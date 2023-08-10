https://ria.ru/20230810/lavra-1889366070.html

Суд удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре

Суд удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 10.08.2023

Суд удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре

Суд в Киеве удовлетворил иск государственного заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий для пользования имуществом, монахов УПЦ после этого... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T19:23

2023-08-10T19:23

2023-08-10T23:46

религия

ситуация вокруг упц

киев

украина

киево-печерская лавра

в мире

александр ткаченко (протоиерей)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859272527_0:81:3072:1809_1920x0_80_0_0_4005e00fc22b14516c05a459ba7d8165.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Суд в Киеве удовлетворил иск государственного заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий для пользования имуществом, монахов УПЦ после этого могут выселить, сообщили РИА Новости знакомые с ситуацией источники.Накануне представители заповедника заявили в суде, что у монахов "нет оснований пребывать и проживать в помещениях" обители. При этом, как отмечал адвокат от канонической Украинской православной церкви протоиерей Никита Чекман, для многих насельников она является единственным и постоянным местом жительства.Правозащитник назвал сегодняшнее решение суда одним из позорнейших в истории Украины.В свою очередь, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что такой шаг направлен не только на изгнание монахов Киево-Печерской лавры из родных для них стен, но и преследует цель уничтожения канонической Украинской православной церкви.В среду хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря УПЦ о признании недействительным разрыв договора аренды помещений. Уточняется, что полный текст решения суда будет доступен обеим сторонам 17-18 августа.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался в марте, когда Министерство культуры Украины разорвало договор аренды и потребовало от монахов УПЦ покинуть монастырь к концу месяца. Впрочем, как заявлял глава ведомства Александр Ткаченко, они могли бы остаться, если бы согласились перейти в раскольническую ПЦУ.В Украинской православной церкви заявили, что расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет.Верующие по мере сил препятствовали работе комиссии, которая пыталась опечатывать монастырские корпуса. В результате задержали не менее четырех прихожан и правозащитницу Викторию Кохановскую. Всех их отправили под домашний арест.Наместник монастыря митрополит Павел заверил, что братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. По его словам, ему предлагали снятие всех обвинений в обмен на переход монахов в ПЦУ.

https://ria.ru/20230810/lavra-1889306563.html

https://ria.ru/20230804/khram-1888227810.html

https://ria.ru/20230809/ukraina-1889009980.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ситуация вокруг упц, киев, украина, киево-печерская лавра, в мире, александр ткаченко (протоиерей)