https://ria.ru/20230811/bayden-1889405050.html

Байден назвал Китай "плохими ребятами"

Байден назвал Китай "плохими ребятами" - РИА Новости, 11.08.2023

Байден назвал Китай "плохими ребятами"

Президент США Джо Байден назвал Китай "плохими ребятами", от которых следует ожидать "плохих поступков". РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T02:57

2023-08-11T02:57

2023-08-11T02:57

в мире

сша

китай

джо байден

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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал Китай "плохими ребятами", от которых следует ожидать "плохих поступков". "Когда у плохих ребят проблемы, они делают плохие вещи", - заявил Байден на мероприятии по сбору средств для кампании по своему переизбранию в 2024 году. Американского лидера цитирует пресс-пул Белого дома. Как заявил Байден, "Китай - это бомба замедленного действия во многих смыслах". По его словам, КНР сталкивается с экономическими проблемами, в том числе высокой безработицей. При этом президент США сказал, что рассчитывает на "рациональные отношения с Китаем". "Я не хочу навредить Китаю, но я наблюдаю", - заявил Байден. Отношения между КНР и США находятся в крайне напряженной стадии. Смягчить разногласия был призван состоявшийся 18-19 июня визит в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена, однако вскоре после его возвращения президент США Джо Байден употребил слово "диктатор" в адрес китайского лидера Си Цзиньпина. Это заявление вызвало резкое негодование Пекина, упрекнувшего Вашингтон в лицемерии. Очередной протест китайской дипломатии вызвал арест в конце июня граждан КНР по делу о поставках в Мексику химических веществ для производства и последующей продажи в США синтетических наркотиков.

https://ria.ru/20230601/konkurentsiya-1875646265.html

сша

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