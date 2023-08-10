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Кадыров рассказал о больших потерях ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 10.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:22 10.08.2023 (обновлено: 16:46 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/orekhov-1889266721.html
Кадыров рассказал о больших потерях ВСУ на Ореховском направлении
Кадыров рассказал о больших потерях ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 10.08.2023
Кадыров рассказал о больших потерях ВСУ на Ореховском направлении
Вооруженные силы Украины потеряли на Ореховском направлении больше тысячи военнослужащих, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:22
2023-08-10T16:46
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 10 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли на Ореховском направлении больше тысячи военнослужащих, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.&quot;Ореховское направление — один из самых сложных участков на обширной линии фронта. &lt;...&gt; Практически каждый день противник пытается продвинуться, но из раза в раз отбрасывается назад со значительными потерями. &lt;...&gt; Недалеко от первой линии обороны расположен населенный пункт Работино. &lt;...&gt; Для достижения этой цели противник не жалеет ни живой силы, ни техники&quot;, — говорится в публикации.Кадыров подчеркнул, что потери ВСУ продолжают стремительно расти.Глава Чечни напомнил, что на Ореховском направлении оборону держит батальон "Восток-Ахмат", который не собирается уступать врагу "даже метр ответственного участка".Украинские войска обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино в Запорожской области уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Но российские подразделения успешно противостоят этим планам.Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что только за два дня — 26 и 27 июля — в районе Работино были уничтожены более 400 украинских военных, 31 танк, из них три Leopard, а также 32 боевые бронированные машины.
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безопасность, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кадыров рассказал о больших потерях ВСУ на Ореховском направлении

Кадыров: ВСУ потеряли тысячу солдат на Ореховском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 10 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли на Ореховском направлении больше тысячи военнослужащих, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«

"Ореховское направление — один из самых сложных участков на обширной линии фронта. <...> Практически каждый день противник пытается продвинуться, но из раза в раз отбрасывается назад со значительными потерями. <...> Недалеко от первой линии обороны расположен населенный пункт Работино. <...> Для достижения этой цели противник не жалеет ни живой силы, ни техники", — говорится в публикации.

Кадыров подчеркнул, что потери ВСУ продолжают стремительно расти.
Глава Чечни напомнил, что на Ореховском направлении оборону держит батальон "Восток-Ахмат", который не собирается уступать врагу "даже метр ответственного участка".
Украинские войска обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино в Запорожской области уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Но российские подразделения успешно противостоят этим планам.
Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что только за два дня — 26 и 27 июля — в районе Работино были уничтожены более 400 украинских военных, 31 танк, из них три Leopard, а также 32 боевые бронированные машины.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Вооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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