Рейтинг@Mail.ru
Сотрудникам Минцифры запретили использовать устройства Apple на работе - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:43 11.08.2023 (обновлено: 22:52 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/apple-1889647400.html
Сотрудникам Минцифры запретили использовать устройства Apple на работе
Сотрудникам Минцифры запретили использовать устройства Apple на работе - РИА Новости, 11.08.2023
Сотрудникам Минцифры запретили использовать устройства Apple на работе
Минцифры РФ запретило своим сотрудникам использовать смартфоны и планшеты Apple для доступа к рабочим приложениям и переписке, рассказал журналистам глава... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T22:43
2023-08-11T22:52
apple
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
технологии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751589437_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_4f4eada80d19603dac97e56d51d08318.jpg
КАЛУГА, 11 авг - РИА Новости. Минцифры РФ запретило своим сотрудникам использовать смартфоны и планшеты Apple для доступа к рабочим приложениям и переписке, рассказал журналистам глава министерства Максут Шадаев на форуме "Цифровая экономика"."Вводится запрет на использование мобильных устройств (Apple - ред.), соответственно смартфоны и планшеты, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке. Больше никаких ограничений не вводится. В личных целях айфоны можно использовать", - сказал Шадаев.Министр объяснил, что если у сотрудника нет возможности использовать телефон на системе Android, то он должен будет использовать компьютерную технику для доступа к почте и документообороту."Мы не планируем финансировать закупку личных устройств для доступа к рабочим приложениям", - сказал Шадаев.В ряде госорганизаций и ведомств РФ уже были введены или готовятся запреты на использование iPhone в рабочих целях. Так, например, стало известно о соответствующем запрете в Минпромторге РФ. О том, что Минтранс ввел запрет на использование техники Apple, в том числе iPhone, для служебных нужд, РИА Новости в июле сообщали три источника в министерстве.
https://ria.ru/20230803/shtraf-1887945481.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751589437_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_45e2dc41baf9d418d13ac41734237023.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
apple, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Apple, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Максут Шадаев, Технологии, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Сотрудникам Минцифры запретили использовать устройства Apple на работе

Минцифры запретило сотрудникам использовать устройства Apple в рабочих целях

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкiPhone
iPhone - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
iPhone. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 11 авг - РИА Новости. Минцифры РФ запретило своим сотрудникам использовать смартфоны и планшеты Apple для доступа к рабочим приложениям и переписке, рассказал журналистам глава министерства Максут Шадаев на форуме "Цифровая экономика".
«
"Вводится запрет на использование мобильных устройств (Apple - ред.), соответственно смартфоны и планшеты, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке. Больше никаких ограничений не вводится. В личных целях айфоны можно использовать", - сказал Шадаев.
Министр объяснил, что если у сотрудника нет возможности использовать телефон на системе Android, то он должен будет использовать компьютерную технику для доступа к почте и документообороту.
"Мы не планируем финансировать закупку личных устройств для доступа к рабочим приложениям", - сказал Шадаев.
В ряде госорганизаций и ведомств РФ уже были введены или готовятся запреты на использование iPhone в рабочих целях. Так, например, стало известно о соответствующем запрете в Минпромторге РФ. О том, что Минтранс ввел запрет на использование техники Apple, в том числе iPhone, для служебных нужд, РИА Новости в июле сообщали три источника в министерстве.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Российский суд впервые оштрафовал Apple за неудаление информации
3 августа, 12:55
 
AppleМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут ШадаевТехнологииМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала