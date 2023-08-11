https://ria.ru/20230811/bradley-1889521753.html
Американская БМП Bradley бросила украинскую пехоту в районе Работино
Американская БМП Bradley бросила украинскую пехоту в районе Работино - РИА Новости, 11.08.2023
Американская БМП Bradley бросила украинскую пехоту в районе Работино
Бойцы армейского спецназа "Осман" сорвали эвакуацию группы ВСУ на американской БМП "Бредли" с позиций под селом Работино в Запорожской области, соответствующее... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:30
2023-08-11T12:30
2023-08-11T13:04
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" сорвали эвакуацию группы ВСУ на американской БМП "Бредли" с позиций под селом Работино в Запорожской области, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. На кадрах, снятых при помощи БПЛА бойцами армейского спецназа "Осман", видна американская БМП "Бредли". Она подъехала к траншеям в район села Работино и встала рядом с подбитым ранее российскими бойцами немецким танком "Леопард". Украинские военные попытались приблизиться к "Бредли", но по ней был открыт огонь из артиллерии, спецназовцы корректировали огонь. Несколько снарядов попали рядом, американская БМП открыла огонь и спешно уехала, бросив бойцов Киева. ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Российские подразделения успешно противостоят этим планам. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что только за два дня — 26 и 27 июля — в районе Работино были уничтожены более 400 украинских военных, 31 танк, из них три "Леопарда", а также 32 боевые бронированные машины. Видео случая с "Бредли" опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.
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россия
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сорванная эвакуация группы ВСУ на американской БМП "Бредли" в Запорожской области
Бойцы армейского спецназа "Осман" сорвали эвакуацию группы ВСУ на американской БМП "Бредли" с позиций под селом Работино в Запорожской области, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.
На кадрах, снятых при помощи БПЛА бойцами армейского спецназа "Осман", видна американская БМП "Бредли". Она подъехала к траншеям в район села Работино и встала рядом с подбитым ранее российскими бойцами немецким танком "Леопард". Украинские военные попытались приблизиться к "Бредли", но по ней был открыт огонь из артиллерии, спецназовцы корректировали огонь. Несколько снарядов попали рядом, американская БМП открыла огонь и спешно уехала, бросив бойцов Киева.
2023-08-11T12:30
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PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, m2 bradley, ситуация в днр и лнр, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, M2 Bradley, Ситуация в ДНР и ЛНР, Запорожская область
Американская БМП Bradley бросила украинскую пехоту в районе Работино
БМП Bradley попала под огонь артиллерии и бросила украинскую пехоту у Работино
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" сорвали эвакуацию группы ВСУ на американской БМП "Бредли" с позиций под селом Работино в Запорожской области, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.
На кадрах, снятых при помощи БПЛА бойцами армейского спецназа "Осман", видна американская БМП "Бредли". Она подъехала к траншеям в район села Работино и встала рядом с подбитым ранее российскими бойцами немецким танком "Леопард". Украинские военные попытались приблизиться к "Бредли", но по ней был открыт огонь из артиллерии, спецназовцы корректировали огонь. Несколько снарядов попали рядом, американская БМП открыла огонь и спешно уехала, бросив бойцов Киева.
ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Российские подразделения успешно противостоят этим планам.
Министр обороны Сергей Шойгу
отмечал, что только за два дня — 26 и 27 июля — в районе Работино были уничтожены более 400 украинских военных, 31 танк, из них три "Леопарда", а также 32 боевые бронированные машины.
Видео случая с "Бредли" опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.
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