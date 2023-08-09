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В России превращают кожу в нейроны для изучения болезни Альцгеймера - РИА Новости, 09.08.2023
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Наука
 
09:00 09.08.2023 (обновлено: 10:41 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/nauka-1888789642.html
В России превращают кожу в нейроны для изучения болезни Альцгеймера
В России превращают кожу в нейроны для изучения болезни Альцгеймера - РИА Новости, 09.08.2023
В России превращают кожу в нейроны для изучения болезни Альцгеймера
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) вместе с коллегами из Центра клеточных технологий Института цитологии РАН... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T09:00
2023-08-09T10:41
наука
россия
университетская наука
навигатор абитуриента
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
российская академия наук
наука
болезнь альцгеймера
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) вместе с коллегами из Центра клеточных технологий Института цитологии РАН усовершенствовали метод получения нейронов человека из клеток кожи. По их словам, это позволит упростить изучение и разработать новые стратегии лечения болезни Хантингтона, Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.Моделирование нейропатологий на нейронах, полученных из других клеток с помощью клеточного репрограммирования, — ключ к разработке стратегий лечения нейродегенеративных заболеваний, объяснили ученые. По их словам, этот подход позволяет строить персонализированные модели, основанные на клеточном материале конкретных пациентов.Прямое репрограммирование — это новый метод, при котором сразу из фибробластов можно получить взрослые нейроны за счет внесения особых конструкций из ДНК и малых молекул. Но проблема заключается в низкой эффективности — только от трех до 15 процентов клеток выживают после такого превращения.Специалисты из СПбПУ и Центра клеточных технологий добились выживаемости клеток на уровне 80 процентов.&quot;В отличие от нейронов, фибробласты — делящиеся клетки, и в момент превращения они могут находиться на разных стадиях клеточного цикла, что существенно влияет на успешность процедуры. Главная наша идея — синхронизация клеточных циклов в исходном материале за счет добавки специального вещества, рапамицина. Также мы оптимизировали ряд других моментов в этой технологии&quot;, — объяснила младший научный сотрудник лаборатории молекулярной нейродегенерации Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Нина Красковская.По словам авторов, предложенный ими метод позволяет получать большие популяции нейронов с одинаковым белковым составом. Это существенно снизит погрешность при построении персонализированных моделей и облегчит интерпретацию исследований нейродегенеративных заболеваний.Так, подчеркивают исследователи, они уже разработали применение нового метода для изучения болезни Хантингтона, а сейчас создают клеточные модели для болезни Альцгеймера."Наш подход был успешно отработан на здоровых клетках. Мы продолжаем исследования с использованием фибробластов реальных пациентов для того, чтобы оценить эффективность лекарственных препаратов, уже прошедших испытания на животных моделях", — рассказала Красковская.Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 22-75-00106.
https://ria.ru/20230516/nauka-1871088937.html
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наука, россия, университетская наука, навигатор абитуриента, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, российская академия наук, болезнь альцгеймера, нервная система, медицина, санкт-петербург
Наука, Россия, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Российская академия наук, Наука, болезнь Альцгеймера, Нервная система, Медицина, Санкт-Петербург

В России превращают кожу в нейроны для изучения болезни Альцгеймера

© Pixabay / ColiN00BНервные клетки
Нервные клетки - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Pixabay / ColiN00B
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) вместе с коллегами из Центра клеточных технологий Института цитологии РАН усовершенствовали метод получения нейронов человека из клеток кожи. По их словам, это позволит упростить изучение и разработать новые стратегии лечения болезни Хантингтона, Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.
Моделирование нейропатологий на нейронах, полученных из других клеток с помощью клеточного репрограммирования, — ключ к разработке стратегий лечения нейродегенеративных заболеваний, объяснили ученые. По их словам, этот подход позволяет строить персонализированные модели, основанные на клеточном материале конкретных пациентов.
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Прямое репрограммирование — это новый метод, при котором сразу из фибробластов можно получить взрослые нейроны за счет внесения особых конструкций из ДНК и малых молекул. Но проблема заключается в низкой эффективности — только от трех до 15 процентов клеток выживают после такого превращения.
Специалисты из СПбПУ и Центра клеточных технологий добились выживаемости клеток на уровне 80 процентов.
«

"В отличие от нейронов, фибробласты — делящиеся клетки, и в момент превращения они могут находиться на разных стадиях клеточного цикла, что существенно влияет на успешность процедуры. Главная наша идея — синхронизация клеточных циклов в исходном материале за счет добавки специального вещества, рапамицина. Также мы оптимизировали ряд других моментов в этой технологии", — объяснила младший научный сотрудник лаборатории молекулярной нейродегенерации Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Нина Красковская.

© Фото : СПбПУ/Нина Красковская

Индуцированный нейрон стриатума (скопления серого вещества в глубине полушарий переднего мозга), полученный по модифицированному протоколу, несущий в своем геноме ген красного флуоресцентного белка

Индуцированный нейрон стриатума (скопления серого вещества в глубине полушарий переднего мозга), полученный по модифицированну протоколу, несущий в своем геноме ген красного флуоресцентного белка

Индуцированный нейрон стриатума (скопления серого вещества в глубине полушарий переднего мозга), полученный по модифицированному протоколу, несущий в своем геноме ген красного флуоресцентного белка

© Фото : СПбПУ/Нина Красковская
1 из 3
© Фото : СПбПУ/Нина Красковская

Индуцированный нейрон стриатума, окрашенный антителами к нейрональному маркеру бета-тубулина III

Индуцированный нейрон стриатума, окрашенный антителами к нейрональному маркеру бета3тубулину

Индуцированный нейрон стриатума, окрашенный антителами к нейрональному маркеру бета-тубулина III

© Фото : СПбПУ/Нина Красковская
2 из 3
© Фото : СПбПУ/Нина Красковская

Популяция индуцированных нейронов, полученных из фибробластов и окрашенных антителами к нейрональному маркеру бета-тубулина III

Популяция индуцированных нейронов, полученных из фибробластов и окрашенная антителами к нейрональному маркеру бета3тубулину

Популяция индуцированных нейронов, полученных из фибробластов и окрашенных антителами к нейрональному маркеру бета-тубулина III

© Фото : СПбПУ/Нина Красковская
3 из 3

Индуцированный нейрон стриатума (скопления серого вещества в глубине полушарий переднего мозга), полученный по модифицированному протоколу, несущий в своем геноме ген красного флуоресцентного белка

© Фото : СПбПУ/Нина Красковская
1 из 3

Индуцированный нейрон стриатума, окрашенный антителами к нейрональному маркеру бета-тубулина III

© Фото : СПбПУ/Нина Красковская
2 из 3

Популяция индуцированных нейронов, полученных из фибробластов и окрашенных антителами к нейрональному маркеру бета-тубулина III

© Фото : СПбПУ/Нина Красковская
3 из 3
По словам авторов, предложенный ими метод позволяет получать большие популяции нейронов с одинаковым белковым составом. Это существенно снизит погрешность при построении персонализированных моделей и облегчит интерпретацию исследований нейродегенеративных заболеваний.
Так, подчеркивают исследователи, они уже разработали применение нового метода для изучения болезни Хантингтона, а сейчас создают клеточные модели для болезни Альцгеймера.
"Наш подход был успешно отработан на здоровых клетках. Мы продолжаем исследования с использованием фибробластов реальных пациентов для того, чтобы оценить эффективность лекарственных препаратов, уже прошедших испытания на животных моделях", — рассказала Красковская.
Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 22-75-00106.
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НаукаНаукаРоссияУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаСанкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеликогоРоссийская академия наукболезнь АльцгеймераНервная системаМедицинаСанкт-Петербург
 
 
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