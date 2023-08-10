https://ria.ru/20230810/dolzhnik-1889206634.html

В Перми должник по алиментам прятался от приставов в пруду

В Перми должник по алиментам прятался от приставов в пруду - РИА Новости, 10.08.2023

В Перми должник по алиментам прятался от приставов в пруду

Пермские судебные приставы нашли должника по алиментам, который прятался в пруду, выловили мужчину и привезли в суд, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T09:06

2023-08-10T09:06

2023-08-10T09:06

россия

происшествия

пермский край

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

пермь

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ПЕРМЬ, 10 авг - РИА Новости. Пермские судебные приставы нашли должника по алиментам, который прятался в пруду, выловили мужчину и привезли в суд, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. По данным ведомства, житель Пермского края не выплатил своим троим дочерям порядка 200 тысяч рублей алиментов, помогать детям в принципе не стремился. За это суд назначил ему работы на благо общества общим сроком 120 часов. Однако мужчина их проигнорировал, поэтому позднее на него завели два протокола об уклонении и уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ за неуплату денег на воспитание несовершеннолетних. Приставы нашли должника на берегу Кочевского пруда. Больше часа они наблюдали за его купанием и попытками спрятаться в камышах. "За это время мужчина успел несколько раз пересечь пруд в селе Кочево. Олимпийские рекорды ставились не просто так, неплательщику грозил арест. Судебные приставы выловили должника по алиментам из пруда и доставили к мировому судье", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас нарушитель находится в изоляторе временного содержания, где отбывает наказания за игнорирование обязательных работ. Также он должен выплатить долг по алиментам, иначе его ждет уголовное преследование.

https://ria.ru/20230804/dolgi-1888267834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, пермский край, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), пермь