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"В Турцию за копейки": как правильно выбрать бюджетный тур за границу - РИА Новости, 11.08.2023
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Туризм
 
08:00 11.08.2023 (обновлено: 08:04 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/goryaschie-1889274012.html
"В Турцию за копейки": как правильно выбрать бюджетный тур за границу
"В Турцию за копейки": как правильно выбрать бюджетный тур за границу - РИА Новости, 11.08.2023
"В Турцию за копейки": как правильно выбрать бюджетный тур за границу
Среди самых популярных зарубежных направлений в этом году — Таиланд, ОАЭ, Египет, Мальдивы и, конечно, Турция, хотя там отдых ощутимо подорожал. Однако,... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T08:00
2023-08-11T08:04
туризм
актуальное - туризм
турция
египет
оаэ
tez tour
интурист
coral travel
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Кристина Голубева. Среди самых популярных зарубежных направлений в этом году — Таиланд, ОАЭ, Египет, Мальдивы и, конечно, Турция, хотя там отдых ощутимо подорожал. Однако, несмотря на курсы валют, сэкономить можно. Как поймать "все включено" по допандемийным ценам, выбрать отель наудачу и даже бесплатно попасть в бизнес-класс — в материале РИА Новости.Гибче даты — и в бизнес пересадятИщите напрямую на сайтах у российских туроператоров. Задавая параметры, выбирайте самый большой временной диапазон; у одних компаний это максимум две недели, у других — целый месяц.Например, если поставить дату выезда не "07 сентября" и длительность — не жестко "7 ночей", а "выезд с 07 сентября по 01 октября" и " от пяти до одиннадцати ночей", то программа автоматически выдаст самые дешевые варианты в верхних строчках. В итоге можно найти тур с 14 сентября на десять дней в полтора раза дешевле.Многие думают, что "самые бюджетные предложения — некачественные". Это не так. "Путевки резко дешевеют не из-за того, что чем-то плохи. Просто туроператору нужно срочно закрыть выкупленные блоки мест на авиарейсах”, — говорит Марина Петрова, менеджер аффилированного агентства Pegas Touristik.Если самолет полупустой, его необходимо быстрее загрузить. А ведь авиабилет — самый дорогой компонент. Так что выезд в даты, нужные туроператору, будет однозначно выгоднее.Более того: когда мест мало, уже купившего тур могут бесплатно пересадить в бизнес-класс, лишь бы побыстрее продать еще один-два билета в эконом на том же рейсе. “Так что, выбирая путевки со скидками, клиент не теряет в качестве, а вот неожиданные приятные сюрпризы вероятны”, — поясняет эксперт.Ассортимент предложений со скидками тем шире, чем крупнее компания. Из самых известных — Pegas Touristik, TEZ Tour, "Интурист", Coral Travel, Sunmar.Можно зайти на сайт, выбрать страну, даты, тип номера и питания, количество отдыхающих и забронировать тур онлайн с помощью банковской карточки. Все документы и чеки придут на электронную почту.Ловите удачуНа курортных направлениях встречается понятие "туры по фортуне", и они всегда дешевле других. Это своеобразная лотерея: выбираете и фиксируете при покупке путевки звездность и тип питания, но до момента заезда не знаете название и местоположение отеля. Тут уж как повезет.Если вы заплатили за “пять звезд” и "все включено" — они обязательно будут. А вот в центре или на отшибе, на первой линии или третьей, с хорошими ли завтраками — неизвестно.Зато экономия при такой "игре на удачу" достигает 15-20 процентов от цены — за счет того, что туристов расселяют в те отели, где оказываются на этот момент свободные места. Дело в том, что принимающей стороне подобная схема крайне удобна, когда нужно срочно дозагрузить ту или иную гостиницу.Выбираем несезонТуры резко дешевеют в так называемый низкий сезон — который, правда, не везде наступает в одно время. Например, для традиционных пляжных направлений он начинается зимой, а также сразу после новогодних или майских праздников.В Турцию намного выгоднее ехать в октябре-ноябре, в Египет — в феврале; купаться в это время можно и там, и там. В ОАЭ падают цены летом, когда особенно жарко.“В 2022-м осенью в одном курортном поселке Турции было мало туристов. Самый конец сезона. В итоге небольшие дешевые гостиницы закрыли раньше срока, а всех "пакетников" свезли в один крупный отель. Причем уровня “пять звезд” и "ультра все включено". Жалоб по поводу "меня заселили не туда", по понятным причинам, не поступило ни одной”, — вспоминает Марина Петрова.Если план отпусков на работе не такой жесткий и уехать на каникулы можно спонтанно, стоит охотиться за скидками. Путешественник Михаил Логов рассказывает, что пляжный отдых устраивает не летом, как все, а зимой — обычно с середины февраля по март.“Где-то за полтора месяца начинаю караулить скидки на туры. Если не попадает в нужный период, беру отгулы или несколько дней за свой счет. Пока мои коллеги тратят по сто с лишним тысяч на человека на отпуск кто в Сочи, кто в Турции, я езжу с женой и двумя детьми в зимний Египет в прекрасные отели и несравнимо дешевле", — говорит он.Собрать чемодан за полчасаГорящие туры — не только с вылетом в ближайшие сутки-двое после покупки. Так терять в цене путевки могут по самым разным причинам — сезонным, экономическим (полупустой самолет), даже политическим."Я обожаю Турцию, езжу туда несколько раз в год. Так что почти каждый день смотрю, когда и у какого туроператора дешевеют пакетные туры в эту страну. Иногда цены резко падают недели за полторы или две. А порой, например, в июле компания выставляет цены на конец октября — бархатный сезон за копейки”, — объясняет туристка Анастасия Ивашкова.Так, в этом году спрос на туры в Турцию рухнул прямо перед президентскими выборами — россияне, видимо, опасались ехать. “В результате я прекрасно отдохнула в мае в “четверке” в Мармарисе, который считается довольно дорогим курортом. Путевка с перелетом, трансфером, питанием и проживанием в номере single — а это всегда дороже, чем double, — на неделю всего 24 тысячи рублей", — говорит путешественница.На чем летимИногда к пакетному туру предлагают несколько вариантов перелета — разными авиакомпаниями или в разное время. Естественно, менеджер в агентстве (или программа на сайте) первым делом предложит самый дорогой вариант.Не поленитесь, просмотрите все. Иногда вылет в ночное время обойдется на несколько тысяч дешевле — и это в один конец. Умножаем на "туда-обратно" и на количество туристов — вот вам и 20 тысяч экономии.Или выгоднее будет один из авиаперевозчиков. Так, топливный сбор у тех же Turkish Airlines – на десять-тридцать евро выше, чем у российских авиакомпаний.Если лень искатьМожно не заморачиваться и приобрести пакетный тур на сайте-агрегаторе или у компании, профиль которой — именно подбор и продажа бюджетных либо горящих путевок.Это, например, Level.Travel или Travelata, из компаний-посредников — агентство CheapTrip. Цена что у них, что напрямую у туроператора — одинакова. Зарабатывают на комиссии, которую платят фирмы, а не на накрутках на клиенте.И еще совет: в безвизовые (либо с оформляемым по прилете разрешением на въезд) страны гораздо больше авиарейсов, значит, выше шансы найти горящую путевку. Среди таких направлений — Турция, Тунис, Египет, Марокко, ОАЭ, Таиланд, Куба.
https://ria.ru/20230804/turtsiya-1887996115.html
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актуальное - туризм, турция, египет, оаэ, tez tour, интурист, coral travel, туризм, отдых на море, экономия
Туризм, Актуальное - Туризм, Турция, Египет, ОАЭ, Tez Tour, Интурист, Coral Travel, Туризм, Отдых на море, Экономия

"В Турцию за копейки": как правильно выбрать бюджетный тур за границу

© iStock.com / KenanOlgunДевушка на лодке в Турции
Девушка на лодке в Турции - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© iStock.com / KenanOlgun
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг РИА Новости, Кристина Голубева. Среди самых популярных зарубежных направлений в этом году — Таиланд, ОАЭ, Египет, Мальдивы и, конечно, Турция, хотя там отдых ощутимо подорожал. Однако, несмотря на курсы валют, сэкономить можно. Как поймать "все включено" по допандемийным ценам, выбрать отель наудачу и даже бесплатно попасть в бизнес-класс — в материале РИА Новости.

Гибче даты — и в бизнес пересадят

Ищите напрямую на сайтах у российских туроператоров. Задавая параметры, выбирайте самый большой временной диапазон; у одних компаний это максимум две недели, у других — целый месяц.
Например, если поставить дату выезда не "07 сентября" и длительность — не жестко "7 ночей", а "выезд с 07 сентября по 01 октября" и " от пяти до одиннадцати ночей", то программа автоматически выдаст самые дешевые варианты в верхних строчках. В итоге можно найти тур с 14 сентября на десять дней в полтора раза дешевле.
© iStock.com / AnnaStillsДевушка собирает чемодан
Девушка собирает чемодан - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© iStock.com / AnnaStills
Девушка собирает чемодан
Многие думают, что "самые бюджетные предложения — некачественные". Это не так. "Путевки резко дешевеют не из-за того, что чем-то плохи. Просто туроператору нужно срочно закрыть выкупленные блоки мест на авиарейсах”, — говорит Марина Петрова, менеджер аффилированного агентства Pegas Touristik.
Если самолет полупустой, его необходимо быстрее загрузить. А ведь авиабилет — самый дорогой компонент. Так что выезд в даты, нужные туроператору, будет однозначно выгоднее.
Более того: когда мест мало, уже купившего тур могут бесплатно пересадить в бизнес-класс, лишь бы побыстрее продать еще один-два билета в эконом на том же рейсе. “Так что, выбирая путевки со скидками, клиент не теряет в качестве, а вот неожиданные приятные сюрпризы вероятны”, — поясняет эксперт.
© iStock.com / DeagreezДевушка сидит на диване с чемоданом и билетом в руке
Девушка сидит на диване с чемоданом и билетом в руке - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© iStock.com / Deagreez
Девушка сидит на диване с чемоданом и билетом в руке
Ассортимент предложений со скидками тем шире, чем крупнее компания. Из самых известных — Pegas Touristik, TEZ Tour, "Интурист", Coral Travel, Sunmar.
Можно зайти на сайт, выбрать страну, даты, тип номера и питания, количество отдыхающих и забронировать тур онлайн с помощью банковской карточки. Все документы и чеки придут на электронную почту.

Ловите удачу

На курортных направлениях встречается понятие "туры по фортуне", и они всегда дешевле других. Это своеобразная лотерея: выбираете и фиксируете при покупке путевки звездность и тип питания, но до момента заезда не знаете название и местоположение отеля. Тут уж как повезет.
© iStock.com / M_a_y_aДевушка в туристическом агентстве
Девушка в туристическом агентстве - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© iStock.com / M_a_y_a
Девушка в туристическом агентстве
Если вы заплатили за “пять звезд” и "все включено" — они обязательно будут. А вот в центре или на отшибе, на первой линии или третьей, с хорошими ли завтраками — неизвестно.
Зато экономия при такой "игре на удачу" достигает 15-20 процентов от цены — за счет того, что туристов расселяют в те отели, где оказываются на этот момент свободные места. Дело в том, что принимающей стороне подобная схема крайне удобна, когда нужно срочно дозагрузить ту или иную гостиницу.
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Выбираем несезон

Туры резко дешевеют в так называемый низкий сезон — который, правда, не везде наступает в одно время. Например, для традиционных пляжных направлений он начинается зимой, а также сразу после новогодних или майских праздников.
В Турцию намного выгоднее ехать в октябре-ноябре, в Египет — в феврале; купаться в это время можно и там, и там. В ОАЭ падают цены летом, когда особенно жарко.
“В 2022-м осенью в одном курортном поселке Турции было мало туристов. Самый конец сезона. В итоге небольшие дешевые гостиницы закрыли раньше срока, а всех "пакетников" свезли в один крупный отель. Причем уровня “пять звезд” и "ультра все включено". Жалоб по поводу "меня заселили не туда", по понятным причинам, не поступило ни одной”, — вспоминает Марина Петрова.
© iStock.com / KenanOlgunТуристка смотрит на ковры в магазине в Турции
Туристка смотрит на ковры в магазине в Турции - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© iStock.com / KenanOlgun
Туристка смотрит на ковры в магазине в Турции
Если план отпусков на работе не такой жесткий и уехать на каникулы можно спонтанно, стоит охотиться за скидками. Путешественник Михаил Логов рассказывает, что пляжный отдых устраивает не летом, как все, а зимой — обычно с середины февраля по март.
“Где-то за полтора месяца начинаю караулить скидки на туры. Если не попадает в нужный период, беру отгулы или несколько дней за свой счет. Пока мои коллеги тратят по сто с лишним тысяч на человека на отпуск кто в Сочи, кто в Турции, я езжу с женой и двумя детьми в зимний Египет в прекрасные отели и несравнимо дешевле", — говорит он.
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Собрать чемодан за полчаса

Горящие туры — не только с вылетом в ближайшие сутки-двое после покупки. Так терять в цене путевки могут по самым разным причинам — сезонным, экономическим (полупустой самолет), даже политическим.
"Я обожаю Турцию, езжу туда несколько раз в год. Так что почти каждый день смотрю, когда и у какого туроператора дешевеют пакетные туры в эту страну. Иногда цены резко падают недели за полторы или две. А порой, например, в июле компания выставляет цены на конец октября — бархатный сезон за копейки”, — объясняет туристка Анастасия Ивашкова.
© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Ресторан отеля Allium Bodrum Resort & Spa с видом на Эгейское море
Бодрум. Ресторан отеля Allium Bodrum Resort & Spa с видом на Эгейское море - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Бодрум. Ресторан отеля Allium Bodrum Resort & Spa с видом на Эгейское море
Так, в этом году спрос на туры в Турцию рухнул прямо перед президентскими выборами — россияне, видимо, опасались ехать. “В результате я прекрасно отдохнула в мае в “четверке” в Мармарисе, который считается довольно дорогим курортом. Путевка с перелетом, трансфером, питанием и проживанием в номере single — а это всегда дороже, чем double, — на неделю всего 24 тысячи рублей", — говорит путешественница.
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На чем летим

Иногда к пакетному туру предлагают несколько вариантов перелета — разными авиакомпаниями или в разное время. Естественно, менеджер в агентстве (или программа на сайте) первым делом предложит самый дорогой вариант.
Не поленитесь, просмотрите все. Иногда вылет в ночное время обойдется на несколько тысяч дешевле — и это в один конец. Умножаем на "туда-обратно" и на количество туристов — вот вам и 20 тысяч экономии.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Люди в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Или выгоднее будет один из авиаперевозчиков. Так, топливный сбор у тех же Turkish Airlines – на десять-тридцать евро выше, чем у российских авиакомпаний.

Если лень искать

Можно не заморачиваться и приобрести пакетный тур на сайте-агрегаторе или у компании, профиль которой — именно подбор и продажа бюджетных либо горящих путевок.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудница наклеивает бирку на багаж пассажира во время регистрации на чартерный туристический рейс
Сотрудница наклеивает бирку на багаж пассажира во время регистрации на чартерный туристический рейс - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Сотрудница наклеивает бирку на багаж пассажира во время регистрации на чартерный туристический рейс
Это, например, Level.Travel или Travelata, из компаний-посредников — агентство CheapTrip. Цена что у них, что напрямую у туроператора — одинакова. Зарабатывают на комиссии, которую платят фирмы, а не на накрутках на клиенте.
И еще совет: в безвизовые (либо с оформляемым по прилете разрешением на въезд) страны гораздо больше авиарейсов, значит, выше шансы найти горящую путевку. Среди таких направлений — Турция, Тунис, Египет, Марокко, ОАЭ, Таиланд, Куба.
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