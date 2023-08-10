https://ria.ru/20230810/zaes-1889249963.html

Балицкий заверил, что ядерной катастрофы на Запорожской АЭС быть не может

Балицкий заверил, что ядерной катастрофы на Запорожской АЭС быть не может - РИА Новости, 10.08.2023

Балицкий заверил, что ядерной катастрофы на Запорожской АЭС быть не может

Ядерной катастрофы, подобной чернобыльской, на Запорожской АЭС быть не может - все меры приняты, станция работает в безопасном режиме, любые угрозы будут... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T12:33

2023-08-10T12:33

2023-08-10T12:33

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская аэс

россия

запорожская область

евгений балицкий

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ядерной катастрофы, подобной чернобыльской, на Запорожской АЭС быть не может - все меры приняты, станция работает в безопасном режиме, любые угрозы будут нейтрализованы, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Когда Советский Союз ее (ЗАЭС – ред.) строил, были созданы специальные условия безопасности, меры безопасности были предприняты, по которым этот проект реализовывался. Одно из самых важных: под каждым реактором существует саркофаг. В случае непредвиденного развития событий, как оно было на Чернобыльской атомной станции, реактор срывается со стапелей и уходит на достаточно большую глубину под землю, и там, естественно, будет похоронен. Поэтому ядерной угрозы, которой больше всего боятся люди - ядерного взрыва - такой прямой угрозы, можно считать, или нет, или она сведена к тысячным (долям – ред.) процента… Поэтому мы этого не опасаемся", - сказал Балицкий в интервью РИА Новости. При этом, отметил он, риск заражения территорий остается, но все необходимые меры безопасности предприняты. "Это возможно было в случае подтопления, если бы Каховское водохранилище разлилось вследствии прорыва мостов, Днепропетровской, Запорожской плотин - там большой достаточно объем воды накоплен. Соответственно, если заливает водой объект, то да, теоретически возможно распространение радиоактивного заражения посредством воды. Потому что обесточиваются блоки, если все залито, электричество не работает. Такой апокалиптический сценарий мы тоже рассматривали, меры предприняты. Могу всех заверить, что вероятности каких-либо последствий, даже близких, не говоря уже о таких, как было в Чернобыле, сводятся к минимуму. Меры приняты, атомная станция сегодня работает в абсолютно безопасном режиме, и в случае любых реальных угроз выброса, эта угроза будет нейтрализована", - заверил Балицкий. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230809/zaes-1889116986.html

https://ria.ru/20230720/zaes-1885351538.html

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Кирилл Волков

безопасность, запорожская аэс, россия, запорожская область, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр