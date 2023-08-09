https://ria.ru/20230809/yakutsk-1888972430.html

Якутск заволокло дымом

Якутск заволокло дымом - РИА Новости, 09.08.2023

Якутск заволокло дымом

Задымленность в Якутске от лесных пожаров Хабаровского края, Амурской области и Усть-Майского района продержится до конца недели, установлено превышение... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T05:24

2023-08-09T05:24

2023-08-09T05:43

происшествия

якутск

амурская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

хабаровский край

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ЯКУТСК, 9 авг - РИА Новости. Задымленность в Якутске от лесных пожаров Хабаровского края, Амурской области и Усть-Майского района продержится до конца недели, установлено превышение предельно допустимой концентрации химических веществ, сообщает заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев. Якутск в среду заволокло дымом от лесных пожаров. По результатам лабораторных исследований Якутского управления Роспотребнадзора, превышение ПДК химических веществ в атмосферном воздухе установлено по трем показателям. "Задымленность в городе связана с изменением направления ветра. В настоящее время воздушная масса собрала дым от Хабаровских, Амурских и Усть-Майских пожаров. Этот воздух идет по направлению ветра в Якутск и Ленск. Данное явление может продержаться до конца недели", - сказал Коноплев на брифинге оперативного штаба республики. По данным ежедневного мониторинга лесопожарной обстановки, за прошедшие сутки в Якутии ликвидировано пять лесных пожаров на общей площади 168,2 га. Обнаружен 21 новый лесной пожар на площади 1 163 га. Всего на начало суток действуют 114 лесных пожаров с общей площадью 182 597,7 га. "В работах по тушению задействовано 1 367 человек и 37 единиц лесопожарной техники. В частности, свыше 600 человек привлечены в рамках межрегионального маневрирования – это сотрудники ФБУ "Авиалесоохрана" и региональных авиабаз (Бурятия, Забайкальский край, Тыва и другие субъекты)", - рассказали в оперштабе.

https://ria.ru/20230731/yakutsk-1887302301.html

https://ria.ru/20230727/gazoprovod-1886604437.html

якутск

амурская область

хабаровский край

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происшествия, якутск, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), хабаровский край