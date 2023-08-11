https://ria.ru/20230811/balitskiy-1889412316.html

Балицкий заявил, что будущего у Украины нет

Балицкий заявил, что будущего у Украины нет - РИА Новости, 11.08.2023

Балицкий заявил, что будущего у Украины нет

У Украины, как страны, будущего нет, "мощнейшая" экономика была потеряна из-за неверного вектора в сторону сотрудничества с Западом, а не с Россией, заявил в... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T06:32

2023-08-11T06:32

2023-08-11T06:32

украина

россия

запорожская область

евгений балицкий

в мире

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. У Украины, как страны, будущего нет, "мощнейшая" экономика была потеряна из-за неверного вектора в сторону сотрудничества с Западом, а не с Россией, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Мое убеждение, что у Украины, как страны, будущего нет. Она не состоялась. Шанс был - в 1991 году был уникальный шанс: Украине досталась мощнейшая экономика, мощнейшая промышленность - космическая, ракетная, авиационная, выгоднейшее транзитное значение - все трубы шли через Украину. Мощнейшее порты, интеллектуальные города - Харьков, Днепропетровск, Донецк, где были высшие учебные заведения, академии", - рассказал Балицкий. По его словам, именно "благодаря европейскому вектору" население Украины за эти годы сократилось. "А если бы вектор был бы с Россией, был бы таможенный союз или другая форма интеграции, то вся промышленность Украины работала бы. Страна была бы целая, и у Украины был бы шанс. Сегодня у Украины шансов нет. И люди, живущие в Запорожской области, уже не связывают свое будущее с Украиной, хотя в начале еще такие поползновения были", - резюмировал Балицкий.

https://ria.ru/20230811/korruptsiya-1889408809.html

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украина, россия, запорожская область, евгений балицкий, в мире