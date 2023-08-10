https://ria.ru/20230810/koronavirus-1889278447.html

ВОЗ заявила об активном распространении нового варианта COVID-19

ВОЗ заявила об активном распространении нового варианта COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2023

ВОЗ заявила об активном распространении нового варианта COVID-19

Новый вариант COVID-19 EG.5 ("Эрис") активно распространяется по всему миру, сообщается в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T14:08

2023-08-10T14:08

2023-08-10T16:56

воз

здоровье - общество

коронавирус covid-19

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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ЖЕНЕВА, 10 авг — РИА Новости. Новый вариант COVID-19 EG.5 ("Эрис") активно распространяется по всему миру, сообщается в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения. "В течение 29-й эпидемиологической недели (с 17 по 23 июля) глобальная распространенность EG.5 составила 17,4 процента. Это заметный рост по сравнению с данными, представленными четырьмя неделями ранее (с 19 по 25 июня), когда глобальная распространенность EG.5 составляла 7,6 процента", — говорится в документе.Таким образом, благодаря преимуществу в росте и способности к преодолению защиты иммунитета, "Эрис" может стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире, отметили в организации."Риск для общественного здравоохранения, создаваемый EG.5, оценивается как низкий на глобальном уровне, что соответствует риску, связанному с XBB.1.16 (подвариант омикрона. — Прим. ред.) и другими циркулирующими VOIS (варианты COVID-19. — Прим. ред.) <...> На сегодняшний день сообщений об изменениях тяжести заболевания не поступало", — уточняется в пресс-релизе.Как сообщили в Роспотребнадзоре, новый вариант COVID-19 пока не получил широкого распространения в России, но есть риск осложнения эпидемиологический ситуации в стране из-за его активного циркулирования. Кроме того, ведомство обратило внимание, что симптомы заражения "Эрисом" такие же, как у предыдущих вариантов, а именно: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди.

https://ria.ru/20230721/vaktsinatsiya-1885606031.html

https://ria.ru/20230708/patologiya-1882926169.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия