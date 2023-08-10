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Суд удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 10.08.2023
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Религия
 
19:23 10.08.2023 (обновлено: 23:46 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/lavra-1889366070.html
Суд удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре
Суд удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 10.08.2023
Суд удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре
Суд в Киеве удовлетворил иск государственного заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий для пользования имуществом, монахов УПЦ после этого... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T19:23
2023-08-10T23:46
религия
ситуация вокруг упц
киев
украина
киево-печерская лавра
в мире
александр ткаченко (протоиерей)
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Суд в Киеве удовлетворил иск государственного заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий для пользования имуществом, монахов УПЦ после этого могут выселить, сообщили РИА Новости знакомые с ситуацией источники.Накануне представители заповедника заявили в суде, что у монахов "нет оснований пребывать и проживать в помещениях" обители. При этом, как отмечал адвокат от канонической Украинской православной церкви протоиерей Никита Чекман, для многих насельников она является единственным и постоянным местом жительства.Правозащитник назвал сегодняшнее решение суда одним из позорнейших в истории Украины.В свою очередь, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что такой шаг направлен не только на изгнание монахов Киево-Печерской лавры из родных для них стен, но и преследует цель уничтожения канонической Украинской православной церкви.В среду хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря УПЦ о признании недействительным разрыв договора аренды помещений. Уточняется, что полный текст решения суда будет доступен обеим сторонам 17-18 августа.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался в марте, когда Министерство культуры Украины разорвало договор аренды и потребовало от монахов УПЦ покинуть монастырь к концу месяца. Впрочем, как заявлял глава ведомства Александр Ткаченко, они могли бы остаться, если бы согласились перейти в раскольническую ПЦУ.В Украинской православной церкви заявили, что расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет.Верующие по мере сил препятствовали работе комиссии, которая пыталась опечатывать монастырские корпуса. В результате задержали не менее четырех прихожан и правозащитницу Викторию Кохановскую. Всех их отправили под домашний арест.Наместник монастыря митрополит Павел заверил, что братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. По его словам, ему предлагали снятие всех обвинений в обмен на переход монахов в ПЦУ.
https://ria.ru/20230810/lavra-1889306563.html
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ситуация вокруг упц, киев, украина, киево-печерская лавра, в мире, александр ткаченко (протоиерей)
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Киев, Украина, Киево-Печерская Лавра, В мире, Александр Ткаченко (протоиерей)
Суд удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре

Суд удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об имуществе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Суд в Киеве удовлетворил иск государственного заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий для пользования имуществом, монахов УПЦ после этого могут выселить, сообщили РИА Новости знакомые с ситуацией источники.
Накануне представители заповедника заявили в суде, что у монахов "нет оснований пребывать и проживать в помещениях" обители. При этом, как отмечал адвокат от канонической Украинской православной церкви протоиерей Никита Чекман, для многих насельников она является единственным и постоянным местом жительства.
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Комиссия Минкультуры Украины опечатала четыре корпуса лавры в Киеве
Вчера, 15:34
Правозащитник назвал сегодняшнее решение суда одним из позорнейших в истории Украины.
В свою очередь, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что такой шаг направлен не только на изгнание монахов Киево-Печерской лавры из родных для них стен, но и преследует цель уничтожения канонической Украинской православной церкви.
В среду хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря УПЦ о признании недействительным разрыв договора аренды помещений. Уточняется, что полный текст решения суда будет доступен обеим сторонам 17-18 августа.
Свято-Сретенский храм в городе Черкассы на Украине - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В Черкассах раскольники из ПЦУ захватили Сретенский храм УПЦ
4 августа, 16:14
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался в марте, когда Министерство культуры Украины разорвало договор аренды и потребовало от монахов УПЦ покинуть монастырь к концу месяца. Впрочем, как заявлял глава ведомства Александр Ткаченко, они могли бы остаться, если бы согласились перейти в раскольническую ПЦУ.
В Украинской православной церкви заявили, что расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет.
Верующие по мере сил препятствовали работе комиссии, которая пыталась опечатывать монастырские корпуса. В результате задержали не менее четырех прихожан и правозащитницу Викторию Кохановскую. Всех их отправили под домашний арест.
Наместник монастыря митрополит Павел заверил, что братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. По его словам, ему предлагали снятие всех обвинений в обмен на переход монахов в ПЦУ.
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На Украине завели 65 уголовных дел против священнослужителей УПЦ
9 августа, 11:16
 
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