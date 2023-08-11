https://ria.ru/20230811/arest-1889634199.html

Суд арестовал техдиректора "Пиро-Росса" после взрыва в Сергиевом Посаде

Суд арестовал техдиректора "Пиро-Росса" после взрыва в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 11.08.2023

Суд арестовал техдиректора "Пиро-Росса" после взрыва в Сергиевом Посаде

Сергиево-Посадский городской суд арестовал технического директора компании "Пиро-Росс" Сергея Чанкаева после взрыва на складе пиротехники, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T20:28

2023-08-11T20:28

2023-08-11T21:25

взрыв на складе в сергиевом посаде

московская область (подмосковье)

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Сергиево-Посадский городской суд арестовал технического директора компании "Пиро-Росс" Сергея Чанкаева после взрыва на складе пиротехники, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Чанкаеву меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказал собеседник агентства.Заседание проходило в здании, которое также пострадало от взрыва: там выбило окно, частично обрушились потолки в нескольких кабинетах. Работе суда это не помешало, никто из сотрудников не пострадал.Взрыв на промышленном предприятии в Сергиевом Посаде прогремел в среду утром. Инцидент произошел на складе пиротехники, который арендовала компания "Пиро-Росс".Всего за медпомощью обратились 84 человека. Одна пострадавшая умерла в больнице.СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

https://ria.ru/20230811/vyplaty-1889538756.html

московская область (подмосковье)

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взрыв на складе в сергиевом посаде, московская область (подмосковье), происшествия, следственный комитет россии (ск рф)