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Байден назвал Китай "плохими ребятами" - РИА Новости, 11.08.2023
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02:57 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/bayden-1889405050.html
Байден назвал Китай "плохими ребятами"
Байден назвал Китай "плохими ребятами" - РИА Новости, 11.08.2023
Байден назвал Китай "плохими ребятами"
Президент США Джо Байден назвал Китай "плохими ребятами", от которых следует ожидать "плохих поступков". РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T02:57
2023-08-11T02:57
в мире
сша
китай
джо байден
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал Китай "плохими ребятами", от которых следует ожидать "плохих поступков". "Когда у плохих ребят проблемы, они делают плохие вещи", - заявил Байден на мероприятии по сбору средств для кампании по своему переизбранию в 2024 году. Американского лидера цитирует пресс-пул Белого дома. Как заявил Байден, "Китай - это бомба замедленного действия во многих смыслах". По его словам, КНР сталкивается с экономическими проблемами, в том числе высокой безработицей. При этом президент США сказал, что рассчитывает на "рациональные отношения с Китаем". "Я не хочу навредить Китаю, но я наблюдаю", - заявил Байден. Отношения между КНР и США находятся в крайне напряженной стадии. Смягчить разногласия был призван состоявшийся 18-19 июня визит в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена, однако вскоре после его возвращения президент США Джо Байден употребил слово "диктатор" в адрес китайского лидера Си Цзиньпина. Это заявление вызвало резкое негодование Пекина, упрекнувшего Вашингтон в лицемерии. Очередной протест китайской дипломатии вызвал арест в конце июня граждан КНР по делу о поставках в Мексику химических веществ для производства и последующей продажи в США синтетических наркотиков.
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в мире, сша, китай, джо байден
В мире, США, Китай, Джо Байден
Байден назвал Китай "плохими ребятами"

Байден назвал Китай бомбой замедленного действия "во многих смыслах"

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал Китай "плохими ребятами", от которых следует ожидать "плохих поступков".
«
"Когда у плохих ребят проблемы, они делают плохие вещи", - заявил Байден на мероприятии по сбору средств для кампании по своему переизбранию в 2024 году. Американского лидера цитирует пресс-пул Белого дома.
Как заявил Байден, "Китай - это бомба замедленного действия во многих смыслах". По его словам, КНР сталкивается с экономическими проблемами, в том числе высокой безработицей.
При этом президент США сказал, что рассчитывает на "рациональные отношения с Китаем".
"Я не хочу навредить Китаю, но я наблюдаю", - заявил Байден.
Отношения между КНР и США находятся в крайне напряженной стадии. Смягчить разногласия был призван состоявшийся 18-19 июня визит в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена, однако вскоре после его возвращения президент США Джо Байден употребил слово "диктатор" в адрес китайского лидера Си Цзиньпина. Это заявление вызвало резкое негодование Пекина, упрекнувшего Вашингтон в лицемерии. Очередной протест китайской дипломатии вызвал арест в конце июня граждан КНР по делу о поставках в Мексику химических веществ для производства и последующей продажи в США синтетических наркотиков.
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В миреСШАКитайДжо Байден
 
 
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