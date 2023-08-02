https://ria.ru/20230802/puteshestviya-1887810093.html
Эксперты назвали самые популярные у россиян направления для турпоездок
Эксперты назвали самые популярные у россиян направления для турпоездок - РИА Новости, 02.08.2023
Эксперты назвали самые популярные у россиян направления для турпоездок
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе назвала самые востребованные летом маршруты для путешествий, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:25
2023-08-02T16:25
2023-08-02T16:45
туризм
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москва
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе назвала самые востребованные летом маршруты для путешествий, сообщает АТОР.За три месяца на курортах юга РФ отдохнут не менее 14,1 миллиона путешественников. Самые популярные курорты – в Краснодарском крае, куда отправляются десять миллионов туристов. Москва привлекает 6,4 миллиона гостей, Санкт—Петербург – 3,5 миллиона. В Крыму проводят каникулы 3,1 миллиона отдыхающих, еще миллион – в Кавминводах.Около 800 тысяч туристов может посетить Дагестан. Кроме того, большой интерес есть к поездкам в Карелию, Самарскую область, Татарстан, Хакасию.Россия – дешевое направление для отдыха по сравнению с зарубежными маршрутами. Средний чек тура по РФ составил 79,8 тысячи рублей.Среди выездных направлений лидер – Турция, где проводят отпуск 2,5 миллиона россиян. Абхазию выбрали 1,2 миллиона туристов, ОАЭ – около 300 тысяч, Таиланд – 150 тысяч, а Мальдивы – около 49 тысяч путешественников.
https://ria.ru/20230706/anapa-1882254288.html
россия
краснодарский край
москва
турция
оаэ
таиланд
абхазия
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РИА Новости
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Эксперты назвали самые популярные у россиян направления для турпоездок
АТОР: Краснодарский край и Турция – самые популярные маршруты для летних путешествий