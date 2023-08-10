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В Перми должник по алиментам прятался от приставов в пруду - РИА Новости, 10.08.2023
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09:06 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/dolzhnik-1889206634.html
В Перми должник по алиментам прятался от приставов в пруду
В Перми должник по алиментам прятался от приставов в пруду - РИА Новости, 10.08.2023
В Перми должник по алиментам прятался от приставов в пруду
Пермские судебные приставы нашли должника по алиментам, который прятался в пруду, выловили мужчину и привезли в суд, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T09:06
2023-08-10T09:06
россия
происшествия
пермский край
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
пермь
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ПЕРМЬ, 10 авг - РИА Новости. Пермские судебные приставы нашли должника по алиментам, который прятался в пруду, выловили мужчину и привезли в суд, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. По данным ведомства, житель Пермского края не выплатил своим троим дочерям порядка 200 тысяч рублей алиментов, помогать детям в принципе не стремился. За это суд назначил ему работы на благо общества общим сроком 120 часов. Однако мужчина их проигнорировал, поэтому позднее на него завели два протокола об уклонении и уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ за неуплату денег на воспитание несовершеннолетних. Приставы нашли должника на берегу Кочевского пруда. Больше часа они наблюдали за его купанием и попытками спрятаться в камышах. "За это время мужчина успел несколько раз пересечь пруд в селе Кочево. Олимпийские рекорды ставились не просто так, неплательщику грозил арест. Судебные приставы выловили должника по алиментам из пруда и доставили к мировому судье", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас нарушитель находится в изоляторе временного содержания, где отбывает наказания за игнорирование обязательных работ. Также он должен выплатить долг по алиментам, иначе его ждет уголовное преследование.
https://ria.ru/20230804/dolgi-1888267834.html
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россия, происшествия, пермский край, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), пермь
Россия, Происшествия, Пермский край, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Пермь
В Перми должник по алиментам прятался от приставов в пруду

Пермские приставы выловили прятавшегося в пруду должника по алиментам и доставили в суд

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 10 авг - РИА Новости. Пермские судебные приставы нашли должника по алиментам, который прятался в пруду, выловили мужчину и привезли в суд, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.
По данным ведомства, житель Пермского края не выплатил своим троим дочерям порядка 200 тысяч рублей алиментов, помогать детям в принципе не стремился. За это суд назначил ему работы на благо общества общим сроком 120 часов. Однако мужчина их проигнорировал, поэтому позднее на него завели два протокола об уклонении и уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ за неуплату денег на воспитание несовершеннолетних. Приставы нашли должника на берегу Кочевского пруда. Больше часа они наблюдали за его купанием и попытками спрятаться в камышах.
"За это время мужчина успел несколько раз пересечь пруд в селе Кочево. Олимпийские рекорды ставились не просто так, неплательщику грозил арест. Судебные приставы выловили должника по алиментам из пруда и доставили к мировому судье", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас нарушитель находится в изоляторе временного содержания, где отбывает наказания за игнорирование обязательных работ. Также он должен выплатить долг по алиментам, иначе его ждет уголовное преследование.
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РоссияПроисшествияПермский крайФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Пермь
 
 
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