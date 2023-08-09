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Врач рассказала, как выработать привычку пить воду - РИА Новости, 09.08.2023
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02:10 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/voda-1888963019.html
Врач рассказала, как выработать привычку пить воду
Врач рассказала, как выработать привычку пить воду - РИА Новости, 09.08.2023
Врач рассказала, как выработать привычку пить воду
Человеку необходимо выпивать примерно по два литра воды каждый день. Как приучить себя к употреблению такого количества безвкусной жидкости, посоветовала в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T02:10
2023-08-09T02:10
общество
здоровье - общество
вода
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Человеку необходимо выпивать примерно по два литра воды каждый день. Как приучить себя к употреблению такого количества безвкусной жидкости, посоветовала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.Неважно, любит человек пить воду или нет, его организм все равно нуждается в ней, в частности, для нормального протекания обменных процессов, отметила врач."Мы состоим на 70% из воды, и нам необходимо ежедневно получать 30 миллилитров воды на килограмм веса, то есть примерно два литра. Вода – проводник всех метаболических процессов, она необходима для жизнедеятельности каждой клетки", – сказала Казачкова.Привычка пить воду в том количестве, которое требуется для поддержания здоровья, обычно появляется в детстве, продолжила она. Однако взрослый человек тоже может ее выработать, если воспользуется одним простым приемом, считает врач."Я рекомендую на рабочем столе всегда держать стакан с чистой водой. Вы сами не заметите, как начнете из него пить. Ваша рука сама будет тянуться, и вы будете делать маленькие глоточки", – добавила Екатерина Казачкова в интервью радио Sputnik.Поскольку организму необходима вода, достаточно оставить ее на видном месте, и человек начнет пить, пояснила врач.
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общество, здоровье - общество, вода
Общество, Здоровье - Общество, Вода
Врач рассказала, как выработать привычку пить воду

Врач-эндокринолог Казачкова посоветовала держать на рабочем месте стакан с водой

© iStock.com / ZabavnaДевочка пьет воду из бутылки
Девочка пьет воду из бутылки - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© iStock.com / Zabavna
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Человеку необходимо выпивать примерно по два литра воды каждый день. Как приучить себя к употреблению такого количества безвкусной жидкости, посоветовала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.
Неважно, любит человек пить воду или нет, его организм все равно нуждается в ней, в частности, для нормального протекания обменных процессов, отметила врач.
«
"Мы состоим на 70% из воды, и нам необходимо ежедневно получать 30 миллилитров воды на килограмм веса, то есть примерно два литра. Вода – проводник всех метаболических процессов, она необходима для жизнедеятельности каждой клетки", – сказала Казачкова.
Привычка пить воду в том количестве, которое требуется для поддержания здоровья, обычно появляется в детстве, продолжила она. Однако взрослый человек тоже может ее выработать, если воспользуется одним простым приемом, считает врач.
"Я рекомендую на рабочем столе всегда держать стакан с чистой водой. Вы сами не заметите, как начнете из него пить. Ваша рука сама будет тянуться, и вы будете делать маленькие глоточки", – добавила Екатерина Казачкова в интервью радио Sputnik.
Поскольку организму необходима вода, достаточно оставить ее на видном месте, и человек начнет пить, пояснила врач.
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