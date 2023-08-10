https://ria.ru/20230810/lavra-1889270850.html
Верующие не дали комиссии Минкульта опечатать корпуса лавры в Киеве
Верующие не дали комиссии Минкульта опечатать корпуса лавры в Киеве - РИА Новости, 10.08.2023
Верующие не дали комиссии Минкульта опечатать корпуса лавры в Киеве
Комиссия министерства культуры Украины покинула Киево-Печерскую лавру, где планировала опечатать корпуса монастыря, однако это не позволили сделать верующие,... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:34
2023-08-10T13:34
2023-08-10T13:34
религия
киев
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Комиссия министерства культуры Украины покинула Киево-Печерскую лавру, где планировала опечатать корпуса монастыря, однако это не позволили сделать верующие, следует из видео, предоставленного РИА Новости очевидцами. "Мы давно предупредили (верующих), что дома и гостиничные объекты должны быть возвращены заповеднику. Сегодня этого не произошло. Мы видим людей, которые не представляются и препятствуют работе заповедника", – сообщил на видеозаписи представитель министерства, покидая лавру. Очевидцы рассказали РИА Новости, что комиссия не смогла опечатать ни одного корпуса монастыря. Хозяйственный суд Киева рассматривал иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным. 9 августа иск монастыря к заповеднику был отклонен. Несмотря на то, что решений еще не было принято, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря, а 10 августа провели попытку продолжить опечатывание корпусов, против которой выступили прихожане.
https://ria.ru/20230731/kiev-1886963321.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, украина
Религия, Киев, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Украина
Верующие не дали комиссии Минкульта опечатать корпуса лавры в Киеве
Верующие не дали комиссии Минкульта опечатать корпуса монастыря Киевской лавры
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Комиссия министерства культуры Украины покинула Киево-Печерскую лавру, где планировала опечатать корпуса монастыря, однако это не позволили сделать верующие, следует из видео, предоставленного РИА Новости очевидцами.
"Мы давно предупредили (верующих), что дома и гостиничные объекты должны быть возвращены заповеднику. Сегодня этого не произошло. Мы видим людей, которые не представляются и препятствуют работе заповедника", – сообщил на видеозаписи представитель министерства, покидая лавру.
Очевидцы рассказали РИА Новости, что комиссия не смогла опечатать ни одного корпуса монастыря.
Хозяйственный суд Киева рассматривал иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным. 9 августа иск монастыря к заповеднику был отклонен. Несмотря на то, что решений еще не было принято, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря, а 10 августа провели попытку продолжить опечатывание корпусов, против которой выступили прихожане.
"От этого отказались". Киев сделал неожиданный шаг