https://ria.ru/20230809/nauka-1888789642.html

В России превращают кожу в нейроны для изучения болезни Альцгеймера

В России превращают кожу в нейроны для изучения болезни Альцгеймера - РИА Новости, 09.08.2023

В России превращают кожу в нейроны для изучения болезни Альцгеймера

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) вместе с коллегами из Центра клеточных технологий Института цитологии РАН... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T09:00

2023-08-09T09:00

2023-08-09T10:41

наука

россия

университетская наука

навигатор абитуриента

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

российская академия наук

наука

болезнь альцгеймера

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837521760_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_89a7c9cb81b3a8407d9fe96a947a7633.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) вместе с коллегами из Центра клеточных технологий Института цитологии РАН усовершенствовали метод получения нейронов человека из клеток кожи. По их словам, это позволит упростить изучение и разработать новые стратегии лечения болезни Хантингтона, Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.Моделирование нейропатологий на нейронах, полученных из других клеток с помощью клеточного репрограммирования, — ключ к разработке стратегий лечения нейродегенеративных заболеваний, объяснили ученые. По их словам, этот подход позволяет строить персонализированные модели, основанные на клеточном материале конкретных пациентов.Прямое репрограммирование — это новый метод, при котором сразу из фибробластов можно получить взрослые нейроны за счет внесения особых конструкций из ДНК и малых молекул. Но проблема заключается в низкой эффективности — только от трех до 15 процентов клеток выживают после такого превращения.Специалисты из СПбПУ и Центра клеточных технологий добились выживаемости клеток на уровне 80 процентов."В отличие от нейронов, фибробласты — делящиеся клетки, и в момент превращения они могут находиться на разных стадиях клеточного цикла, что существенно влияет на успешность процедуры. Главная наша идея — синхронизация клеточных циклов в исходном материале за счет добавки специального вещества, рапамицина. Также мы оптимизировали ряд других моментов в этой технологии", — объяснила младший научный сотрудник лаборатории молекулярной нейродегенерации Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Нина Красковская.По словам авторов, предложенный ими метод позволяет получать большие популяции нейронов с одинаковым белковым составом. Это существенно снизит погрешность при построении персонализированных моделей и облегчит интерпретацию исследований нейродегенеративных заболеваний.Так, подчеркивают исследователи, они уже разработали применение нового метода для изучения болезни Хантингтона, а сейчас создают клеточные модели для болезни Альцгеймера."Наш подход был успешно отработан на здоровых клетках. Мы продолжаем исследования с использованием фибробластов реальных пациентов для того, чтобы оценить эффективность лекарственных препаратов, уже прошедших испытания на животных моделях", — рассказала Красковская.Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 22-75-00106.

https://ria.ru/20230516/nauka-1871088937.html

https://ria.ru/20230710/nauka-1882527175.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, россия, университетская наука, навигатор абитуриента, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, российская академия наук, болезнь альцгеймера, нервная система, медицина, санкт-петербург