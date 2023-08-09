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Монах рассказал о посланиях "нетленного ламы" из Бурятии - РИА Новости, 09.08.2023
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Религия
 
13:05 09.08.2023 (обновлено: 13:10 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/lama-1889025098.html
Монах рассказал о посланиях "нетленного ламы" из Бурятии
Монах рассказал о посланиях "нетленного ламы" из Бурятии - РИА Новости, 09.08.2023
Монах рассказал о посланиях "нетленного ламы" из Бурятии
Буддисты получают ежедневные послания от Пандито Хамбо-ламы XII Даша-Доржо Итигэлова, который умер в 1927 году и с тех пор, как считается, находится в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:05
2023-08-09T13:10
религия
россия
улан-удэ
республика бурятия
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Буддисты получают ежедневные послания от Пандито Хамбо-ламы XII Даша-Доржо Итигэлова, который умер в 1927 году и с тех пор, как считается, находится в медитативном состоянии, и обсуждают их, часть этих посланий связаны с повседневной жизнью, рассказал ректор Буддийского университета "Даши Чойнхорлин" имени Заяева Дымбрыл Дашибалданов. Религиозный и общественный деятель России начала XX века Итигэлов умер в 1927 году, медитируя в позе лотоса. В 2002 году саркофаг с его телом был изъят с места захоронения под Улан-Удэ. Тело находилось в земле 75 лет, однако практически не подверглось тлению, став объектом поклонения верующих. Тело Итигэлова было помещено в специально построенный дворец, Этигэл-дуган, куда паломники приходят, чтобы поклониться и попросить его благословения. "С научной точки зрения тело Пандито Хамбо Ламы XII Даша-Доржо Итигэлова находится в медитативном и неизменном состоянии до сих пор. Мы обсуждаем его ежедневные послания. У них разная тематика, причем не только буддистская философия или как-то связанная с религией. Очень много таких посланий, связанных с бытом, которые в повседневной жизни человек может применить", - сказал Дашибалданов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Дашибалданов также сообщил, что "многое пока нельзя объяснить". "С буддийской точки зрения мы говорим, что он в таком состоянии находится и все. Феномен остается феноменом", - добавил он. По его словам, в Бурятии с участием ученых, экспертов и религиозных деятелей проводятся международные форумы, посвященные Итигэлову. Буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" состоится 17–19 августа в Республике Бурятия в Улан-Удэ, регистрация на него продлится до 14 августа. Участие в нем примут представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Целью форума организаторы называют всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Проведение форума направлено на развитие научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран.
https://ria.ru/20230708/dalay-lama-1882952533.html
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россия
улан-удэ
республика бурятия
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россия, улан-удэ, республика бурятия
Религия, Россия, Улан-Удэ, Республика Бурятия
Монах рассказал о посланиях "нетленного ламы" из Бурятии

Ректор "Даши Чойнхорлин": монахи получают послания от "нетленного ламы" Итигэлова

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСтатуя XII хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова около Этигэлэ Хамбо Ламын ордон в буддийском монастырском комплексе Иволгинский дацан
Статуя XII хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова около Этигэлэ Хамбо Ламын ордон в буддийском монастырском комплексе Иволгинский дацан - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Буддисты получают ежедневные послания от Пандито Хамбо-ламы XII Даша-Доржо Итигэлова, который умер в 1927 году и с тех пор, как считается, находится в медитативном состоянии, и обсуждают их, часть этих посланий связаны с повседневной жизнью, рассказал ректор Буддийского университета "Даши Чойнхорлин" имени Заяева Дымбрыл Дашибалданов.
Религиозный и общественный деятель России начала XX века Итигэлов умер в 1927 году, медитируя в позе лотоса. В 2002 году саркофаг с его телом был изъят с места захоронения под Улан-Удэ. Тело находилось в земле 75 лет, однако практически не подверглось тлению, став объектом поклонения верующих. Тело Итигэлова было помещено в специально построенный дворец, Этигэл-дуган, куда паломники приходят, чтобы поклониться и попросить его благословения.
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"С научной точки зрения тело Пандито Хамбо Ламы XII Даша-Доржо Итигэлова находится в медитативном и неизменном состоянии до сих пор. Мы обсуждаем его ежедневные послания. У них разная тематика, причем не только буддистская философия или как-то связанная с религией. Очень много таких посланий, связанных с бытом, которые в повседневной жизни человек может применить", - сказал Дашибалданов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Дашибалданов также сообщил, что "многое пока нельзя объяснить". "С буддийской точки зрения мы говорим, что он в таком состоянии находится и все. Феномен остается феноменом", - добавил он.
По его словам, в Бурятии с участием ученых, экспертов и религиозных деятелей проводятся международные форумы, посвященные Итигэлову.
Буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" состоится 17–19 августа в Республике Бурятия в Улан-Удэ, регистрация на него продлится до 14 августа. Участие в нем примут представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Целью форума организаторы называют всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Проведение форума направлено на развитие научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран.
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