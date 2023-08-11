https://ria.ru/20230811/energetika-1889362882.html
Жара крушит энергосистему России
Жара крушит энергосистему России - РИА Новости, 11.08.2023
Жара крушит энергосистему России
Наша страна настолько громадная, что прогноз об аномально жарком лете для большинства россиян промелькнул незаметно. Если где-то припекало, то из другого... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T08:00
2023-08-11T08:00
2023-08-11T08:01
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
николай шульгинов
погода
энергетика
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889364520_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e0c9bd7c9a8eb15a04c2fa0535943363.jpg
Наша страна настолько громадная, что прогноз об аномально жарком лете для большинства россиян промелькнул незаметно. Если где-то припекало, то из другого региона отвечали, что у них дождь и вполне терпимо. При этом август действительно выдался на редкость жарким, и основной удар на себя приняла энергетическая инфраструктура. На днях министр энергетики России провел рабочее совещание, главной темой которого была работа единой энергосистемы (ЕЭС) в условиях экстремально высоких температур. Цифры и тенденции, озвученные Николаем Шульгиновым, порадовали лишь отчасти.Русская народная поговорка гласит, что где тонко, там и рвется. В реалиях августа ее смело можно переиначить в вариант "где жарко, там и ломается".В начале месяца энергетики зафиксировали рекордные показатели потребления мощностей сразу в трех объединенных энергосистемах — ОЭС Северо-Запада, Средней Волги, Юга — и в нескольких территориальных системах размером поменьше. Европейская часть России установила новый абсолютный рекорд потребления — 132 гигаватта, что сразу на 5,7 единицы больше, чем годом ранее.Просто для понимания высоты прыжка. Это чуть меньше установленной мощности всей Запорожской АЭС с ее шестью реакторами ВВЭР-1000, самой крупной в Европе.Особенно крепко досталось регионам внизу карты: ОЭС Юг, а также энергосистемам Адыгеи, Краснодарского и Ставропольского края и Ростовской области. Там тоже установлены рекорды потребления, но особой радости это не принесло, так как в результате предельной нагрузки потоком пошли аварии на объектах генерации. То, что удалось избежать массовых веерных отключений, — результат заблаговременного резервирования мощностей и оперативная организация перетоков. Проще говоря, из чулана достали все наличные генераторы и одновременно открыли все задвижки к соседям, где в моменте шел дождь или хотя бы не плавился асфальт.Самая сложная ситуация сложилась в Дагестане: там пришлось-таки отключить от электроснабжения ряд населенных пунктов, что позволило сэкономить более 50 мегаватт. Кавказское пекло привело к перегрузкам и, как следствие, к выходу из строя ряда трансформаторных подстанций. Выяснилось, что проблема это давняя, Минэнерго уже разрабатывало программу замены старых и изношенных трансформаторов в республике, но сроки постоянно сдвигались. На сегодняшний день нерешенный вопрос сияет, как солнце на вершине горы Деавгай.Если отбросить шутки в сторону, то по югу нашей страны ситуация сложилась если не критическая, то крайне сложная. Оно и понятно: самые высокие разовые и сезонные температуры, а еще целый каскад поломок вследствие того, что люди и заводы массово включили установки охлаждения. Которые, к слову, потребляют в среднем в полтора раза больше энергии, чем их нагревательные коллеги. В результате скачкообразного роста потребления произошли аварии сразу на трех энергоблоках Новочеркасской и одном силовом агрегате Ставропольской ГРЭС.Сложности добавило то, что выпавшие "водные" мощности нельзя было заместить по умолчанию маневровыми тепловыми электростанциями и частично атомными. И те и другие были вынуждены понизить уровень генерации, чтобы не допустить критических перегревов. Физика бессердечна и не прощает наплевательского к себе отношения.Сделаем привал для охлаждения и ознакомления с ключевыми фактами.Единая энергетическая система России (ЕЭС) — это шесть ОЭС (Центр, Юг, Северо-Запад, Средняя Волга, Урал и Сибирь), чья работа полностью синхронизирована, что позволяет оперативно "расшивать" тонкие места. И есть еще ОЭС Дальнего Востока, которая хоть и связана с остальной Россией двумя магистральными ЛЭП вдоль Транссиба и БАМа, но фактически функционирует отдельно. Как отметил глава ведомства, там тоже не обошлось без неприятных сюрпризов.Дальневосточный регион в плане энергетики характеризуется бо́льшим средним потреблением, чем Сибирь, Урал и западная часть страны. Прокатившийся каток августовской жары привел к авариям на предприятиях Сибирской генерирующей компании, в частности на Приморской ГРЭС, что в поселке Лучегорск. Выключалось оборудование и на площадках Дальневосточной генерирующей, которая прикрывает такие "крохотные" регионы, как Якутия, Приморский и Хабаровский край, Еврейская АО и Амурская область. В обычное время дефицит покрывался благодаря повышению производительности Зейской гидроэлектростанции, но все та же проклятая жара в этот раз привела к падению уровня воды в каскаде дальневосточных рек.Следует отметить, что Министерством энергетики было принято принципиальное решение обеспечить энергопитание в первую очередь собственных потребителей. По этой причине был снижен объем экспорта электричества в соседний Китай. Перетоки по воздушной линии Амурский — Хэйхэ пришлось уменьшить до 100-200 мегаватт.В завершение своего выступления, когда все сестры получили по серьгам, Николай Шульгинов добавил, что ситуация в целом сложная и находится на особом контроле у Минэнерго. А еще — что опыт жаркого лета 2023-го уже прорабатывается и на его основании будут приняты практические решения по модернизации, ремонту инфраструктуры, а также пересмотру схемы резервирования мощностей генерации.Мы же, рядовые обыватели, сгладим суровость министерских слов.Если в условиях рекордной жары у вас дома, в офисе или цеху есть свет и работают кондиционеры, значит, энергетики наши все-таки изрядные молодцы. А остальное наработается.
https://ria.ru/20230809/nauka-1888870216.html
https://ria.ru/20230804/povrezhdeniya-1888106341.html
https://ria.ru/20230808/podstantsii-1888946031.html
https://ria.ru/20230628/elektroseti-1880947427.html
https://ria.ru/20230802/asean-1887703808.html
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Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, погода, энергетика
Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Николай Шульгинов, Погода, Энергетика
Наша страна настолько громадная, что прогноз об аномально жарком лете для большинства россиян промелькнул незаметно. Если где-то припекало, то из другого региона отвечали, что у них дождь и вполне терпимо. При этом август действительно выдался на редкость жарким, и основной удар на себя приняла энергетическая инфраструктура. На днях министр энергетики России провел рабочее совещание, главной темой которого была работа единой энергосистемы (ЕЭС) в условиях экстремально высоких температур. Цифры и тенденции, озвученные Николаем Шульгиновым, порадовали лишь отчасти.
Русская народная поговорка гласит, что где тонко, там и рвется. В реалиях августа ее смело можно переиначить в вариант "где жарко, там и ломается".
Ученые разработали новый материал для альтернативных источников энергии
В начале месяца энергетики зафиксировали рекордные показатели потребления мощностей сразу в трех объединенных энергосистемах — ОЭС Северо-Запада, Средней Волги, Юга — и в нескольких территориальных системах размером поменьше. Европейская часть России установила новый абсолютный рекорд потребления — 132 гигаватта, что сразу на 5,7 единицы больше, чем годом ранее.
Просто для понимания высоты прыжка. Это чуть меньше установленной мощности всей Запорожской АЭС
с ее шестью реакторами ВВЭР-1000
, самой крупной в Европе
.
Особенно крепко досталось регионам внизу карты: ОЭС Юг, а также энергосистемам Адыгеи, Краснодарского и Ставропольского края
и Ростовской области
. Там тоже установлены рекорды потребления, но особой радости это не принесло, так как в результате предельной нагрузки потоком пошли аварии на объектах генерации. То, что удалось избежать массовых веерных отключений, — результат заблаговременного резервирования мощностей и оперативная организация перетоков. Проще говоря, из чулана достали все наличные генераторы и одновременно открыли все задвижки к соседям, где в моменте шел дождь или хотя бы не плавился асфальт.
В Днепропетровской области солнечные панели и ЛЭП получили повреждения
Самая сложная ситуация сложилась в Дагестане: там пришлось-таки отключить от электроснабжения ряд населенных пунктов, что позволило сэкономить более 50 мегаватт. Кавказское пекло привело к перегрузкам и, как следствие, к выходу из строя ряда трансформаторных подстанций. Выяснилось, что проблема это давняя, Минэнерго
уже разрабатывало программу замены старых и изношенных трансформаторов в республике, но сроки постоянно сдвигались. На сегодняшний день нерешенный вопрос сияет, как солнце на вершине горы Деавгай.
Если отбросить шутки в сторону, то по югу нашей страны ситуация сложилась если не критическая, то крайне сложная. Оно и понятно: самые высокие разовые и сезонные температуры, а еще целый каскад поломок вследствие того, что люди и заводы массово включили установки охлаждения. Которые, к слову, потребляют в среднем в полтора раза больше энергии, чем их нагревательные коллеги. В результате скачкообразного роста потребления произошли аварии сразу на трех энергоблоках Новочеркасской и одном силовом агрегате Ставропольской ГРЭС.
В Махачкале четыре трансформаторные подстанции сгорели за день из-за жары
Сложности добавило то, что выпавшие "водные" мощности нельзя было заместить по умолчанию маневровыми тепловыми электростанциями и частично атомными. И те и другие были вынуждены понизить уровень генерации, чтобы не допустить критических перегревов. Физика бессердечна и не прощает наплевательского к себе отношения.
Сделаем привал для охлаждения и ознакомления с ключевыми фактами.
Единая энергетическая система России (ЕЭС) — это шесть ОЭС (Центр, Юг, Северо-Запад, Средняя Волга, Урал и Сибирь), чья работа полностью синхронизирована, что позволяет оперативно "расшивать" тонкие места. И есть еще ОЭС Дальнего Востока
, которая хоть и связана с остальной Россией двумя магистральными ЛЭП вдоль Транссиба и БАМа, но фактически функционирует отдельно. Как отметил глава ведомства, там тоже не обошлось без неприятных сюрпризов.
Дальневосточный регион в плане энергетики характеризуется бо́льшим средним потреблением, чем Сибирь, Урал и западная часть страны. Прокатившийся каток августовской жары привел к авариям на предприятиях Сибирской генерирующей компании
, в частности на Приморской ГРЭС, что в поселке Лучегорск
. Выключалось оборудование и на площадках Дальневосточной генерирующей, которая прикрывает такие "крохотные" регионы, как Якутия, Приморский и Хабаровский край
, Еврейская АО и Амурская область
. В обычное время дефицит покрывался благодаря повышению производительности Зейской гидроэлектростанции, но все та же проклятая жара в этот раз привела к падению уровня воды в каскаде дальневосточных рек.
Электросети Мордовии модернизируют
Следует отметить, что Министерством энергетики было принято принципиальное решение обеспечить энергопитание в первую очередь собственных потребителей. По этой причине был снижен объем экспорта электричества в соседний Китай
. Перетоки по воздушной линии Амурский — Хэйхэ пришлось уменьшить до 100-200 мегаватт.
В завершение своего выступления, когда все сестры получили по серьгам, Николай Шульгинов добавил, что ситуация в целом сложная и находится на особом контроле у Минэнерго. А еще — что опыт жаркого лета 2023-го уже прорабатывается и на его основании будут приняты практические решения по модернизации, ремонту инфраструктуры, а также пересмотру схемы резервирования мощностей генерации.
Мы же, рядовые обыватели, сгладим суровость министерских слов.
Если в условиях рекордной жары у вас дома, в офисе или цеху есть свет и работают кондиционеры, значит, энергетики наши все-таки изрядные молодцы. А остальное наработается.
Специалисты из стран АСЕАН будут изучать энергетический сектор России