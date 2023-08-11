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Борисов вручил девочке макет "Союза" на космодроме Восточный - РИА Новости, 11.08.2023
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Хорошие новости
 
04:10 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/borisov-1889408532.html
Борисов вручил девочке макет "Союза" на космодроме Восточный
Борисов вручил девочке макет "Союза" на космодроме Восточный - РИА Новости, 11.08.2023
Борисов вручил девочке макет "Союза" на космодроме Восточный
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов подарил Дарье Арсеньевой, просившей у президента РФ Владимира Путина поездку на космодром Восточный, макет ракеты "Союз" и... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T04:10
2023-08-11T04:10
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 11 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов подарил Дарье Арсеньевой, просившей у президента РФ Владимира Путина поездку на космодром Восточный, макет ракеты "Союз" и вручил памятную медаль участника запуска станции "Луны-25", передает корреспондент РИА Новости. "Даша, это макет нашей самой рабочей "лошадки". Ей уже больше 50 лет. Она правда проходит много этапов модернизации, но именно эта ракета сегодня стартовала и выведет спутник "Луна-25" на Луну", - сказал Борисов. Также глава "Роскосмоса" вручил Дарье медаль, как напоминание о том, что 11 августа с космодрома Восточный стартовала миссия "Луна-25". Ракета "Союз 2.1б" с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 2.11 мск. Спустя 9 минут разгонный блок "Фрегат" со станцией "Луна-25" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту. Еще спустя один час 10 минут станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к естественному спутнику Земли. Арсеньева - двукратная победительница Национальной технологической олимпиады Junior: в 2021 году - в сфере "Технологии для космоса", в 2022 году - в сфере "Технологии и космос". В июле на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" она рассказала президенту РФ Владимиру Путину, как благодаря победе в этой олимпиаде ее включили в состав делегации от Новгородской области, посетившей космодром "Байконур" в Казахстане. Там она получила возможность встретиться с российскими космонавтами Дмитрием Петелиным и Сергеем Прокопьевым, а также увидеть запуск ракеты "Союз МС-22". Эта делегация передала космонавтам копию берестяной грамоты, которую затем отправили на МКС. Также Дарья передала президенту в подарок книгу о своём родном городе - Старой Руссе.
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земля, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, общество, восточный (космодром)
Хорошие новости, Земля, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Общество, Восточный (космодром)
Борисов вручил девочке макет "Союза" на космодроме Восточный

Борисов вручил девочке, попросившей у Путина поездку на Восточный, макет "Союза"

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов. Архивное фото
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 11 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов подарил Дарье Арсеньевой, просившей у президента РФ Владимира Путина поездку на космодром Восточный, макет ракеты "Союз" и вручил памятную медаль участника запуска станции "Луны-25", передает корреспондент РИА Новости.
«
"Даша, это макет нашей самой рабочей "лошадки". Ей уже больше 50 лет. Она правда проходит много этапов модернизации, но именно эта ракета сегодня стартовала и выведет спутник "Луна-25" на Луну", - сказал Борисов.
Также глава "Роскосмоса" вручил Дарье медаль, как напоминание о том, что 11 августа с космодрома Восточный стартовала миссия "Луна-25".
Ракета "Союз 2.1б" с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 2.11 мск. Спустя 9 минут разгонный блок "Фрегат" со станцией "Луна-25" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту. Еще спустя один час 10 минут станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к естественному спутнику Земли.
Арсеньева - двукратная победительница Национальной технологической олимпиады Junior: в 2021 году - в сфере "Технологии для космоса", в 2022 году - в сфере "Технологии и космос". В июле на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" она рассказала президенту РФ Владимиру Путину, как благодаря победе в этой олимпиаде ее включили в состав делегации от Новгородской области, посетившей космодром "Байконур" в Казахстане. Там она получила возможность встретиться с российскими космонавтами Дмитрием Петелиным и Сергеем Прокопьевым, а также увидеть запуск ракеты "Союз МС-22". Эта делегация передала космонавтам копию берестяной грамоты, которую затем отправили на МКС. Также Дарья передала президенту в подарок книгу о своём родном городе - Старой Руссе.
Установка ракеты Союз-2.1б с автоматической станцией Луна-25 на стартовый комплекс космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Борисов рассказал о планах Китая и России после "Луны-28"
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