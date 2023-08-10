https://ria.ru/20230810/zaes-1889223553.html

Эксперты МАГАТЭ могут посещать любые участки на ЗАЭС, заявил Балицкий

Эксперты МАГАТЭ могут посещать любые участки на ЗАЭС, заявил Балицкий - РИА Новости, 10.08.2023

Эксперты МАГАТЭ могут посещать любые участки на ЗАЭС, заявил Балицкий

Эксперты МАГАТЭ могут посещать любые участки на Запорожской АЭС, они участвуют во всех процессах, для работы миссии ограничений нет, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T10:43

2023-08-10T10:43

2023-08-10T11:05

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

евгений балицкий

запорожская аэс

магатэ

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ могут посещать любые участки на Запорожской АЭС, они участвуют во всех процессах, для работы миссии ограничений нет, рассказал в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Я бываю на станции как минимум раз в неделю. Встречался и с (гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем) Гросси, мы разговаривали, общались. И с миссией (агентства - ред.) встречались, которая сейчас там постоянно находится. У них нет никаких ограничений, они могут перемещаться по станции совершенно свободно, посещать любые участки станции. Они спокойно общаются по мобильной связи с тем берегом, общаются с народом, который работает на станции, присутствуют на всех процессах загрузки-выгрузки ядерного топлива, хранения ядерного топлива", - сказал он. Балицкий отметил, что лично общался с Гросси, когда тот в последний раз приезжал на станцию. В начале августа на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. В составе миссии четыре инспектора, в задачу которых входит наблюдение и оценка состояния безопасности станции. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС . Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889187713.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс, магатэ, ситуация в днр и лнр