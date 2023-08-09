https://ria.ru/20230809/yakutsk-1888972430.html
Якутск заволокло дымом
Якутск заволокло дымом - РИА Новости, 09.08.2023
Якутск заволокло дымом
Задымленность в Якутске от лесных пожаров Хабаровского края, Амурской области и Усть-Майского района продержится до конца недели, установлено превышение... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T05:24
2023-08-09T05:24
2023-08-09T05:43
происшествия
якутск
амурская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
хабаровский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745457887_0:129:2730:1666_1920x0_80_0_0_3c29178ae3ce17e6d9ec49bac2fde37c.jpg
ЯКУТСК, 9 авг - РИА Новости. Задымленность в Якутске от лесных пожаров Хабаровского края, Амурской области и Усть-Майского района продержится до конца недели, установлено превышение предельно допустимой концентрации химических веществ, сообщает заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев. Якутск в среду заволокло дымом от лесных пожаров. По результатам лабораторных исследований Якутского управления Роспотребнадзора, превышение ПДК химических веществ в атмосферном воздухе установлено по трем показателям. "Задымленность в городе связана с изменением направления ветра. В настоящее время воздушная масса собрала дым от Хабаровских, Амурских и Усть-Майских пожаров. Этот воздух идет по направлению ветра в Якутск и Ленск. Данное явление может продержаться до конца недели", - сказал Коноплев на брифинге оперативного штаба республики. По данным ежедневного мониторинга лесопожарной обстановки, за прошедшие сутки в Якутии ликвидировано пять лесных пожаров на общей площади 168,2 га. Обнаружен 21 новый лесной пожар на площади 1 163 га. Всего на начало суток действуют 114 лесных пожаров с общей площадью 182 597,7 га. "В работах по тушению задействовано 1 367 человек и 37 единиц лесопожарной техники. В частности, свыше 600 человек привлечены в рамках межрегионального маневрирования – это сотрудники ФБУ "Авиалесоохрана" и региональных авиабаз (Бурятия, Забайкальский край, Тыва и другие субъекты)", - рассказали в оперштабе.
https://ria.ru/20230731/yakutsk-1887302301.html
https://ria.ru/20230727/gazoprovod-1886604437.html
якутск
амурская область
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745457887_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b5f51f51065fe73de5b5fa42247a5d16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), хабаровский край
Происшествия, Якутск, Амурская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Хабаровский край