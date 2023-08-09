https://ria.ru/20230809/monakhi-1889177085.html

Представитель властей не ответил на вопрос о судьбе монахов Киевской лавры

Представитель властей не ответил на вопрос о судьбе монахов Киевской лавры - РИА Новости, 09.08.2023

Представитель властей не ответил на вопрос о судьбе монахов Киевской лавры

Представитель истца - государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" - во время судебного заседания уходил от прямого ответа на вопрос, необходимо ли... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T22:40

2023-08-09T22:40

2023-08-09T22:40

религия

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киево-печерская лавра

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Представитель истца - государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" - во время судебного заседания уходил от прямого ответа на вопрос, необходимо ли выселять монахов одноименного монастыря, чтобы устранить препятствия в пользовании имуществом обители, следует из видео, предоставленного РИА Новости очевидцами. Хозяйственный суд в Киеве в среду рассматривал иск государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю Украинской православной церкви об устранении препятствий в пользовании имуществом. Как стало известно, заседание продолжится 10 августа, в 13.00. Как понятно из видео, предоставленного очевидцами, в ходе сегодняшнего заседания представитель заповедника неоднократно уходил от прямого ответа на вопрос, необходимо ли выселять монахов лавры для обеспечения доступа персоналу заповедника в Лавру. В то же время адвокат, представляющий интересы монастыря, Никита Чекман, заявил, что "нельзя выселить монастырь, не выселяя монахов, которые проживают и трудятся в монастыре". Ранее сторона защиты заявляла, что для многих насельников обители Киевская лавра - единственное и постоянное место жительства. Ранее в среду хозяйственный суд Киева отклонил иск монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра к одноименному украинскому государственному заповеднику о признании недействительным разрыв договора аренды помещений. Уточняется, что полный текст решения суда будет доступен сторонам дела 17-18 августа. Таким образом, суд первой инстанции признал, что госзаповедник законно разорвал с монастырем договор аренды помещений, которыми пользовался монастырь более 30 лет. Как после заявил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, на это решение будет подана апелляция. По словам Чекмана, монастырь Киево-Печерская лавра обвиняют в том, что он якобы содержал имущество в ненадлежащем состоянии и таким образом нарушил условия договора аренды с государственным заповедником, но в суде "никаких прямых доказательств и подтверждений не было предоставлено". Еще 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря, несмотря на то, что решения суда на тот момент не было.

https://ria.ru/20230809/ukraina-1889009980.html

https://ria.ru/20230807/obvineniya-1888742328.html

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ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, украина, в мире, киево-печерская лавра