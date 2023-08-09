https://ria.ru/20230809/vzryv-1889115923.html

В стационаре Сергиево-Посадской ЦРБ находятся 25 человек

В стационаре Сергиево-Посадской ЦРБ находятся 25 человек - РИА Новости, 09.08.2023

В стационаре Сергиево-Посадской ЦРБ находятся 25 человек

Двадцать пять человек, пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде, находятся в стационаре Сергиево-Посадской ЦРБ, из них 6 в тяжелом состоянии, амбулаторная... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T16:23

2023-08-09T16:23

2023-08-09T16:29

общество

россия

московская область (подмосковье)

взрыв на складе в сергиевом посаде

здоровье - общество

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Двадцать пять человек, пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде, находятся в стационаре Сергиево-Посадской ЦРБ, из них 6 в тяжелом состоянии, амбулаторная помощь оказана 23 пострадавшим, сообщила пресс-служба Минздрава России."В настоящий момент на стационарном лечении в Сергиево-Посадской ЦРБ находятся 25 человек, из них шесть человек в состоянии тяжелой степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 23",- говорится в сообщении.Специалисты федеральных центров Минздрава России провели телемедицинские консультации 6 пострадавшим, находящимся в тяжелом состоянии. При необходимости будет принято решение об их медицинской эвакуации в федеральные медицинские центры Минздрава России, уточнили в пресс-службе.Кроме того, в Сергиево-Посадскую ЦРБ для лечения пострадавших комбустиологического профиля направлен специалист из НМИЦ им. А.В. Вишневского Минздрава России, отметили в Минздраве.Для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации было задействовано 26 выездных бригад и два медицинских вертолета, подчеркнули в пресс-службе.В настоящее время на месте происшествия дежурят 4 бригады территориального центра медицины катастроф Московской области, ведется разбор завалов. Федеральный центр медицины катастроф координирует оказание медицинской помощи пострадавшим в Сергиевом Посаде, пояснили в министерстве.

https://ria.ru/20230809/vzryv-1889107058.html

https://ria.ru/20230809/vzryv-1889100128.html

россия

московская область (подмосковье)

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общество, россия, московская область (подмосковье), взрыв на складе в сергиевом посаде, здоровье - общество