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Якутск заволокло дымом - РИА Новости, 09.08.2023
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05:24 09.08.2023 (обновлено: 05:43 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/yakutsk-1888972430.html
Якутск заволокло дымом
Якутск заволокло дымом - РИА Новости, 09.08.2023
Якутск заволокло дымом
Задымленность в Якутске от лесных пожаров Хабаровского края, Амурской области и Усть-Майского района продержится до конца недели, установлено превышение... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T05:24
2023-08-09T05:43
происшествия
якутск
амурская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
хабаровский край
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ЯКУТСК, 9 авг - РИА Новости. Задымленность в Якутске от лесных пожаров Хабаровского края, Амурской области и Усть-Майского района продержится до конца недели, установлено превышение предельно допустимой концентрации химических веществ, сообщает заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев. Якутск в среду заволокло дымом от лесных пожаров. По результатам лабораторных исследований Якутского управления Роспотребнадзора, превышение ПДК химических веществ в атмосферном воздухе установлено по трем показателям. "Задымленность в городе связана с изменением направления ветра. В настоящее время воздушная масса собрала дым от Хабаровских, Амурских и Усть-Майских пожаров. Этот воздух идет по направлению ветра в Якутск и Ленск. Данное явление может продержаться до конца недели", - сказал Коноплев на брифинге оперативного штаба республики. По данным ежедневного мониторинга лесопожарной обстановки, за прошедшие сутки в Якутии ликвидировано пять лесных пожаров на общей площади 168,2 га. Обнаружен 21 новый лесной пожар на площади 1 163 га. Всего на начало суток действуют 114 лесных пожаров с общей площадью 182 597,7 га. "В работах по тушению задействовано 1 367 человек и 37 единиц лесопожарной техники. В частности, свыше 600 человек привлечены в рамках межрегионального маневрирования – это сотрудники ФБУ "Авиалесоохрана" и региональных авиабаз (Бурятия, Забайкальский край, Тыва и другие субъекты)", - рассказали в оперштабе.
https://ria.ru/20230731/yakutsk-1887302301.html
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происшествия, якутск, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), хабаровский край
Происшествия, Якутск, Амурская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Хабаровский край
Якутск заволокло дымом

Коноплев: Якутск заволокло дымом из-за лесных пожаров

© РИА Новости / Нина Слепцова | Перейти в медиабанкЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Нина Слепцова
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ЯКУТСК, 9 авг - РИА Новости. Задымленность в Якутске от лесных пожаров Хабаровского края, Амурской области и Усть-Майского района продержится до конца недели, установлено превышение предельно допустимой концентрации химических веществ, сообщает заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев.
Якутск в среду заволокло дымом от лесных пожаров. По результатам лабораторных исследований Якутского управления Роспотребнадзора, превышение ПДК химических веществ в атмосферном воздухе установлено по трем показателям.
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"Задымленность в городе связана с изменением направления ветра. В настоящее время воздушная масса собрала дым от Хабаровских, Амурских и Усть-Майских пожаров. Этот воздух идет по направлению ветра в Якутск и Ленск. Данное явление может продержаться до конца недели", - сказал Коноплев на брифинге оперативного штаба республики.
По данным ежедневного мониторинга лесопожарной обстановки, за прошедшие сутки в Якутии ликвидировано пять лесных пожаров на общей площади 168,2 га. Обнаружен 21 новый лесной пожар на площади 1 163 га. Всего на начало суток действуют 114 лесных пожаров с общей площадью 182 597,7 га.
"В работах по тушению задействовано 1 367 человек и 37 единиц лесопожарной техники. В частности, свыше 600 человек привлечены в рамках межрегионального маневрирования – это сотрудники ФБУ "Авиалесоохрана" и региональных авиабаз (Бурятия, Забайкальский край, Тыва и другие субъекты)", - рассказали в оперштабе.
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ПроисшествияЯкутскАмурская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Хабаровский край
 
 
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