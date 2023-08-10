Рейтинг@Mail.ru
Верующие не дали комиссии Минкульта опечатать корпуса лавры в Киеве - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:34 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/lavra-1889270850.html
Верующие не дали комиссии Минкульта опечатать корпуса лавры в Киеве
Верующие не дали комиссии Минкульта опечатать корпуса лавры в Киеве - РИА Новости, 10.08.2023
Верующие не дали комиссии Минкульта опечатать корпуса лавры в Киеве
Комиссия министерства культуры Украины покинула Киево-Печерскую лавру, где планировала опечатать корпуса монастыря, однако это не позволили сделать верующие,... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:34
2023-08-10T13:34
религия
киев
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154350/41/1543504131_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_04093a88235fd5c163df7c0875aeeaae.jpg
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Комиссия министерства культуры Украины покинула Киево-Печерскую лавру, где планировала опечатать корпуса монастыря, однако это не позволили сделать верующие, следует из видео, предоставленного РИА Новости очевидцами. "Мы давно предупредили (верующих), что дома и гостиничные объекты должны быть возвращены заповеднику. Сегодня этого не произошло. Мы видим людей, которые не представляются и препятствуют работе заповедника", – сообщил на видеозаписи представитель министерства, покидая лавру. Очевидцы рассказали РИА Новости, что комиссия не смогла опечатать ни одного корпуса монастыря. Хозяйственный суд Киева рассматривал иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным. 9 августа иск монастыря к заповеднику был отклонен. Несмотря на то, что решений еще не было принято, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря, а 10 августа провели попытку продолжить опечатывание корпусов, против которой выступили прихожане.
https://ria.ru/20230731/kiev-1886963321.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154350/41/1543504131_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_4c724f63f4297755809309db951dcac4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, украина
Религия, Киев, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Украина
Верующие не дали комиссии Минкульта опечатать корпуса лавры в Киеве

Верующие не дали комиссии Минкульта опечатать корпуса монастыря Киевской лавры

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская Лавра в Киеве
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Киево-Печерская Лавра в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Комиссия министерства культуры Украины покинула Киево-Печерскую лавру, где планировала опечатать корпуса монастыря, однако это не позволили сделать верующие, следует из видео, предоставленного РИА Новости очевидцами.
"Мы давно предупредили (верующих), что дома и гостиничные объекты должны быть возвращены заповеднику. Сегодня этого не произошло. Мы видим людей, которые не представляются и препятствуют работе заповедника", – сообщил на видеозаписи представитель министерства, покидая лавру.
Очевидцы рассказали РИА Новости, что комиссия не смогла опечатать ни одного корпуса монастыря.
Хозяйственный суд Киева рассматривал иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным. 9 августа иск монастыря к заповеднику был отклонен. Несмотря на то, что решений еще не было принято, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря, а 10 августа провели попытку продолжить опечатывание корпусов, против которой выступили прихожане.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
"От этого отказались". Киев сделал неожиданный шаг
31 июля, 08:00
 
РелигияКиевСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала