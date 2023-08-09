https://ria.ru/20230809/khuliganstvo-1889154706.html

В ГД высказались о наказании мужчине, обругавшего мальчика за шапку с Z

В ГД высказались о наказании мужчине, обругавшего мальчика за шапку с Z - РИА Новости, 09.08.2023

В ГД высказались о наказании мужчине, обругавшего мальчика за шапку с Z

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За Правду") попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева уточнить, в чём заключалось... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T19:35

2023-08-09T19:35

2023-08-09T20:08

происшествия

россия

екатеринбург

владимир колокольцев

валерий горелых

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

омон россии

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За Правду") попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева уточнить, в чём заключалось "деятельное раскаяние" мужчины, оскорблявшего 11-летнего ребёнка за шапку с буквой Z, следует из соответствующего обращения, опубликованного в его телеграм-канале. Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве против Александра Неустроева – мужчины, обругавшего мальчика за шапку с буквой Z, и назначил ему штраф в 7 тысяч рублей. "Прошу Вас дать поручение о направлении в мой адрес информации о том, какие действия совершены обвиняемым в рамках вышеуказанного уголовного дела, послужившие основанием для смягчения уголовной ответственности и прекращения уголовного дела в связи с деятельным раскаянием", - написал Кузнецов в письме. По словам Кузнецова, общественности важно это понимать, потому что 7 тысяч рублей штрафа не выглядит адекватной мерой в данном случае, отметил он в своем телеграм-канале. Ранее житель Екатеринбурга, используя нецензурную лексику, угрожал школьнику, у которого на шапке была буква Z. По данным полиции, мужчина вскоре был задержан с участием бойцов ОМОН, на него завели административное делопроизводство по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Также в отношении мужчины свердловские следователи завели уголовное дело о хулиганстве. Региональное управление СК РФ уточняло, что 21 апреля подозреваемый, находясь у одного из домов по улице Волгоградской в Екатеринбурге, "действуя из хулиганских побуждений, совершил противоправные действия в отношении мальчика 2011 года рождения". Ранее начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых отмечал, что в связи с тем, что административное производство, которое было заведено сотрудниками полиции, прекращено, мужчину из суда, где ему должны были избрать наказание, доставили в здание районного отдела управления СК РФ. По его словам, задержанный мужчина на учете у психиатра не состоит, судимостей не имеет, ранее оскорбленного ребенка и его родителей не знал. Екатеринбуржец раскаялся и принес извинения и мальчику, и его законным представителям, отметил представитель главка.

https://ria.ru/20230809/z-1889114338.html

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