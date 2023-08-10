https://ria.ru/20230810/lavra-1889270850.html

Верующие не дали комиссии Минкульта опечатать корпуса лавры в Киеве

Верующие не дали комиссии Минкульта опечатать корпуса лавры в Киеве - РИА Новости, 10.08.2023

Верующие не дали комиссии Минкульта опечатать корпуса лавры в Киеве

Комиссия министерства культуры Украины покинула Киево-Печерскую лавру, где планировала опечатать корпуса монастыря, однако это не позволили сделать верующие,... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T13:34

2023-08-10T13:34

2023-08-10T13:34

религия

киев

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154350/41/1543504131_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_04093a88235fd5c163df7c0875aeeaae.jpg

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Комиссия министерства культуры Украины покинула Киево-Печерскую лавру, где планировала опечатать корпуса монастыря, однако это не позволили сделать верующие, следует из видео, предоставленного РИА Новости очевидцами. "Мы давно предупредили (верующих), что дома и гостиничные объекты должны быть возвращены заповеднику. Сегодня этого не произошло. Мы видим людей, которые не представляются и препятствуют работе заповедника", – сообщил на видеозаписи представитель министерства, покидая лавру. Очевидцы рассказали РИА Новости, что комиссия не смогла опечатать ни одного корпуса монастыря. Хозяйственный суд Киева рассматривал иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным. 9 августа иск монастыря к заповеднику был отклонен. Несмотря на то, что решений еще не было принято, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря, а 10 августа провели попытку продолжить опечатывание корпусов, против которой выступили прихожане.

https://ria.ru/20230731/kiev-1886963321.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, украина