https://ria.ru/20230809/voda-1888963019.html

Врач рассказала, как выработать привычку пить воду

Врач рассказала, как выработать привычку пить воду - РИА Новости, 09.08.2023

Врач рассказала, как выработать привычку пить воду

Человеку необходимо выпивать примерно по два литра воды каждый день. Как приучить себя к употреблению такого количества безвкусной жидкости, посоветовала в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T02:10

2023-08-09T02:10

2023-08-09T02:10

общество

здоровье - общество

вода

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Человеку необходимо выпивать примерно по два литра воды каждый день. Как приучить себя к употреблению такого количества безвкусной жидкости, посоветовала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.Неважно, любит человек пить воду или нет, его организм все равно нуждается в ней, в частности, для нормального протекания обменных процессов, отметила врач."Мы состоим на 70% из воды, и нам необходимо ежедневно получать 30 миллилитров воды на килограмм веса, то есть примерно два литра. Вода – проводник всех метаболических процессов, она необходима для жизнедеятельности каждой клетки", – сказала Казачкова.Привычка пить воду в том количестве, которое требуется для поддержания здоровья, обычно появляется в детстве, продолжила она. Однако взрослый человек тоже может ее выработать, если воспользуется одним простым приемом, считает врач."Я рекомендую на рабочем столе всегда держать стакан с чистой водой. Вы сами не заметите, как начнете из него пить. Ваша рука сама будет тянуться, и вы будете делать маленькие глоточки", – добавила Екатерина Казачкова в интервью радио Sputnik.Поскольку организму необходима вода, достаточно оставить ее на видном месте, и человек начнет пить, пояснила врач.

https://rsport.ria.ru/20230615/zozh-1878432271.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество, вода