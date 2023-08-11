https://ria.ru/20230811/energetika-1889362882.html

Жара крушит энергосистему России

Жара крушит энергосистему России - РИА Новости, 11.08.2023

Жара крушит энергосистему России

Наша страна настолько громадная, что прогноз об аномально жарком лете для большинства россиян промелькнул незаметно. Если где-то припекало, то из другого... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T08:00

2023-08-11T08:00

2023-08-11T08:01

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

николай шульгинов

погода

энергетика

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Наша страна настолько громадная, что прогноз об аномально жарком лете для большинства россиян промелькнул незаметно. Если где-то припекало, то из другого региона отвечали, что у них дождь и вполне терпимо. При этом август действительно выдался на редкость жарким, и основной удар на себя приняла энергетическая инфраструктура. На днях министр энергетики России провел рабочее совещание, главной темой которого была работа единой энергосистемы (ЕЭС) в условиях экстремально высоких температур. Цифры и тенденции, озвученные Николаем Шульгиновым, порадовали лишь отчасти.Русская народная поговорка гласит, что где тонко, там и рвется. В реалиях августа ее смело можно переиначить в вариант "где жарко, там и ломается".В начале месяца энергетики зафиксировали рекордные показатели потребления мощностей сразу в трех объединенных энергосистемах — ОЭС Северо-Запада, Средней Волги, Юга — и в нескольких территориальных системах размером поменьше. Европейская часть России установила новый абсолютный рекорд потребления — 132 гигаватта, что сразу на 5,7 единицы больше, чем годом ранее.Просто для понимания высоты прыжка. Это чуть меньше установленной мощности всей Запорожской АЭС с ее шестью реакторами ВВЭР-1000, самой крупной в Европе.Особенно крепко досталось регионам внизу карты: ОЭС Юг, а также энергосистемам Адыгеи, Краснодарского и Ставропольского края и Ростовской области. Там тоже установлены рекорды потребления, но особой радости это не принесло, так как в результате предельной нагрузки потоком пошли аварии на объектах генерации. То, что удалось избежать массовых веерных отключений, — результат заблаговременного резервирования мощностей и оперативная организация перетоков. Проще говоря, из чулана достали все наличные генераторы и одновременно открыли все задвижки к соседям, где в моменте шел дождь или хотя бы не плавился асфальт.Самая сложная ситуация сложилась в Дагестане: там пришлось-таки отключить от электроснабжения ряд населенных пунктов, что позволило сэкономить более 50 мегаватт. Кавказское пекло привело к перегрузкам и, как следствие, к выходу из строя ряда трансформаторных подстанций. Выяснилось, что проблема это давняя, Минэнерго уже разрабатывало программу замены старых и изношенных трансформаторов в республике, но сроки постоянно сдвигались. На сегодняшний день нерешенный вопрос сияет, как солнце на вершине горы Деавгай.Если отбросить шутки в сторону, то по югу нашей страны ситуация сложилась если не критическая, то крайне сложная. Оно и понятно: самые высокие разовые и сезонные температуры, а еще целый каскад поломок вследствие того, что люди и заводы массово включили установки охлаждения. Которые, к слову, потребляют в среднем в полтора раза больше энергии, чем их нагревательные коллеги. В результате скачкообразного роста потребления произошли аварии сразу на трех энергоблоках Новочеркасской и одном силовом агрегате Ставропольской ГРЭС.Сложности добавило то, что выпавшие "водные" мощности нельзя было заместить по умолчанию маневровыми тепловыми электростанциями и частично атомными. И те и другие были вынуждены понизить уровень генерации, чтобы не допустить критических перегревов. Физика бессердечна и не прощает наплевательского к себе отношения.Сделаем привал для охлаждения и ознакомления с ключевыми фактами.Единая энергетическая система России (ЕЭС) — это шесть ОЭС (Центр, Юг, Северо-Запад, Средняя Волга, Урал и Сибирь), чья работа полностью синхронизирована, что позволяет оперативно "расшивать" тонкие места. И есть еще ОЭС Дальнего Востока, которая хоть и связана с остальной Россией двумя магистральными ЛЭП вдоль Транссиба и БАМа, но фактически функционирует отдельно. Как отметил глава ведомства, там тоже не обошлось без неприятных сюрпризов.Дальневосточный регион в плане энергетики характеризуется бо́льшим средним потреблением, чем Сибирь, Урал и западная часть страны. Прокатившийся каток августовской жары привел к авариям на предприятиях Сибирской генерирующей компании, в частности на Приморской ГРЭС, что в поселке Лучегорск. Выключалось оборудование и на площадках Дальневосточной генерирующей, которая прикрывает такие "крохотные" регионы, как Якутия, Приморский и Хабаровский край, Еврейская АО и Амурская область. В обычное время дефицит покрывался благодаря повышению производительности Зейской гидроэлектростанции, но все та же проклятая жара в этот раз привела к падению уровня воды в каскаде дальневосточных рек.Следует отметить, что Министерством энергетики было принято принципиальное решение обеспечить энергопитание в первую очередь собственных потребителей. По этой причине был снижен объем экспорта электричества в соседний Китай. Перетоки по воздушной линии Амурский — Хэйхэ пришлось уменьшить до 100-200 мегаватт.В завершение своего выступления, когда все сестры получили по серьгам, Николай Шульгинов добавил, что ситуация в целом сложная и находится на особом контроле у Минэнерго. А еще — что опыт жаркого лета 2023-го уже прорабатывается и на его основании будут приняты практические решения по модернизации, ремонту инфраструктуры, а также пересмотру схемы резервирования мощностей генерации.Мы же, рядовые обыватели, сгладим суровость министерских слов.Если в условиях рекордной жары у вас дома, в офисе или цеху есть свет и работают кондиционеры, значит, энергетики наши все-таки изрядные молодцы. А остальное наработается.

https://ria.ru/20230809/nauka-1888870216.html

https://ria.ru/20230804/povrezhdeniya-1888106341.html

https://ria.ru/20230808/podstantsii-1888946031.html

https://ria.ru/20230628/elektroseti-1880947427.html

https://ria.ru/20230802/asean-1887703808.html

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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, погода, энергетика