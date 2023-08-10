https://ria.ru/20230810/koronavirus-1889278447.html
ВОЗ заявила об активном распространении нового варианта COVID-19
ВОЗ заявила об активном распространении нового варианта COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2023
ВОЗ заявила об активном распространении нового варианта COVID-19
Новый вариант COVID-19 EG.5 ("Эрис") активно распространяется по всему миру, сообщается в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:08
2023-08-10T14:08
2023-08-10T16:56
воз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767113363_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_6fef5763a9980273f1e8e17f35b0aaa7.jpg
ЖЕНЕВА, 10 авг — РИА Новости. Новый вариант COVID-19 EG.5 ("Эрис") активно распространяется по всему миру, сообщается в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения. "В течение 29-й эпидемиологической недели (с 17 по 23 июля) глобальная распространенность EG.5 составила 17,4 процента. Это заметный рост по сравнению с данными, представленными четырьмя неделями ранее (с 19 по 25 июня), когда глобальная распространенность EG.5 составляла 7,6 процента", — говорится в документе.Таким образом, благодаря преимуществу в росте и способности к преодолению защиты иммунитета, "Эрис" может стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире, отметили в организации."Риск для общественного здравоохранения, создаваемый EG.5, оценивается как низкий на глобальном уровне, что соответствует риску, связанному с XBB.1.16 (подвариант омикрона. — Прим. ред.) и другими циркулирующими VOIS (варианты COVID-19. — Прим. ред.) <...> На сегодняшний день сообщений об изменениях тяжести заболевания не поступало", — уточняется в пресс-релизе.Как сообщили в Роспотребнадзоре, новый вариант COVID-19 пока не получил широкого распространения в России, но есть риск осложнения эпидемиологический ситуации в стране из-за его активного циркулирования. Кроме того, ведомство обратило внимание, что симптомы заражения "Эрисом" такие же, как у предыдущих вариантов, а именно: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди.
https://ria.ru/20230721/vaktsinatsiya-1885606031.html
https://ria.ru/20230708/patologiya-1882926169.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767113363_8:0:2737:2047_1920x0_80_0_0_d98d17e526c6a143b48937dd4696edfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
ВОЗ, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
ВОЗ заявила об активном распространении нового варианта COVID-19
ВОЗ зафиксировала быстрое распространение нового штамма коронавируса
ЖЕНЕВА, 10 авг — РИА Новости.
Новый вариант COVID-19 EG.5 ("Эрис") активно распространяется по всему миру, сообщается в пресс-релизе
Всемирной организации здравоохранения.
"В течение 29-й эпидемиологической недели (с 17 по 23 июля) глобальная распространенность EG.5 составила 17,4 процента. Это заметный рост по сравнению с данными, представленными четырьмя неделями ранее (с 19 по 25 июня), когда глобальная распространенность EG.5 составляла 7,6 процента", — говорится в документе.
Минздрав предложил отойти от массовой вакцинации от коронавируса
Таким образом, благодаря преимуществу в росте и способности к преодолению защиты иммунитета, "Эрис" может стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире, отметили в организации.
"Риск для общественного здравоохранения, создаваемый EG.5, оценивается как низкий на глобальном уровне, что соответствует риску, связанному с XBB.1.16 (подвариант омикрона. — Прим. ред.) и другими циркулирующими VOIS (варианты COVID-19. — Прим. ред.) <...> На сегодняшний день сообщений об изменениях тяжести заболевания не поступало", — уточняется в пресс-релизе.
Как сообщили в Роспотребнадзоре
, новый вариант COVID-19 пока не получил широкого распространения в России
, но есть риск осложнения эпидемиологический ситуации в стране из-за его активного циркулирования. Кроме того, ведомство обратило внимание, что симптомы заражения "Эрисом" такие же, как у предыдущих вариантов, а именно: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди.
COVID-19 может спровоцировать аутоиммунную патологию, предупредила эксперт