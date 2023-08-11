https://ria.ru/20230811/apple-1889647400.html
Сотрудникам Минцифры запретили использовать устройства Apple на работе
Сотрудникам Минцифры запретили использовать устройства Apple на работе - РИА Новости, 11.08.2023
Сотрудникам Минцифры запретили использовать устройства Apple на работе
Минцифры РФ запретило своим сотрудникам использовать смартфоны и планшеты Apple для доступа к рабочим приложениям и переписке, рассказал журналистам глава... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T22:43
2023-08-11T22:43
2023-08-11T22:52
apple
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
технологии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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КАЛУГА, 11 авг - РИА Новости. Минцифры РФ запретило своим сотрудникам использовать смартфоны и планшеты Apple для доступа к рабочим приложениям и переписке, рассказал журналистам глава министерства Максут Шадаев на форуме "Цифровая экономика"."Вводится запрет на использование мобильных устройств (Apple - ред.), соответственно смартфоны и планшеты, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке. Больше никаких ограничений не вводится. В личных целях айфоны можно использовать", - сказал Шадаев.Министр объяснил, что если у сотрудника нет возможности использовать телефон на системе Android, то он должен будет использовать компьютерную технику для доступа к почте и документообороту."Мы не планируем финансировать закупку личных устройств для доступа к рабочим приложениям", - сказал Шадаев.В ряде госорганизаций и ведомств РФ уже были введены или готовятся запреты на использование iPhone в рабочих целях. Так, например, стало известно о соответствующем запрете в Минпромторге РФ. О том, что Минтранс ввел запрет на использование техники Apple, в том числе iPhone, для служебных нужд, РИА Новости в июле сообщали три источника в министерстве.
https://ria.ru/20230803/shtraf-1887945481.html
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apple, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Apple, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Максут Шадаев, Технологии, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Сотрудникам Минцифры запретили использовать устройства Apple на работе
Минцифры запретило сотрудникам использовать устройства Apple в рабочих целях