В России превращают кожу в нейроны для изучения болезни Альцгеймера

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) вместе с коллегами из Центра клеточных технологий Института цитологии РАН усовершенствовали метод получения нейронов человека из клеток кожи. По их словам, это позволит упростить изучение и разработать новые стратегии лечения болезни Хантингтона, Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.Моделирование нейропатологий на нейронах, полученных из других клеток с помощью клеточного репрограммирования, — ключ к разработке стратегий лечения нейродегенеративных заболеваний, объяснили ученые. По их словам, этот подход позволяет строить персонализированные модели, основанные на клеточном материале конкретных пациентов.Прямое репрограммирование — это новый метод, при котором сразу из фибробластов можно получить взрослые нейроны за счет внесения особых конструкций из ДНК и малых молекул. Но проблема заключается в низкой эффективности — только от трех до 15 процентов клеток выживают после такого превращения.Специалисты из СПбПУ и Центра клеточных технологий добились выживаемости клеток на уровне 80 процентов."В отличие от нейронов, фибробласты — делящиеся клетки, и в момент превращения они могут находиться на разных стадиях клеточного цикла, что существенно влияет на успешность процедуры. Главная наша идея — синхронизация клеточных циклов в исходном материале за счет добавки специального вещества, рапамицина. Также мы оптимизировали ряд других моментов в этой технологии", — объяснила младший научный сотрудник лаборатории молекулярной нейродегенерации Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Нина Красковская.По словам авторов, предложенный ими метод позволяет получать большие популяции нейронов с одинаковым белковым составом. Это существенно снизит погрешность при построении персонализированных моделей и облегчит интерпретацию исследований нейродегенеративных заболеваний.Так, подчеркивают исследователи, они уже разработали применение нового метода для изучения болезни Хантингтона, а сейчас создают клеточные модели для болезни Альцгеймера."Наш подход был успешно отработан на здоровых клетках. Мы продолжаем исследования с использованием фибробластов реальных пациентов для того, чтобы оценить эффективность лекарственных препаратов, уже прошедших испытания на животных моделях", — рассказала Красковская.Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 22-75-00106.
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Наука, Россия, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Российская академия наук, Наука, болезнь Альцгеймера, Нервная система, Медицина, Санкт-Петербург
В России превращают кожу в нейроны для изучения болезни Альцгеймера
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) вместе с коллегами из Центра клеточных технологий Института цитологии РАН усовершенствовали метод получения нейронов человека из клеток кожи. По их словам, это позволит упростить изучение и разработать новые стратегии лечения болезни Хантингтона, Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.
Моделирование нейропатологий на нейронах, полученных из других клеток с помощью клеточного репрограммирования, — ключ к разработке стратегий лечения нейродегенеративных заболеваний, объяснили ученые. По их словам, этот подход позволяет строить персонализированные модели, основанные на клеточном материале конкретных пациентов.
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Прямое репрограммирование — это новый метод, при котором сразу из фибробластов можно получить взрослые нейроны за счет внесения особых конструкций из ДНК и малых молекул. Но проблема заключается в низкой эффективности — только от трех до 15 процентов клеток выживают после такого превращения.
Специалисты из СПбПУ и Центра клеточных технологий добились выживаемости клеток на уровне 80 процентов.
«
"В отличие от нейронов, фибробласты — делящиеся клетки, и в момент превращения они могут находиться на разных стадиях клеточного цикла, что существенно влияет на успешность процедуры. Главная наша идея — синхронизация клеточных циклов в исходном материале за счет добавки специального вещества, рапамицина. Также мы оптимизировали ряд других моментов в этой технологии", — объяснила младший научный сотрудник лаборатории молекулярной нейродегенерации Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Нина Красковская.
По словам авторов, предложенный ими метод позволяет получать большие популяции нейронов с одинаковым белковым составом. Это существенно снизит погрешность при построении персонализированных моделей и облегчит интерпретацию исследований нейродегенеративных заболеваний.
Так, подчеркивают исследователи, они уже разработали применение нового метода для изучения болезни Хантингтона, а сейчас создают клеточные модели для болезни Альцгеймера.
"Наш подход был успешно отработан на здоровых клетках. Мы продолжаем исследования с использованием фибробластов реальных пациентов для того, чтобы оценить эффективность лекарственных препаратов, уже прошедших испытания на животных моделях", — рассказала Красковская.
Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 22-75-00106.
Взять нейроны под контроль. Как физика помогает медицине
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