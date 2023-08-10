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Эксперты МАГАТЭ могут посещать любые участки на ЗАЭС, заявил Балицкий - РИА Новости, 10.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:43 10.08.2023 (обновлено: 11:05 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/zaes-1889223553.html
Эксперты МАГАТЭ могут посещать любые участки на ЗАЭС, заявил Балицкий
Эксперты МАГАТЭ могут посещать любые участки на ЗАЭС, заявил Балицкий - РИА Новости, 10.08.2023
Эксперты МАГАТЭ могут посещать любые участки на ЗАЭС, заявил Балицкий
Эксперты МАГАТЭ могут посещать любые участки на Запорожской АЭС, они участвуют во всех процессах, для работы миссии ограничений нет, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T10:43
2023-08-10T11:05
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
евгений балицкий
запорожская аэс
магатэ
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ могут посещать любые участки на Запорожской АЭС, они участвуют во всех процессах, для работы миссии ограничений нет, рассказал в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Я бываю на станции как минимум раз в неделю. Встречался и с (гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем) Гросси, мы разговаривали, общались. И с миссией (агентства - ред.) встречались, которая сейчас там постоянно находится. У них нет никаких ограничений, они могут перемещаться по станции совершенно свободно, посещать любые участки станции. Они спокойно общаются по мобильной связи с тем берегом, общаются с народом, который работает на станции, присутствуют на всех процессах загрузки-выгрузки ядерного топлива, хранения ядерного топлива", - сказал он. Балицкий отметил, что лично общался с Гросси, когда тот в последний раз приезжал на станцию. В начале августа на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. В составе миссии четыре инспектора, в задачу которых входит наблюдение и оценка состояния безопасности станции. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС . Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889187713.html
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безопасность, россия, запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс, магатэ, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Эксперты МАГАТЭ могут посещать любые участки на ЗАЭС, заявил Балицкий

Балицкий заявил, что у экспертов МАГАТЭ нет ограничений по работе на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий во время интервью агентству РИА Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий во время интервью агентству РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ могут посещать любые участки на Запорожской АЭС, они участвуют во всех процессах, для работы миссии ограничений нет, рассказал в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Я бываю на станции как минимум раз в неделю. Встречался и с (гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем) Гросси, мы разговаривали, общались. И с миссией (агентства - ред.) встречались, которая сейчас там постоянно находится. У них нет никаких ограничений, они могут перемещаться по станции совершенно свободно, посещать любые участки станции. Они спокойно общаются по мобильной связи с тем берегом, общаются с народом, который работает на станции, присутствуют на всех процессах загрузки-выгрузки ядерного топлива, хранения ядерного топлива", - сказал он. Балицкий отметил, что лично общался с Гросси, когда тот в последний раз приезжал на станцию.
В начале августа на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. В составе миссии четыре инспектора, в задачу которых входит наблюдение и оценка состояния безопасности станции.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС . Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Балицкий рассказал об обороне Запорожской АЭС
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийЗапорожская АЭСМАГАТЭСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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