасные отели и несравнимо дешевле", — говорит он.
Собрать чемодан за полчаса
Горящие туры — не только с вылетом в ближайшие сутки-двое после покупки. Так терять в цене путевки могут по самым разным причинам — сезонным, экономическим (полупустой самолет), даже политическим.
"Я обожаю Турцию, езжу туда несколько раз в год. Так что почти каждый день смотрю, когда и у какого туроператора дешевеют пакетные туры в эту страну. Иногда цены резко падают недели за полторы или две. А порой, например, в июле компания выставляет цены на конец октября — бархатный сезон за копейки”, — объясняет туристка Анастасия Ивашкова.
© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Ресторан отеля Allium Bodrum Resort & Spa с видом на Эгейское море
Бодрум. Ресторан отеля Allium Bodrum Resort & Spa с видом на Эгейское море
Так, в этом году спрос на туры в Турцию рухнул прямо перед президентскими выборами — россияне, видимо, опасались ехать. “В результате я прекрасно отдохнула в мае в “четверке” в Мармарисе, который считается довольно дорогим курортом. Путевка с перелетом, трансфером, питанием и проживанием в номере single — а это всегда дороже, чем double, — на неделю всего 24 тысячи рублей", — говорит путешественница.
На чем летим
Иногда к пакетному туру предлагают несколько вариантов перелета — разными авиакомпаниями или в разное время. Естественно, менеджер в агентстве (или программа на сайте) первым делом предложит самый дорогой вариант.
Не поленитесь, просмотрите все. Иногда вылет в ночное время обойдется на несколько тысяч дешевле — и это в один конец. Умножаем на "туда-обратно" и на количество туристов — вот вам и 20 тысяч экономии.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Люди в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Или выгоднее будет один из авиаперевозчиков. Так, топливный сбор у тех же Turkish Airlines – на десять-тридцать евро выше, чем у российских авиакомпаний.
Если лень искать
Можно не заморачиваться и приобрести пакетный тур на сайте-агрегаторе или у компании, профиль которой — именно подбор и продажа бюджетных либо горящих путевок.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудница наклеивает бирку на багаж пассажира во время регистрации на чартерный туристический рейс
Сотрудница наклеивает бирку на багаж пассажира во время регистрации на чартерный туристический рейс
Это, например, Level.Travel или Travelata, из компаний-посредников — агентство CheapTrip. Цена что у них, что напрямую у туроператора — одинакова. Зарабатывают на комиссии, которую платят фирмы, а не на накрутках на клиенте.
И еще совет: в безвизовые (либо с оформляемым по прилете разрешением на въезд) страны гораздо больше авиарейсов, значит, выше шансы найти горящую путевку. Среди таких направлений — Турция, Тунис, Египет, Марокко, ОАЭ, Таиланд, Куба.