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Бойцы "Османа" рассказали об ожесточенных боях в Запорожье - РИА Новости, 10.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:33 10.08.2023 (обновлено: 08:56 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889191918.html
Бойцы "Османа" рассказали об ожесточенных боях в Запорожье
Бойцы "Османа" рассказали об ожесточенных боях в Запорожье - РИА Новости, 10.08.2023
Бойцы "Османа" рассказали об ожесточенных боях в Запорожье
Бойцы армейского спецназа "Осман" рассказали РИА Новости об ожесточенных боях в Запорожской области и о том, как им удается сдерживать противника больше двух... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T04:33
2023-08-10T08:56
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 10 авг - РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" рассказали РИА Новости об ожесточенных боях в Запорожской области и о том, как им удается сдерживать противника больше двух месяцев возле населенного пункта Работино. "Работино – это, во-первых, дорога на Токмак. А украинской армии нужно выйти на Токмак любой ценой. Девятый (украинский – ред.) армейский корпус полностью разнесли, а сейчас они перебросили десятый армейский корпус. Ну осталось от них где-то процентов тридцать", - описал важность Работино и интенсивность боев в этом районе боец спецназа с позывным "Горец".Бойцы армейского спецназа "Осман" с самого начала украинского контрнаступления на запорожском направлении выявляли и наносили огневое поражение украинским войскам. "Сейчас главная задача всех подразделений - удержать населенный пункт (Работино – ред.) и не допустить противника до нашего переднего края. То есть главное - не допустить стрелкового боя, что мы успешно делаем на протяжении уже двух месяцев", - сообщил боец спецназа с позывным "Ворон". Военнослужащие подразделения спецназа занимаются выявлением скопления противника с помощью наземных средств наблюдения и БПЛА. По их словам, они могут просматривать линию фронта на несколько километров вглубь территории противника и от них просто невозможно скрыться. После обнаружения противника его уничтожают с помощью артиллерии, станковых гранатометов, дронов-камикадзе либо переносных противотанковых комплексов. По словам собеседников РИА Новости, самый результативный расчет с начала контрнаступления украинских войск уничтожил уже семь бронированных машин противника. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230807/kupyansk-1888586428.html
https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889190892.html
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Бойцы спецназа "Осман" о попытках контрнаступления ВСУ в Запорожской области
Бойцы спецназа "Осман" о попытках контрнаступления ВСУ в Запорожской области
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киев, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Бойцы "Османа" рассказали об ожесточенных боях в Запорожье

Бойцы армейского спецназа "Осман" рассказали об ожесточенных боях в Запорожье

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 10 авг - РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" рассказали РИА Новости об ожесточенных боях в Запорожской области и о том, как им удается сдерживать противника больше двух месяцев возле населенного пункта Работино.
"Работино – это, во-первых, дорога на Токмак. А украинской армии нужно выйти на Токмак любой ценой. Девятый (украинский – ред.) армейский корпус полностью разнесли, а сейчас они перебросили десятый армейский корпус. Ну осталось от них где-то процентов тридцать", - описал важность Работино и интенсивность боев в этом районе боец спецназа с позывным "Горец".
Военнослужащий ВС РФ ведет стрельбу из 82мм миномета - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Минобороны Украины сообщило о тяжелых боях на Купянском направлении
7 августа, 11:52
Бойцы армейского спецназа "Осман" с самого начала украинского контрнаступления на запорожском направлении выявляли и наносили огневое поражение украинским войскам.
"Сейчас главная задача всех подразделений - удержать населенный пункт (Работино – ред.) и не допустить противника до нашего переднего края. То есть главное - не допустить стрелкового боя, что мы успешно делаем на протяжении уже двух месяцев", - сообщил боец спецназа с позывным "Ворон".
Военнослужащие подразделения спецназа занимаются выявлением скопления противника с помощью наземных средств наблюдения и БПЛА. По их словам, они могут просматривать линию фронта на несколько километров вглубь территории противника и от них просто невозможно скрыться. После обнаружения противника его уничтожают с помощью артиллерии, станковых гранатометов, дронов-камикадзе либо переносных противотанковых комплексов. По словам собеседников РИА Новости, самый результативный расчет с начала контрнаступления украинских войск уничтожил уже семь бронированных машин противника.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Балицкий заявил, что ВСУ не дошли даже до первой линии обороны
04:12
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
В "Ахмате" рассказали, сколько ВСУ потеряли техники с Запада
01:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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