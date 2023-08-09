https://ria.ru/20230809/monakhi-1889380855.html
Заповедник планирует выселить монахов УПЦ из Киевской лавры, заявил адвокат
Заповедник планирует выселить монахов УПЦ из Киевской лавры, заявил адвокат - РИА Новости, 10.08.2023
Заповедник планирует выселить монахов УПЦ из Киевской лавры, заявил адвокат
Представители заповедника "Киево-Печерская лавра" на заседании суда подтвердили, что намерены выселить монахов канонической Украинской православной церкви из... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-09T20:38
2023-08-09T20:38
2023-08-10T20:47
религия
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
в мире
украина
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Представители заповедника "Киево-Печерская лавра" на заседании суда подтвердили, что намерены выселить монахов канонической Украинской православной церкви из обители, сообщил представляющий интересы монастыря адвокат Никита Чекман в видеообращении в своем телеграм-канале. Ранее в среду в хозяйственном суде Киева прошло заседание по рассмотрению иска госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом. Как стало известно, заседание продолжится 10 августа, в 13.00. "Сегодня заповедник сам подтвердил тот факт, что они намерены выселять монахов. Раньше они всячески избегали этого вопроса … но сегодня прямо сказали, что в случае удовлетворения иска они будут выселять монахов", - сказал Чекман.По его словам, на заседании в среду "никакой объективности, законности не было". "Завтра будет решение, и мы понимаем, какое оно будет. Нас не хотят слышать, но мы делаем все, что от нас зависит, для защиты УПЦ, Киево-Печерской лавры", - добавил Чекман. В среду хозяйственный суд Киева отклонил иск монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра к одноименному украинскому государственному заповеднику о признании недействительным разрыв договора аренды помещений. Уточняется, что полный текст решения суда будет доступен сторонам дела 17-18 августа. Таким образом, суд первой инстанции признал, что госзаповедник законно разорвал с монастырем договор аренды помещений, которыми пользовался монастырь более 30 лет. Как после заявил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, на это решение будет подана апелляция. По словам Чекмана, монастырь Киево-Печерская лавра обвиняют в том, что он якобы содержал имущество в ненадлежащем состоянии и таким образом нарушил условия договора аренды с государственным заповедником, но в суде "никаких прямых доказательств и подтверждений не было предоставлено". Еще 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря, несмотря на то, что решения суда на тот момент не было.
https://ria.ru/20230807/lavra-1888699061.html
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украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире, украина, киево-печерская лавра
Религия, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, В мире, Украина, Киево-Печерская Лавра
Заповедник планирует выселить монахов УПЦ из Киевской лавры, заявил адвокат
Адвокат Чекман: заповедник планирует выселить монахов УПЦ из Киевской лавры
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
Представители заповедника "Киево-Печерская лавра" на заседании суда подтвердили, что намерены выселить монахов канонической Украинской православной церкви из обители, сообщил представляющий интересы монастыря адвокат Никита Чекман в видеообращении в своем телеграм-канале
.
Ранее в среду в хозяйственном суде Киева
прошло заседание по рассмотрению иска госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом. Как стало известно, заседание продолжится 10 августа, в 13.00.
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"Сегодня заповедник сам подтвердил тот факт, что они намерены выселять монахов. Раньше они всячески избегали этого вопроса … но сегодня прямо сказали, что в случае удовлетворения иска они будут выселять монахов", - сказал Чекман.
По его словам, на заседании в среду "никакой объективности, законности не было".
"Завтра будет решение, и мы понимаем, какое оно будет. Нас не хотят слышать, но мы делаем все, что от нас зависит, для защиты УПЦ, Киево-Печерской лавры", - добавил Чекман.
В среду хозяйственный суд Киева отклонил иск монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра к одноименному украинскому государственному заповеднику о признании недействительным разрыв договора аренды помещений. Уточняется, что полный текст решения суда будет доступен сторонам дела 17-18 августа. Таким образом, суд первой инстанции признал, что госзаповедник законно разорвал с монастырем договор аренды помещений, которыми пользовался монастырь более 30 лет.
Как после заявил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, на это решение будет подана апелляция. По словам Чекмана, монастырь Киево-Печерская лавра обвиняют в том, что он якобы содержал имущество в ненадлежащем состоянии и таким образом нарушил условия договора аренды с государственным заповедником, но в суде "никаких прямых доказательств и подтверждений не было предоставлено". Еще 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря, несмотря на то, что решения суда на тот момент не было.
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