https://ria.ru/20230810/zaes-1889231496.html
Балицкий рассказал, когда Запорожская АЭС возобновит полноценную работу
Балицкий рассказал, когда Запорожская АЭС возобновит полноценную работу - РИА Новости, 10.08.2023
Балицкий рассказал, когда Запорожская АЭС возобновит полноценную работу
Восстановить "перебитые" ЛЭП и перезапустить энергоблоки Запорожской АЭС, чтобы начать полноценную работу станции, можно будет быстро, но только после того,... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T11:10
2023-08-10T11:10
2023-08-10T11:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
евгений балицкий
запорожская аэс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Восстановить "перебитые" ЛЭП и перезапустить энергоблоки Запорожской АЭС, чтобы начать полноценную работу станции, можно будет быстро, но только после того, когда линия фронта сдвинется на безопасное расстояние, рассказал в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Обстреливают они в основном по периферии, в основном бьют не по самой станции, поэтому трансформаторы и линии электропередачи в большей степени выбиты. Мы их не восстанавливаем сейчас, ну, восстанавливаем только для обеспечения станции. Потому что сейчас это никакого значения не имеет в силу того, что они будут снова выбиты, еще будут и жертвы… Саму станцию они не выбивают в надежде когда-нибудь сюда вернуться. Но в ближайшие пару тысячелетий мы этого не видим", - сказал Балицкий. По его словам, на сегодняшний момент запустить Запорожскую АЭС на полную мощность не представляется возможным ввиду непосредственной близости противника — на расстоянии 7-8 километров. "Запустить и дать ход работе станции мы можем в любое время, но, соответственно, мы этого не делаем. Тем, кто сегодня с нами воюет - англичане, американцы - им ничего не жалко, и мы понимаем, что они готовы на все, они могут пойти на все ради своих денег, ради своих имперских устремлений колониальных, потому что им не жалко этой территории, людей… И они поведут обманутого украинца на "мясные" штурмы, провокации, диверсии, в том числе с ядерным исходом. Поэтому, если мы захотим вывести станцию на рабочий режим, мы сможем это сделать, но для этого надо отодвинуть линию фронта на безопасное расстояние", - заключил Балицкий. Сейчас для поддержания работы самой АЭС в состоянии горячего останова находятся реакторы двух энергоблоков - пятого и шестого. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230809/zaes-1889103315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
Балицкий рассказал, когда Запорожская АЭС возобновит полноценную работу
Балицкий: ЗАЭС не запустят в полную мощность, пока линию фронта достаточно не отодвинут
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Восстановить "перебитые" ЛЭП и перезапустить энергоблоки Запорожской АЭС, чтобы начать полноценную работу станции, можно будет быстро, но только после того, когда линия фронта сдвинется на безопасное расстояние, рассказал в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Обстреливают они в основном по периферии, в основном бьют не по самой станции, поэтому трансформаторы и линии электропередачи в большей степени выбиты. Мы их не восстанавливаем сейчас, ну, восстанавливаем только для обеспечения станции. Потому что сейчас это никакого значения не имеет в силу того, что они будут снова выбиты, еще будут и жертвы… Саму станцию они не выбивают в надежде когда-нибудь сюда вернуться. Но в ближайшие пару тысячелетий мы этого не видим", - сказал Балицкий.
Недалеко от Запорожской АЭС перехватили украинский ударный беспилотник
По его словам, на сегодняшний момент запустить Запорожскую АЭС на полную мощность не представляется возможным ввиду непосредственной близости противника — на расстоянии 7-8 километров. "Запустить и дать ход работе станции мы можем в любое время, но, соответственно, мы этого не делаем. Тем, кто сегодня с нами воюет - англичане, американцы - им ничего не жалко, и мы понимаем, что они готовы на все, они могут пойти на все ради своих денег, ради своих имперских устремлений колониальных, потому что им не жалко этой территории, людей… И они поведут обманутого украинца на "мясные" штурмы, провокации, диверсии, в том числе с ядерным исходом. Поэтому, если мы захотим вывести станцию на рабочий режим, мы сможем это сделать, но для этого надо отодвинуть линию фронта на безопасное расстояние", - заключил Балицкий.
Сейчас для поддержания работы самой АЭС в состоянии горячего останова находятся реакторы двух энергоблоков - пятого и шестого.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
– на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу
говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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