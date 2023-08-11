https://ria.ru/20230811/aviasoobschenie-1889542143.html

Air France решила продлить приостановку авиасообщения с Буркина-Фасо и Мали

Air France решила продлить приостановку авиасообщения с Буркина-Фасо и Мали - РИА Новости, 11.08.2023

Air France решила продлить приостановку авиасообщения с Буркина-Фасо и Мали

Французская авиакомпания Air France приняла решение продлить приостановку авиасообщения с Мали и Буркина-Фасо до 18 августа включительно на фоне геополитеческой РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:38

2023-08-11T13:38

2023-08-11T13:46

мали

переворот в нигере — 2023

air france

нигер

буркина-фасо

мохамед базум

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Французская авиакомпания Air France приняла решение продлить приостановку авиасообщения с Мали и Буркина-Фасо до 18 августа включительно на фоне геополитеческой обстановки в регионе, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя компании."Air France продлила до 18 августа включительно приостановку своих рейсов в и из Бамако (столица Мали) и Уагадугу (столица Буркина-Фасо) "после государственного переворота в Нигере и из-за геополитической ситуации в регионе Сахель", - передает агентство со ссылкой на компанию.Авиакомпания заявляла 7 августа, что приостанавливает авиасообщение с Мали и Буркина-Фасо до 11 августа включительно. О решении было объявлено после того, как мятежники в Нигере объявили о закрытии воздушного пространства в стране на фоне ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Авиакомпания также предупредила клиентов, что остальные рейсы из аэропортов африканских стран южнее Сахары будут занимать больше времени. Как сообщал телеканал BFMTV со ссылкой на компанию, длительность перелетов возрастет от 15 минут до 2 часов, в особенности, рейсы в Чад. Рейсы в Нигер не будут выполняться до дальнейшего распоряжения.Ранее французский МИД предупредил граждан о "высоком риске терроризма и похищений иностранцев" в Мали и Буркина-Фасо и "настоятельно не рекомендовал" гражданам совершать поездки в эти страны.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.

https://ria.ru/20230811/niger-1889534207.html

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

мали

нигер

буркина-фасо

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мали, переворот в нигере — 2023, air france, нигер, буркина-фасо, мохамед базум