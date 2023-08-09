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В ГД высказались о наказании мужчине, обругавшего мальчика за шапку с Z - РИА Новости, 09.08.2023
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19:35 09.08.2023 (обновлено: 20:08 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/khuliganstvo-1889154706.html
В ГД высказались о наказании мужчине, обругавшего мальчика за шапку с Z
В ГД высказались о наказании мужчине, обругавшего мальчика за шапку с Z - РИА Новости, 09.08.2023
В ГД высказались о наказании мужчине, обругавшего мальчика за шапку с Z
Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За Правду") попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева уточнить, в чём заключалось... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T19:35
2023-08-09T20:08
происшествия
россия
екатеринбург
владимир колокольцев
валерий горелых
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
омон россии
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За Правду") попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева уточнить, в чём заключалось "деятельное раскаяние" мужчины, оскорблявшего 11-летнего ребёнка за шапку с буквой Z, следует из соответствующего обращения, опубликованного в его телеграм-канале. Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве против Александра Неустроева – мужчины, обругавшего мальчика за шапку с буквой Z, и назначил ему штраф в 7 тысяч рублей. "Прошу Вас дать поручение о направлении в мой адрес информации о том, какие действия совершены обвиняемым в рамках вышеуказанного уголовного дела, послужившие основанием для смягчения уголовной ответственности и прекращения уголовного дела в связи с деятельным раскаянием", - написал Кузнецов в письме. По словам Кузнецова, общественности важно это понимать, потому что 7 тысяч рублей штрафа не выглядит адекватной мерой в данном случае, отметил он в своем телеграм-канале. Ранее житель Екатеринбурга, используя нецензурную лексику, угрожал школьнику, у которого на шапке была буква Z. По данным полиции, мужчина вскоре был задержан с участием бойцов ОМОН, на него завели административное делопроизводство по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Также в отношении мужчины свердловские следователи завели уголовное дело о хулиганстве. Региональное управление СК РФ уточняло, что 21 апреля подозреваемый, находясь у одного из домов по улице Волгоградской в Екатеринбурге, "действуя из хулиганских побуждений, совершил противоправные действия в отношении мальчика 2011 года рождения". Ранее начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых отмечал, что в связи с тем, что административное производство, которое было заведено сотрудниками полиции, прекращено, мужчину из суда, где ему должны были избрать наказание, доставили в здание районного отдела управления СК РФ. По его словам, задержанный мужчина на учете у психиатра не состоит, судимостей не имеет, ранее оскорбленного ребенка и его родителей не знал. Екатеринбуржец раскаялся и принес извинения и мальчику, и его законным представителям, отметил представитель главка.
https://ria.ru/20230809/z-1889114338.html
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происшествия, россия, екатеринбург, владимир колокольцев, валерий горелых, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), омон россии, общество
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Владимир Колокольцев, Валерий Горелых, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ОМОН России, Общество
В ГД высказались о наказании мужчине, обругавшего мальчика за шапку с Z

Кузнецов попросил МВД объяснить штраф мужчине, обругавшего мальчика за шапку с Z

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За Правду") попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева уточнить, в чём заключалось "деятельное раскаяние" мужчины, оскорблявшего 11-летнего ребёнка за шапку с буквой Z, следует из соответствующего обращения, опубликованного в его телеграм-канале.
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве против Александра Неустроева – мужчины, обругавшего мальчика за шапку с буквой Z, и назначил ему штраф в 7 тысяч рублей.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Екатеринбуржец, обругавший мальчика за шапку с буквой Z, получил штраф
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"Прошу Вас дать поручение о направлении в мой адрес информации о том, какие действия совершены обвиняемым в рамках вышеуказанного уголовного дела, послужившие основанием для смягчения уголовной ответственности и прекращения уголовного дела в связи с деятельным раскаянием", - написал Кузнецов в письме.
По словам Кузнецова, общественности важно это понимать, потому что 7 тысяч рублей штрафа не выглядит адекватной мерой в данном случае, отметил он в своем телеграм-канале.
Ранее житель Екатеринбурга, используя нецензурную лексику, угрожал школьнику, у которого на шапке была буква Z. По данным полиции, мужчина вскоре был задержан с участием бойцов ОМОН, на него завели административное делопроизводство по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Также в отношении мужчины свердловские следователи завели уголовное дело о хулиганстве. Региональное управление СК РФ уточняло, что 21 апреля подозреваемый, находясь у одного из домов по улице Волгоградской в Екатеринбурге, "действуя из хулиганских побуждений, совершил противоправные действия в отношении мальчика 2011 года рождения".
Ранее начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых отмечал, что в связи с тем, что административное производство, которое было заведено сотрудниками полиции, прекращено, мужчину из суда, где ему должны были избрать наказание, доставили в здание районного отдела управления СК РФ. По его словам, задержанный мужчина на учете у психиатра не состоит, судимостей не имеет, ранее оскорбленного ребенка и его родителей не знал. Екатеринбуржец раскаялся и принес извинения и мальчику, и его законным представителям, отметил представитель главка.
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ПроисшествияРоссияЕкатеринбургВладимир КолокольцевВалерий ГорелыхГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)ОМОН РоссииОбщество
 
 
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