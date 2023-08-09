https://ria.ru/20230809/vzryv-1889115923.html
В стационаре Сергиево-Посадской ЦРБ находятся 25 человек
В стационаре Сергиево-Посадской ЦРБ находятся 25 человек - РИА Новости, 09.08.2023
В стационаре Сергиево-Посадской ЦРБ находятся 25 человек
Двадцать пять человек, пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде, находятся в стационаре Сергиево-Посадской ЦРБ, из них 6 в тяжелом состоянии, амбулаторная... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T16:23
2023-08-09T16:23
2023-08-09T16:29
общество
россия
московская область (подмосковье)
взрыв на складе в сергиевом посаде
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Двадцать пять человек, пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде, находятся в стационаре Сергиево-Посадской ЦРБ, из них 6 в тяжелом состоянии, амбулаторная помощь оказана 23 пострадавшим, сообщила пресс-служба Минздрава России."В настоящий момент на стационарном лечении в Сергиево-Посадской ЦРБ находятся 25 человек, из них шесть человек в состоянии тяжелой степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 23",- говорится в сообщении.Специалисты федеральных центров Минздрава России провели телемедицинские консультации 6 пострадавшим, находящимся в тяжелом состоянии. При необходимости будет принято решение об их медицинской эвакуации в федеральные медицинские центры Минздрава России, уточнили в пресс-службе.Кроме того, в Сергиево-Посадскую ЦРБ для лечения пострадавших комбустиологического профиля направлен специалист из НМИЦ им. А.В. Вишневского Минздрава России, отметили в Минздраве.Для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации было задействовано 26 выездных бригад и два медицинских вертолета, подчеркнули в пресс-службе.В настоящее время на месте происшествия дежурят 4 бригады территориального центра медицины катастроф Московской области, ведется разбор завалов. Федеральный центр медицины катастроф координирует оказание медицинской помощи пострадавшим в Сергиевом Посаде, пояснили в министерстве.
https://ria.ru/20230809/vzryv-1889107058.html
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общество, россия, московская область (подмосковье), взрыв на складе в сергиевом посаде, здоровье - общество
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Взрыв на складе в Сергиевом Посаде, Здоровье - Общество
В стационаре Сергиево-Посадской ЦРБ находятся 25 человек
Минздрав: в стационаре Сергиево-Посадской ЦРБ находятся 25 человек
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Двадцать пять человек, пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде, находятся в стационаре Сергиево-Посадской ЦРБ, из них 6 в тяжелом состоянии, амбулаторная помощь оказана 23 пострадавшим, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"В настоящий момент на стационарном лечении в Сергиево-Посадской ЦРБ находятся 25 человек, из них шесть человек в состоянии тяжелой степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 23",- говорится в сообщении.
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Специалисты федеральных центров Минздрава России провели телемедицинские консультации 6 пострадавшим, находящимся в тяжелом состоянии. При необходимости будет принято решение об их медицинской эвакуации в федеральные медицинские центры Минздрава России, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, в Сергиево-Посадскую ЦРБ для лечения пострадавших комбустиологического профиля направлен специалист из НМИЦ им. А.В. Вишневского Минздрава России, отметили в Минздраве.
Для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации было задействовано 26 выездных бригад и два медицинских вертолета, подчеркнули в пресс-службе.
В настоящее время на месте происшествия дежурят 4 бригады территориального центра медицины катастроф Московской области
, ведется разбор завалов. Федеральный центр медицины катастроф координирует оказание медицинской помощи пострадавшим в Сергиевом Посаде, пояснили в министерстве.
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