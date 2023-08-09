https://ria.ru/20230809/primore-1888897084.html

Эксперты назвали самые популярные у туристов регионы России

Эксперты назвали самые популярные у туристов регионы России - РИА Новости, 09.08.2023

Эксперты назвали самые популярные у туристов регионы России

ервисе бронирования отелей МТС Travel. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T02:06

2023-08-09T02:06

2023-08-09T02:06

туризм

новости - туризм

россия

дальний восток

приморский край

мтс

отдых в россии

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Лидером по приросту внутреннего турпотока среди регионов России в первые семь месяцев 2023 года стал Приморский край, сообщили в сервисе бронирования отелей МТС Travel.Эксперты проанализировали путешествия россиян по стране в январе-июле 2023 года. Выяснилось, что значительнее всего в этом году интерес туристов растет к Приморью: туда россияне совершили на 44 процента больше поездок, чем в январе-июле 2022 года. В топ-3 по приросту туристов также вошли Сахалинская область и Якутия, куда турпоток вырос почти на треть.При этом больше половины (52%) поездок в ДФО пришлось на так называемый соседский туризм – их совершили путешественники из близлежащих регионов.По мнению экспертов МТС Travel, кроме тех, кто приезжает на Дальний Восток посетить природные достопримечательности и местные курорты, немало и бизнес-путешественников. На динамику также оказывает влияние постепенное возобновление турпотока между Россией и Китаем.В целом турпоток по России за первые семь месяцев 2023 года вырос на 9 процентов в годовом сопоставлении. Несмотря на значительный рост популярности Дальнего Востока, почти треть всех поездок по стране с января по июль 2023 приходится на пять бессменных направлений-лидеров. Среди них Москва и Московская область – каждое десятое путешествие было в эти регионы, Краснодарский край – 8 процентов от общего турпотока по стране, Санкт-Петербург и Ленинградская область (5 процентов), Ростовская область (4 процента) и Республика Татарстан (3 процента).

https://ria.ru/20230808/gorod-1888732599.html

россия

дальний восток

приморский край

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новости - туризм, россия, дальний восток, приморский край, мтс, отдых в россии